Известный российский тренер теперь готовит соперниц для наших фигуристок. Из-за любви?

Ангелина Туренко считалась одним из самых перспективных молодых специалистов в фигурном катании. Но уехала за границу.

Успешный молодой тренер по фигурному катанию уезжает из России. Если 20 лет назад это было в порядке вещей, то сейчас наши специалисты предпочитают работать на родине. В Москве и Санкт-Петербурге для этого есть все условия: государственные и частные школы, катки, а главное – неиссякаемый поток детей, мечтающих о славе Загитовой и Медведевой.

Тем не менее восходящая звезда тренерского цеха Ангелина Туренко решилась на кардинальные изменения в своей жизни и теперь будет работать на благо итальянского фигурного катания.

Неужели на столь нестандартный выбор молодую наставницу толкнула любовь?

Непредвиденная карьера тренера

Ангелина Туренко каталась в то время, когда в каждой перспективной одиночнице видели наследницу Бутырской и Слуцкой. Девочка выигрывала первенство России, побеждала в финале Кубка и участвовала в юниорском чемпионате мира. Однако полноценно перейти во взрослые у Ангелины так и не получилось. Столкнувшись с очередной травмой, 18-летняя Туренко решила уйти из спорта.

Девушка сосредоточилась на учёбе и не планировала связывать себя с тренерской работой, но тут вмешался случай. Олимпийский чемпион Алексей Урманов, у которого Ангелина занималась до завершения карьеры, уехал на соревнования и попросил её присмотреть за младшей группой. Туренко настолько понравилось учить детишек, что она стала регулярно ходить на тренировки, а спустя несколько месяцев официально вошла в группу Урманова в качестве помощницы.

«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва Серафима Саханович была звездой «Ангелов Плющенко» задолго до Трусовой и Косторной. И в итоге оказалась в больнице.

После Олимпиады-2014 Урманов отправился работать в Сочи, а Туренко осталась в Санкт-Петербурге, где начала тренировать самостоятельно. Впервые о молодом специалисте из города на Неве заговорили благодаря успехам Анастасии Губановой. В сезоне-2016/17 Туренко выиграла два этапа юниорского Гран-при, а в финале серии уступила только Алине Загитовой. Через год Настя стала шестой на взрослом чемпионате России, после чего решила перейти к Елене Буяновой.

Позже под руководством Туренко в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга тренировались Елизавета Нугуманова и Серафима Саханович. Молодой тренер зарекомендовала себя как отличный специалист по скольжению, а у каждой её фигуристки был узнаваемый и непохожий на других стиль катания.

В Италию по велению сердца

К 32 годам Туренко приобрела большой тренерский опыт, но применять его она будет за рубежом. Талантливый российский тренер стала частью команды итальянского клуба Young Goose Academy, базирующегося в городе Энья.

«Так счастлив, что мы наконец начали работать вместе с Ангелиной Туренко. Добро пожаловать в семью», — написал в «Инстаграме» основатель академии Лоренцо Марги.

В новом месте работы Туренко тренируются лучшие фигуристы Италии, включая призёра юниорского чемпионата мира Даниэля Грассля.

Болельщики стали гадать, что же заставило известного и успешного тренера оставить родной Санкт-Петербург и переехать за границу. И почему именно в Италию? Ответ стоило искать в романтической плоскости. В сентябре 2020 года Ангелина вышла замуж за итальянского шеф-повара Джованни Риччиарделлу, так что решение девушки о переезде обусловлено личными обстоятельствами.

Безусловно, Туренко станет мощным усилением для академии Марги, но вряд ли стоит опасаться, что итальянские одиночницы в скором времени станут серьёзными конкурентками для российских фигуристок. А значит, можно с чистой совестью пожелать Ангелине успеха на новом этапе карьеры.