Блестящая идея Тутберидзе. Почему фигурному катанию необходима битва России и мира

«Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом», — призналась Евгения Медведева после поражения от Алины Загитовой на командном турнире в Москве.
И тут же поддержала идею Этери Тутберидзе о проведении матчевой встречи «Россия против мира». В таком формате Кубок Первого канала стал бы значительно зрелищнее и интереснее. Спортивная интрига возросла бы в разы, а болельщикам не пришлось разрываться между любимыми фигуристами. Федерация и Первый канал просто обязаны прислушаться к лучшему тренеру мира, чьи идеи уже много лет двигают фигурное катание вперёд.
Но будут ли у сборной России шансы на победу в битве с лучшими фигуристами планеты?
Медведева за единую команду России
Главным сюжетом Кубка Первого канала стало противостояние Загитовой и Медведевой. С коммерческой точки зрения решение — блестящее: болельщики из разных уголков России приехали в Москву, чтобы увидеть эту битву воочию, а остальные смотрели турнир по телевизору и обеспечивали шоу колоссальные рейтинги. Однако искусственное разделение фигуристов на лагеря и навязчивое столкновение лбами омрачали атмосферу праздника.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сами спортсмены ни в чём не были виноваты, да и Женя с Алиной тоже оказались заложницами ситуации. Апогеем напряжённости, витавшей в «Мегаспорте», стала финальная пресс-конференция капитанов. Медведева не только отказалась признать поражение и раскритиковала некоторые нюансы организации, но и в целом негативно высказалась о делении российских спортсменов на команды.
«Этери Георгиевна в интервью Первому сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась с другой иностранной командой. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Я болею за спорт, за себя, но думаю, для наших болельщиков и спортсменов было бы теплее и ближе болеть за команду России», — объясняла фигуристка.
Женя отметила, что реализовать эту идею в нынешних условиях не представлялось возможным, но в будущем справедливее и правильнее будет сталкивать между собой российских и иностранных спортсменов.
Трусова и Щербакова против Ханю и Чена
С учётом популярности фигурного катания в России и конкурентоспособности наших спортсменов во всех дисциплинах, матчевая встреча в формате Россия – мир – абсолютно логичное решение. Важно подобрать подходящее место в календаре, привлечь мировых лидеров и согласовать с Международным союзом конькобежцев, но при желании это более чем реально.
Форматы могут быть разными. Правда, встреча сборной России с командой из любой другой страны наверняка завершится в нашу пользу, а потому для более серьёзной борьбы следует пойти по пути Japan Open и составить несколько команд по географическому принципу. Например, Россия против Северной Америки, Европы и Азии. Но и в таком случае очевидный перевес будет на стороне хозяев, да и число участников в каждой команде будет гораздо меньше, чем на Кубке Первого канала – 2021.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Наиболее интересное и непредсказуемое противостояние может сложиться между сборной России и сборной мира. Со всего мира точно можно найти по три мужчины, женщины, спортивной пары и танцевальных дуэта для более-менее равной конкуренции с россиянами. Юдзуру Ханю и Нейтан Чен способны добыть над нашими парнями огромный перевес, сравнимый с преимуществом российских одиночниц над Кихирой, Теннелл и всеми остальными. Да, обойти сборную мира в её сильнейшем составе команде России будет непросто, но, во-первых, наверняка кто-то из мировых лидеров не сможет выступить, а во-вторых, формат шоу и лояльность арбитров к местным спортсменам никто не отменял.
Шанс, который нельзя упустить
Детали подобных соревнований нуждаются в тщательной проработке и в плане коммерческой отдачи, и в плане спортивной составляющей. Но факт в том, что благодаря Этери Тутберидзе у нас есть блестящая (пусть и не совсем уникальная) идея, которая позволит России создать самое крутое шоу в истории фигурного катания. Фигурному катанию просто необходима битва России и мира, ведь подобный турнир не только удовлетворит армию российских болельщиков, но и здорово поможет в популяризации фигурного катания в других странах.
И упустить такую возможность будет очень обидно.
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