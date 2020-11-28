«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва

Трусова и Косторная явно не оправдали надежд Плющенко на московском этапе Гран-при, чем дали повод волноваться за свою спортивную судьбу. Саша и Алёна далеко не первые бывшие ученицы Тутберидзе, доверившие карьеру Плющенко, и для предыдущих ничем хорошим это не закончилось.
Серафима Саханович со слезами уходила из «Хрустального» и мечтала о больших победах под руководством Плющенко. Но период работы в «Ангелах Плющенко» талантливая спортсменка называет худшим в карьере. Она жила впроголодь и плакала от безысходности во время тренировок.
После недолгого сотрудничества с Евгением Серафима оказалась не на вершине пьедестала, а на больничной койке.
И винит она в этом только Плющенко.
Побеждала Медведеву, уходила от Тутберидзе в слезах
В элиту российского фигурного катания фигуристку из Санкт-Петербурга вывела Алина Писаренко Уже в 12 лет Серафима стала четвёртой на взрослом чемпионате России, а в следующем сезоне завоевала серебро финала Гран-при среди юниоров и юниорского чемпионата мира, где оставила позади Евгению Медведеву. Ради дальнейшего прогресса Сима переехала в Москву и поступила в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой подтвердила звание одной из лучших юниорок планеты.
Болельщики сравнивали Серафиму с Юлией Липницкой и прочили ей не меньшие достижения, однако судьба распорядилась иначе. Семейные обстоятельства вынудили перспективную спортсменку уйти из «Хрустального» и вернуться в родной город. Саханович позвонила тренеру и со слезами рассказала о принятом решении. По её словам, Этери Георгиевна ни в чём её не упрекала, а лишь старалась успокоить.
Саханович и впредь будет вспоминать о единственном сезоне у Тутберидзе с необыкновенной теплотой и всегда вставать на сторону Этери Георгиевну.
Плющенко отговорил Саханович от завершения карьеры
После возвращения в Питер Серафима вновь стала работать с Писаренко, а позже перешла к Евгению Рукавицыну. Результаты фигуристки быстро пошли на спад. На фоне взросления начал проявляться непростой характер. Саханович была расстроена отсутствием результатов и уже собиралась завершать карьеру. Сима связалась с Плющенко по поводу работы в одном из его шоу, но Евгений переубедил её и обещал помочь.
Сначала новый тандем казался успешным и перспективным. Плющенко хвалил катание Серафимы и даже считал её сильнее Евгении Медведевой. Новоиспечённый тренер восторженно рассказывал о трудолюбии Саханович и делился планами по изучению четверных прыжков. Евгений сопровождал Симу на этапе Гран-при в США и, казалось, возлагал на талантливую ученицу очень большие надежды, однако по окончании не самого успешного сезона она вновь решила вернуться домой.
Серафима Саханович и Евгения Медведева
Фото: РИА Новости
И Плющенко, в отличие от Тутберидзе, отреагировал на поступок Саханович очень болезненно.
Каша из пакетика и увольнение тренеров
Несмотря на многообещающее начало сотрудничества и громкие заявления Плющенко, от того сезона у Саханович остались очень тяжёлые воспоминания. Из академии были уволены тренеры Юлия Лавренчук и Алексей Василевский, с которыми Серафима чувствовала себя максимально комфортно. После этого девушка плакала от безысходности прямо на тренировках.
Усугубляли положение травма ноги, не позволявшая тренировать зубцовые прыжки, а также проблемы с деньгами. Сима жила без родителей в общежитии. Денег с трудом хватало на еду, поэтому её рацион состоял из каши быстрого приготовления в пакетиках, дешёвого кофе и творога.
«Тогда я подошла к Евгению Викторовичу и рассказала всё как есть. Объяснила, что больше не могу снимать квартиру, а денег нет вообще. Сказала, что больше не могу оставаться в Москве. Он ответил: «Ну тогда езжай к другому тренеру. Или заканчивай». И я уехала. Никто меня не останавливал», — вспоминала Саханович.
Но худшее ждало двукратную медалистку юниорских чемпионатов мира впереди: «Главный провал был после того, как я ушла от Евгения Викторовича Плющенко. Мне было очень плохо».
Плющенко довёл Саханович до нервного срыва
Плющенко встретил решение Саханович крайне негативно. Евгений не стеснялся в выражениях и жёстко критиковал фигуристку. Он не верил в серьёзность её травмы и списывал всё на нежелание работать в полную силу, а также намекал на завышенные финансовые требования ученицы.
Возможно, Плющенко не стал бы выносить конфликт с Саханович на публику, если бы знал, как на это отреагирует впечатлительная девушка. Но в любом случае его резкие слова имели для спортсменки негативные последствия.
Фото: РИА Новости
«У меня случился нервный срыв, и я попала в больницу. Вышло интервью, я была очень расстроена. Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь и меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Потихоньку отходила, времени болеть было мало, потому что начинались предсезонные сборы. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказывала Саханович.
Медведева вдохновила Саханович вернуться в спорт
Серафима постоянно оказывалась на грани завершения карьеры, но даже неприятная история с Плющенко не заставила ей уйти из спорта. В последний раз найти мотивацию Саханович помогла её подруга Евгения Медведева. Женя вдохновила Симу своим выступлением на Олимпиаде и в очередной раз показала, что за своё место под солнцем надо бороться. Сейчас Саханович тренируется у Ангелины Туренко.
«Я не смотрю на баллы и места. Главное, чтобы люди меня помнили. Моя цель – хорошие программы, красивое катание, отлично выполнение элементов, эмоции, всё это вместе. Приятно, когда люди говорят тебе: «Ты прекрасно катаешься». Только ради этих слов стоит заниматься фигурным катанием», — признавалась Сима в интервью Golden Skate.
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