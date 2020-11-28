Серафима Саханович была звездой «Ангелов Плющенко» задолго до Трусовой и Косторной. И в итоге оказалась в больнице.

«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва

Трусова и Косторная явно не оправдали надежд Плющенко на московском этапе Гран-при, чем дали повод волноваться за свою спортивную судьбу. Саша и Алёна далеко не первые бывшие ученицы Тутберидзе, доверившие карьеру Плющенко, и для предыдущих ничем хорошим это не закончилось.

Серафима Саханович со слезами уходила из «Хрустального» и мечтала о больших победах под руководством Плющенко. Но период работы в «Ангелах Плющенко» талантливая спортсменка называет худшим в карьере. Она жила впроголодь и плакала от безысходности во время тренировок.

После недолгого сотрудничества с Евгением Серафима оказалась не на вершине пьедестала, а на больничной койке.

И винит она в этом только Плющенко.

Эффект Плющенко. Что происходит с сильнейшей фигуристкой мира после ухода от Тутберидзе Алёна Косторная проиграла этап Гран-при из-за ошибок на тройных прыжках. До смены тренера этой проблемы у неё и в помине не было!

Побеждала Медведеву, уходила от Тутберидзе в слезах

В элиту российского фигурного катания фигуристку из Санкт-Петербурга вывела Алина Писаренко Уже в 12 лет Серафима стала четвёртой на взрослом чемпионате России, а в следующем сезоне завоевала серебро финала Гран-при среди юниоров и юниорского чемпионата мира, где оставила позади Евгению Медведеву. Ради дальнейшего прогресса Сима переехала в Москву и поступила в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой подтвердила звание одной из лучших юниорок планеты.

Болельщики сравнивали Серафиму с Юлией Липницкой и прочили ей не меньшие достижения, однако судьба распорядилась иначе. Семейные обстоятельства вынудили перспективную спортсменку уйти из «Хрустального» и вернуться в родной город. Саханович позвонила тренеру и со слезами рассказала о принятом решении. По её словам, Этери Георгиевна ни в чём её не упрекала, а лишь старалась успокоить.

Саханович и впредь будет вспоминать о единственном сезоне у Тутберидзе с необыкновенной теплотой и всегда вставать на сторону Этери Георгиевну.

Плющенко отговорил Саханович от завершения карьеры

После возвращения в Питер Серафима вновь стала работать с Писаренко, а позже перешла к Евгению Рукавицыну. Результаты фигуристки быстро пошли на спад. На фоне взросления начал проявляться непростой характер. Саханович была расстроена отсутствием результатов и уже собиралась завершать карьеру. Сима связалась с Плющенко по поводу работы в одном из его шоу, но Евгений переубедил её и обещал помочь.

«Поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила». Как Трусова рискнула и победила Щербакову Анна поосторожничала и упустила золото на главном старте сезона. И больше Саше не проигрывала.

Сначала новый тандем казался успешным и перспективным. Плющенко хвалил катание Серафимы и даже считал её сильнее Евгении Медведевой. Новоиспечённый тренер восторженно рассказывал о трудолюбии Саханович и делился планами по изучению четверных прыжков. Евгений сопровождал Симу на этапе Гран-при в США и, казалось, возлагал на талантливую ученицу очень большие надежды, однако по окончании не самого успешного сезона она вновь решила вернуться домой.

Серафима Саханович и Евгения Медведева Фото: РИА Новости

И Плющенко, в отличие от Тутберидзе, отреагировал на поступок Саханович очень болезненно.

Плющенко вывел Трусову на худший прокат в карьере. У Тутберидзе Саша так не позорилась Четыре падения и место вне пьедестала этапа Гран-при в Москве. Возможно, самый чёрный день в жизни Саши Трусовой.

Каша из пакетика и увольнение тренеров

Несмотря на многообещающее начало сотрудничества и громкие заявления Плющенко, от того сезона у Саханович остались очень тяжёлые воспоминания. Из академии были уволены тренеры Юлия Лавренчук и Алексей Василевский, с которыми Серафима чувствовала себя максимально комфортно. После этого девушка плакала от безысходности прямо на тренировках.

Усугубляли положение травма ноги, не позволявшая тренировать зубцовые прыжки, а также проблемы с деньгами. Сима жила без родителей в общежитии. Денег с трудом хватало на еду, поэтому её рацион состоял из каши быстрого приготовления в пакетиках, дешёвого кофе и творога.

«Тогда я подошла к Евгению Викторовичу и рассказала всё как есть. Объяснила, что больше не могу снимать квартиру, а денег нет вообще. Сказала, что больше не могу оставаться в Москве. Он ответил: «Ну тогда езжай к другому тренеру. Или заканчивай». И я уехала. Никто меня не останавливал», — вспоминала Саханович.

Но худшее ждало двукратную медалистку юниорских чемпионатов мира впереди: «Главный провал был после того, как я ушла от Евгения Викторовича Плющенко. Мне было очень плохо».

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Плющенко довёл Саханович до нервного срыва

Плющенко встретил решение Саханович крайне негативно. Евгений не стеснялся в выражениях и жёстко критиковал фигуристку. Он не верил в серьёзность её травмы и списывал всё на нежелание работать в полную силу, а также намекал на завышенные финансовые требования ученицы.

«Зачем он так?» Как бывшая фигуристка Тутберидзе со скандалом ушла от Плющенко Евгений спас карьеру Таракановой, а потом выставил истеричкой. Но Настя вернулась и разрыдалась прямо на льду.

Возможно, Плющенко не стал бы выносить конфликт с Саханович на публику, если бы знал, как на это отреагирует впечатлительная девушка. Но в любом случае его резкие слова имели для спортсменки негативные последствия.

Фото: РИА Новости

«У меня случился нервный срыв, и я попала в больницу. Вышло интервью, я была очень расстроена. Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь и меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Потихоньку отходила, времени болеть было мало, потому что начинались предсезонные сборы. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказывала Саханович.

Саханович рассказала о панической атаке после ухода от Плющенко

Медведева вдохновила Саханович вернуться в спорт

Серафима постоянно оказывалась на грани завершения карьеры, но даже неприятная история с Плющенко не заставила ей уйти из спорта. В последний раз найти мотивацию Саханович помогла её подруга Евгения Медведева. Женя вдохновила Симу своим выступлением на Олимпиаде и в очередной раз показала, что за своё место под солнцем надо бороться. Сейчас Саханович тренируется у Ангелины Туренко.

Плющенко рассмешил Трусову после провального выступления. Он тренер или стендап-комик? Косторная легко выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве. Но её катание больше совсем не цепляет.

«Я не смотрю на баллы и места. Главное, чтобы люди меня помнили. Моя цель – хорошие программы, красивое катание, отлично выполнение элементов, эмоции, всё это вместе. Приятно, когда люди говорят тебе: «Ты прекрасно катаешься». Только ради этих слов стоит заниматься фигурным катанием», — признавалась Сима в интервью Golden Skate.