«Чувствую себя плохо». Как Туктамышева выиграла чемпионат России, несмотря на болезнь

Тренеры думали снять фигуристку с соревнований, но Лиза вышла и победила свою главную соперницу. А почему бы не повторить?

Сенсационная победа на этапе Гран-при в Москве превратила Елизавету Туктамышеву в одного из фаворитов чемпионата России. Самая опытная участница турнира только что перенесла коронавирус, но даже при этом способна побороться за медаль и место в сборной на чемпионате мира. Тем более свой единственный титул чемпионки России Лиза завоевала, несмотря на болезнь.

На соревнованиях в Сочи 16-летняя Туктамышева даже с плохим самочувствием смогла обойти свою главную конкурентку Аделину Сотникову.



Так почему не повторить в Челябинске?

Туктамышева рискнула здоровьем

Статистика Туктамышевой только подчёркивает её уникальность. Впервые она стала чемпионкой России ещё восемь лет назад. Ни одна из её соперниц по тем соревнованиям в Сочи сейчас не выступает, а нынешние фаворитки тогда только осваивали базовые элементы и мечтали быть как Лиза и Аделина. Противостояние двух чудо-девочек началось ещё раньше, но Туктамышевой долгое время не удавалось опередить Сотникову на внутренней арене.

В короткой программе на чемпионате России 2013 года в предолимпийском сезоне Лиза чисто исполнила все прыжки, включая коронный каскад с тройным лутцем, и сделала солидную заявку на общий успех. Однако в день произвольной программы спортсменка оказалась на грани снятия с соревнований. Из-за недомогания она пропустила утреннюю тренировку, а тренеры всерьёз подумывали о прекращении борьбы. В таком случае Лиза не выполнила бы критерии отбора на чемпионат Европы и должна была уповать на благосклонность федерации. Понимая, насколько высоки ставки, Туктамышева подключила все внутренние резервы и вышла на лёд.

Мишинский гамбит Евгений Плющенко стал десятикратным чемпионом России, Боброва и Соловьёв отстояли свой титул, а Туктамышева отпраздновала первую победу.

Неидеальное состояние отразилось и на прокате: фигуристка сделала «бабочку» на тройном флипе и степ-аут на тройном сальхове, сорвав сложный каскад с тулупом и риттбергером. Впрочем, даже плохое самочувствие не помешало ей сориентироваться на ходу и добавить к следующему прыжку двойной тулуп.



«Я выходила бороться до конца, но, если честно, чувствую себя плохо. Мы ничего не решаем по одиночке — у нас команда. Морально-волевые качества тоже сыграли свою роль», — говорила Туктамышева.

«Хотела доказать, что не однодневка». Как Туктамышева рискнула ради главной победы в жизни На чемпионате мира-2015 Лиза совершила настоящую революцию в фигурном катании.

Важная победа над Сотниковой

Судьбу чемпионского титула во многом решило падение Сотниковой с каскада из двух тройных прыжков. В итоге Аделина проиграла победительнице около пяти баллов. Несмотря на поражение от принципиальной соперницы, будущая олимпийская чемпионка была настроена позитивно и отмечала прогресс в своём катании.



«Я рада, что смогла перебороть себя, это был, наверное, мой лучший произвольный прокат в соревнованиях. Я прогрессирую, иду вперёд. Думаю, на чемпионате Европы при чистых прокатах я и Лиза Туктамышева можем претендовать на медали», — говорила Сотникова и оказалась права.

На чемпионате континента оба лидера российской команды поднялись на пьедестал. На этот раз выше оказалась Сотникова, а золото досталось итальянке Каролине Костнер. Кстати, это был последний чемпионат Европы, на котором в честь лучшей одиночницы не играл гимн России.

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История повторяется?

Повторить успех восьмилетний давности Туктамышевой будет тяжело. Уровень конкуренции запредельный, а сама спортсменка только что перенесла коронавирус и вряд ли успела восстановиться на сто процентов. Но не стоит забывать, что именно Туктамышева месяц назад разрушила все прогнозы на Гран-при. К тому же она как никто умеет выдавать качественные прокаты даже в не лучшем состоянии, на голом характере.



И эта её способность вполне может сыграть в Челябинске ключевую роль.