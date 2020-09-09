«Хотела доказать, что не однодневка». Как Туктамышева рискнула ради главной победы в жизни

Страстная и откровенная Елизавета Туктамышева – последний оплот настоящего женского фигурного катания в России. Того самого, от которого кайфуют даже брутальные мужики. Фанаты других фигуристок часто упрекают её в пошлости и вульгарности, но Лиза – это далеко не только «секс на льду».
Туктамышева сделала для революции в фигурном катании больше, чем мегапопулярные Загитова и Медведева.
А ради главной победы в карьере она однажды пошла на грандиозный риск.
Туктамышева каталась на износ
Как-то Туктамышева в своём «инстаграме» устроила конкурс на лучший мем о себе. Среди победителей оказалась вот такая картинка:
Пожалуй, точнее о карьере Елизаветы и не скажешь. Лиза напрочь провалила чемпионат России перед Олимпиадой в Сочи, а после травмы спины многие специалисты и болельщики окончательно поставили крест на её перспективах. Тем не менее, ученица Алексея Мишина не только продолжила кататься, но и смогла выйти на принципиально новый уровень. Позднее она призналась, что заставило её задержаться в спорте: «Хотела доказать всем, что я не однодневка, сверкнувшая на миг и тут же потухшая».
Когда в начале сезона-2014/15 Лиза чуть ли не каждую неделю выступала на второсортных турнирах, все недоумевали: зачем. Но выбранная стратегия полностью себя оправдала. Чемпионат мира в Шанхае стал для неё уже 11-м стартом в сезоне. Позади были победы в финале Гран-при и на чемпионате Европы, первая удачная попытка тройного акселя и поражение в битве с Еленой Радионовой на чемпионате России.
Непревзойдённое оружие
Фото: РИА Новости
Перед чемпионатом мира в Шанхае круг претенденток на титул был достаточно широким. Высоко котировались американки Грэйси Голд и Эшли Вагнер, а главной соперницей наших девушек должна была стать японка Сатоко Мияхара.
Туктамышева с Мишиным не хотели отдавать свою судьбу на откуп судьям, а потому пошли на колоссальный риск. В короткую программу было решено включить тройной аксель – сложнейший прыжок, который на крупных турнирах не исполняла ни одна европейская фигуристка. Это была настоящая революция в фигурном катании. Такое не снилось ни Медведевой, ни Загитовой.
До Шанхая единственную чистую попытку тройного акселя Лиза выполнила на региональном турнире в Санкт-Петербурге, где завалила большинство других элементов. Туктамышева пробовала его исполнить и в Германии, но та попытка завершилась падением.
Королева Шанхая
Ошибка на сложнейшем элементе могла стоить Лизе золота чемпионата мира, но смелая фигуристка отступать не собиралась – решила рисковать. Китайская публика встретила чистейший тройной аксель Туктамышевой мощной овацией, а после безупречного проката «Болеро» казалось, что зал «Восток» вот-вот рухнет. Всего за один прыжок россиянка набрала более 10 баллов, что позволило ей серьёзно оторваться от конкуренток. Для главной победы в жизни Лизе оставалось избежать срыва произвольной программы.
Почувствовав близость триумфа, фаворитка серьёзно занервничала, но смогла взять себя в руки. Пара помарок уже никак не могли повлиять на итоговый результат. Туктамышева с усталой, но счастливой улыбкой наблюдала за прокатами соперниц, но в тот вечер никому и близко не удалось к ней подобраться.
Туктамышева против стереотипов
Фото: РИА Новости
Фигуристка, которую многие списали со счетов, в 18 лет разучила невероятно сложный прыжок и после всех травм и разочарований в одну калитку выиграла чемпионат мира. Можно сколько угодно говорить, что Туктамышевой повезло выдать лучший сезон именно после Олимпиады в Сочи, когда многие конкурентки отдыхали. Что против Медведевой и Загитовой у неё не было бы шансов. Что по скольжению и заходам на прыжки её катание далеко от идеала.
Но всё это нисколько не умаляет заслуг Туктамышевой. Её победа в Шанхае – это не просто стечение обстоятельств, а результат упорства, терпения и колоссального риска, на который могут пойти только настоящие чемпионы.
И да, Лиза спокойно могла «сделать ручкой» фигурному катанию после Шанхая и стать ещё одной, закончившей в 18. Но она выбрала другой путь, и за одно это заслуживает уважения и симпатий болельщиков. Даже если больше никогда не выиграет крупный турнир.
Даже если, упаси господь, больше никогда не разденется на льду.
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