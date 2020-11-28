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Драматичная история фигуристки Серафимы Саханович: тренировалась у Тутберидзе, со скандалом ушла от Плющенко

Драматичная история фигуристки Серафимы Саханович
Яна Левхина
«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва
Серафима Саханович была звездой «Ангелов Плющенко» задолго до Трусовой и Косторной. И в итоге оказалась в больнице.
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Трусова и Косторная явно не оправдали надежд Плющенко на московском этапе Гран-при, чем дали повод волноваться за свою спортивную судьбу. Саша и Алёна далеко не первые бывшие ученицы Тутберидзе, доверившие карьеру Плющенко, и для предыдущих ничем хорошим это не закончилось.

Серафима Саханович со слезами уходила из «Хрустального» и мечтала о больших победах под руководством Плющенко. Но период работы в «Ангелах Плющенко» талантливая спортсменка называет худшим в карьере. Она жила впроголодь и плакала от безысходности во время тренировок.

После недолгого сотрудничества с Евгением Серафима оказалась не на вершине пьедестала, а на больничной койке.

И винит она в этом только Плющенко.

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В элиту российского фигурного катания фигуристку из Санкт-Петербурга вывела Алина Писаренко Уже в 12 лет Серафима стала четвёртой на взрослом чемпионате России, а в следующем сезоне завоевала серебро финала Гран-при среди юниоров и юниорского чемпионата мира, где оставила позади Евгению Медведеву. Ради дальнейшего прогресса Сима переехала в Москву и поступила в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой подтвердила звание одной из лучших юниорок планеты.

Болельщики сравнивали Серафиму с Юлией Липницкой и прочили ей не меньшие достижения, однако судьба распорядилась иначе. Семейные обстоятельства вынудили перспективную спортсменку уйти из «Хрустального» и вернуться в родной город. Саханович позвонила тренеру и со слезами рассказала о принятом решении. По её словам, Этери Георгиевна ни в чём её не упрекала, а лишь старалась успокоить.

Саханович и впредь будет вспоминать о единственном сезоне у Тутберидзе с необыкновенной теплотой и всегда вставать на сторону Этери Георгиевну.

Плющенко отговорил Саханович от завершения карьеры

После возвращения в Питер Серафима вновь стала работать с Писаренко, а позже перешла к Евгению Рукавицыну. Результаты фигуристки быстро пошли на спад. На фоне взросления начал проявляться непростой характер. Саханович была расстроена отсутствием результатов и уже собиралась завершать карьеру. Сима связалась с Плющенко по поводу работы в одном из его шоу, но Евгений переубедил её и обещал помочь.

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Сначала новый тандем казался успешным и перспективным. Плющенко хвалил катание Серафимы и даже считал её сильнее Евгении Медведевой. Новоиспечённый тренер восторженно рассказывал о трудолюбии Саханович и делился планами по изучению четверных прыжков. Евгений сопровождал Симу на этапе Гран-при в США и, казалось, возлагал на талантливую ученицу очень большие надежды, однако по окончании не самого успешного сезона она вновь решила вернуться домой.

Серафима Саханович и Евгения Медведева

Серафима Саханович и Евгения Медведева

Фото: РИА Новости

И Плющенко, в отличие от Тутберидзе, отреагировал на поступок Саханович очень болезненно.

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Каша из пакетика и увольнение тренеров

Несмотря на многообещающее начало сотрудничества и громкие заявления Плющенко, от того сезона у Саханович остались очень тяжёлые воспоминания. Из академии были уволены тренеры Юлия Лавренчук и Алексей Василевский, с которыми Серафима чувствовала себя максимально комфортно. После этого девушка плакала от безысходности прямо на тренировках.

Усугубляли положение травма ноги, не позволявшая тренировать зубцовые прыжки, а также проблемы с деньгами. Сима жила без родителей в общежитии. Денег с трудом хватало на еду, поэтому её рацион состоял из каши быстрого приготовления в пакетиках, дешёвого кофе и творога.

«Тогда я подошла к Евгению Викторовичу и рассказала всё как есть. Объяснила, что больше не могу снимать квартиру, а денег нет вообще. Сказала, что больше не могу оставаться в Москве. Он ответил: «Ну тогда езжай к другому тренеру. Или заканчивай». И я уехала. Никто меня не останавливал», — вспоминала Саханович.

Но худшее ждало двукратную медалистку юниорских чемпионатов мира впереди: «Главный провал был после того, как я ушла от Евгения Викторовича Плющенко. Мне было очень плохо».

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Плющенко довёл Саханович до нервного срыва

Плющенко встретил решение Саханович крайне негативно. Евгений не стеснялся в выражениях и жёстко критиковал фигуристку. Он не верил в серьёзность её травмы и списывал всё на нежелание работать в полную силу, а также намекал на завышенные финансовые требования ученицы.

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Возможно, Плющенко не стал бы выносить конфликт с Саханович на публику, если бы знал, как на это отреагирует впечатлительная девушка. Но в любом случае его резкие слова имели для спортсменки негативные последствия.

Фото: РИА Новости

«У меня случился нервный срыв, и я попала в больницу. Вышло интервью, я была очень расстроена. Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь и меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Потихоньку отходила, времени болеть было мало, потому что начинались предсезонные сборы. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказывала Саханович.

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Медведева вдохновила Саханович вернуться в спорт

Серафима постоянно оказывалась на грани завершения карьеры, но даже неприятная история с Плющенко не заставила ей уйти из спорта. В последний раз найти мотивацию Саханович помогла её подруга Евгения Медведева. Женя вдохновила Симу своим выступлением на Олимпиаде и в очередной раз показала, что за своё место под солнцем надо бороться. Сейчас Саханович тренируется у Ангелины Туренко.

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«Я не смотрю на баллы и места. Главное, чтобы люди меня помнили. Моя цель – хорошие программы, красивое катание, отлично выполнение элементов, эмоции, всё это вместе. Приятно, когда люди говорят тебе: «Ты прекрасно катаешься». Только ради этих слов стоит заниматься фигурным катанием», — признавалась Сима в интервью Golden Skate.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

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Евгений Плющенко Этери Тутберидзе •••
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