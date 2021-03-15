«Благодарю высшие силы». Как олимпийская чемпионка Боброва сама выбрала мужа-фигуриста

Андрей Депутат покорил Екатерину с первого взгляда. Теперь он сидит с ребёнком, пока жена участвует в шоу.

Харизматичная и энергичная фигуристка Екатерина Боброва всю карьеру каталась только с Дмитрием Соловьёвым, а за пределами катка обрела счастье с Андреем Депутатом. Красавец-фигурист покорил её с первого взгляда. Боброва взяла инициативу в свои руки и сблизилась с Андреем.

И олимпийская чемпионка ни разу не пожалела о своём выборе. За неожиданным предложением руки и сердца последовала роскошная свадьба, а теперь уже бывшие фигуристы занимаются воспитанием сына.

Причём часто с ребёнком сидит папа.

20 лет с партнёром

Екатерина Боброва выступала в паре с Дмитрием Соловьёвым на протяжении 20 лет – огромная редкость для фигурного катания. Спортсмены начали сиять ещё на юниорском уровне, выиграв чемпионат мира, а после перехода во взрослые добились статуса лучшего дуэта России. Вместе Екатерина и Дмитрий завоевали золото и серебро командных турниров Олимпиады, бронзу чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы чемпионатов Европы. Долгое время Боброва и Соловьёв были главными российскими звёздами в танцах на льду.

Боброва: даже если бы была возможность, мы не стали бы ничего менять Но у Юли почему-то не срослось. А Алине Загитовой – самых чистых прокатов. Это говорит серебряный призёр Пхёнчхана Екатерина Боброва.

Екатерина терпеливо ждала партнёра после тяжёлой травмы, а Дмитрий с пониманием отнёсся к дисквалификации Бобровой из-за мельдония. Такая обоюдная преданность провоцировала слухи о романе между фигуристами, но сами спортсмены всегда подчёркивали, что они просто друзья и коллеги. Екатерина и вовсе уверена, что никогда бы не смогла построить счастливую семью с Соловьёвым.

«Мы с Димой очень по многим жизненным пунктам не совпадаем. Ему нравится что-то, что ужасно не нравится мне. Мне что-то нравится, Дима меня обсмеивает за это, грубо говоря. Семью я бы с Димой никогда не смогла сделать, потому что из таких мелочей состоят отношения, они очень важны, чтобы создать семью», – признавалась Боброва в интервью Василию Конову.

«Мы прошли через многое». Как фигурист Соловьёв покорил роскошную российскую спортсменку Партнёр Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» женился в 17 лет. А сейчас делает счастливой звезду кёрлинга.

Влюблённость в Депутата

Оба фигуриста смогли найти свои вторые половинки и при этом сохранить прекрасные отношения между собой. Соловьёв встречается с известной кёрлингисткой Анной Сидоровой, Боброва же связала свою жизнь с фигуристом-парником Андреем Депутатом.

Впервые своего избранника Екатерина увидела на чемпионате России. Девушка смотрела выступления спортивных пар с трибун и остановила внимание на Андрее Депутате. «Какой симпатичный!» — сказала фигуристка своему отцу. Тогда она даже не подозревала, что перед ней катается её будущий муж. После этого спортсмены долгое время не пересекались. Боброва каталась за взрослую сборную России, а Андрей — за юниорскую.

Но вскоре судьбоносная встреча всё-таки произошла. Екатерина организовывала традиционный пикник для фигуристов на 9 мая и попросила Депутата ей помочь. Фигурист с радостью согласился и съездил с Бобровой за покупками. За это время спортсмены поближе узнали друг друга, а пикник только подкрепил их симпатию. Екатерина начала влюбляться в Андрея и решила взять инициативу в свои руки. Боброва находила всяческие способы, чтобы чаще встречаться с возлюбленным.

«После пары «случайных» встреч в компаниях мы стали переписываться. Случалось, и по ночам не выпускали телефоны из рук. И вот наконец сложилось так, что мы пошли на свидание: кормили уток в парке Горького – это одно из самых любимых моих занятий. Мы замечательно провели время. К концу прогулки чувствовалось, что нам обоим не хочется расходиться, и Андрей предложил посидеть в кафе. В итоге в этом кафе мы встретили рассвет, совсем не заметив, как пролетела ночь! С того дня мы начали видеться чаще», — рассказывала Екатерина журналу Hello.

Трогательное предложение

В скором времени фигуристы стали жить вместе. Но из-за постоянных тренировок им редко удавалось выбраться куда-нибудь, кроме кинотеатров и поездок к друзьям. Однажды в свой выходной Андрей пригласил Екатерину погулять. И тут Боброва вспомнила про их любимый парк Горького, в котором они уже давно не были. Несмотря на прохладную погоду, фигуристы пришли в безлюдный парк и остановились у озера покормить уток. Именно на этом месте они когда-то признались друг другу в любви.

«Спустившись, я обернулась и увидела, как Андрей идёт по этому клочку и улыбается. «Помнишь?» – говорит он мне. «Конечно, помню! Я тогда так волновалась. Сердце готово было выпрыгнуть из груди!» – отвечаю я. «И я волновался. И не был уверен, говорить ли это тогда. Но сейчас я не сомневаюсь». После этих слов он встал на одно колено и открыл футляр с потрясающим кольцом. Я начала скакать, и смеяться, и плакать одновременно. Утки были в шоке! Естественно, я сказала «да», — рассказывала Боброва.

Всё произошло так, как и мечтала Екатерина. Фигуристке было важно, чтобы этот шаг был сделан не на публике, а остался только между возлюбленными. Как оказалось, Андрей два месяца носил кольцо с собой и просто ждал подходящего момента.

Роскошная свадьба и рождение сына

Боброва трепетно отнеслась к организации свадьбы, поэтому за всё отвечала сама. Девушке было очень важно воплотить все задумки в жизнь и устроить потрясающее торжество. Незадолго до свадьбы фигуристы съездили в путешествие в Париж и на Кипр, а 16 июля 2016 года прошла церемония бракосочетания. На регистрации в ЗАГСе присутствовали только самые близкие, а для остальных гостей спортсмены устроили роскошное празднество за городом. Свадьбу посетили около 80 человек, среди которых были тренеры молодожёнов Александр Жулин и Олег Васильев, а также их партнёры Дмитрий Соловьёв и Вера Базарова.

«Самое главное — чтобы полтора года не было детей, потому что у нас скоро зимняя Олимпиада в Южной Корее. Ну а если серьёзно, желаю Кате и Андрею много любви. Такая красивая свадьба была, я даже прослезился!» — поздравлял фигуристов тренер Александр Жулин.

Спустя год после свадьбы Депутат завершил карьеру и стал техническим специалистом в парном катании. Екатерина же съездила на Олимпиаду в Пхёнчхан, завоевала там серебро в команде, после чего родила сына и окончательно ушла из спорта.

«В глубине души я понимала, что возвращение в спорт после рождения ребёнка маловероятно. Ребёнка я хотела в первую очередь не для мужа и дедушек-бабушек, а для себя», — признавалась Боброва.

Тем не менее, Екатерина успевает совмещать воспитание сына Александра с активной деятельностью. Олимпийская чемпионка выступает в шоу, участвует в благотворительных проектах, даёт мастер-классы. Боброва признаётся, что всё это не было бы возможно без всесторонней поддержки супруга.

«Когда вижу его, не верю своему счастью! Сейчас очень насыщенный период жизни, чему я, конечно, рада! Но без этого красавчика я бы ни за что не справилась! Каждый день благодарю высшие силы. За то, что мне так повезло с мужем», — делится радостью Екатерина.