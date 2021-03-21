«Не хотела позорить Россию». Как Загитова выстрадала победу на чемпионате мира

Имя Алины Загитовой навсегда связано с драматичной победой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но великой фигуристку сделал другой триумф. Путь к золоту чемпионата мира в Сайтаме получился для Загитовой мучительным и полным разочарований.



Алина заваливала один старт за другим и всерьёз хотела сняться с главного турнира сезона, возможно, поставить карьеру на паузу. Чтобы этого не произошло, спортсменке даже пришлось писать расписку. А от её катания в Японии до сих пор идут мурашки.



Трудно представить, как это всё вообще можно вынести в 16 лет!

Загитова не хотела участвовать в чемпионате мира

Постолимпийский сезон складывался для Алины тяжело. После триумфального выступления на «челленджере» в Германии на спортсменку посыпались разочарования: проигрыш Рике Кихире в финале Гран-при, провал на чемпионате России, сенсационное поражение от Софьи Самодуровой на чемпионате Европы. На юную фигуристку свалилось колоссальное давление, ведь её результаты явно не соответствовали статусу олимпийской чемпионки. Возрастные изменения превращали тренировочный процесс в мучения, а от недавней лёгкости прыжков не осталось и следа.



Загитова была в растерянности. У неё уже был один неудачный чемпионат мира, и повторять свой же неприятный опыт она не хотела. Алина была в шаге от того, чтобы сняться с турнира и в Японию не ехать.

«Была очень сложная подготовка, и как раз вес играл роль, ещё наложилось то, что у меня не получались прыжки и… Я просто не хотела позорить Россию», — признавалась Алина в «Вечернем Урганте».

Уговаривать фигуристку не прекращать борьбу пришлось и Этери Тутберидзе, и федерации. Впервые за многие годы Россия не была фаворитом чемпионата мира в женском одиночном катании: Медведева никак не могла обрести себя у Орсера, Самодурова уступала зарубежным соперницам в технике, а Туктамышева до конца не восстановилась после пневмонии. В такой ситуации отпустить Загитову с богом чиновники просто не имели права. Чтобы обеспечить нужный результат федерации пришлось пойти на тонкий психологический приём.

«Я даже писала себе расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать всё от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. Где-то у федерации она даже есть», — признавалась Алина Первому каналу.

Загитова против… Загитовой. Спасёт ли российская фигуристка карьеру? У олимпийской чемпионки последний реальный шанс выиграть чемпионат мира. Медведева ей точно не помешает, но от этого не легче.

Алине помогла критика в интернете

В итоге Загитова всё-таки преодолела себя и отправилась в Сайтаму, но полной уверенности в её успехи не было до последнего. Многие специалисты и болельщики отдавали золото Кихире, на стороне которой был не только тройной аксель, но и домашнее судейство. Другие японки, Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, тоже неплохо проводили сезон и дома могли рассчитывать на подиум. Но никому из них не удалось оказаться даже в тройке, а Загитовой в полной мере воздалось за умение терпеть и работать.



Триумфальное шествие Загитовой на чемпионате мира началось в короткой программе. Впервые за несколько месяцев Алина выглядела по-настоящему уверенной в себе. Фигуристка искусно вплетала прыжки в нежную и трогательную программу «Призрак оперы» и заставила забитую под завязку арену рукоплескать. «Лучше всех!» — после проката воскликнула Татьяна Тарасова. После выступления Алина едва сдерживала слёзы от переполняющих её эмоций и обнималась с Этери Тутберидзе.



До последнего недостающего титула оставался один, но самый важный шаг. Чтобы как следует настроиться на произвольную программу, Алина обратилась к комментариям в интернете. Причём не к хвалебным, а к критическим.



«Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, я даже прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула, что она не сможет собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело», — признавалась Алина.

Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще всё. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.

«Хотелось кричать во всю глотку»

После короткой программы Загитова опережала ближайшую преследовательницу на 5 с лишним баллов, а ошибки основных конкуренток в произвольной позволяли Алине чувствовать себя уверенно и комфортно: даже средний по качеству прокат гарантировал ей звание чемпионки мира.

Однако Загитова и не думала ориентироваться на соперниц. С первых секунд её страстная и роковая Крамен пленила зрительские взоры и не отпускала до последних аккордов великой музыки Бизе. Сложнейший каскад тройной лутц – тройной риттбергер во второй части программы вызвал на арене взрыв восторга. Через несколько минут многотысячная аудитория стоя приветствовала новую чемпионку мира, а Алина наконец смогла сбросить неимоверный груз. У бортика чемпионка прослезилась и бросилась в объятия тренеров, а уже в «кисс энд край» искренне радовалась победе и выглядела по-настоящему счастливой.



«Мне хотелось кинуть всё, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья!» — делилась Загитова эмоциями после победы.

Загитова застолбила место в истории

Победа на чемпионате мира стала для Загитовой едва ли не ценнее знаменитого олимпийского триумфа. И уж точно далась ей сложнее. Фигуристка буквально выстрадала золото, пройдя через падения, провалы, борьбу с весом и взрослением, острое желание всё бросить и отдохнуть.



Благодаря золоту в Сайтаме Алина навсегда вписала своё имя в историю: всего за два года она выиграла все существующие титулы в фигурном катании. При нынешнем уровне конкуренции повторить этот успех практически невозможно.



«Тяжёлая медаль, и тяжело мне далась. Спасибо команде, что она меня терпела», — говорила Алина в эфире Первого канала.

Наше золотце. Алина Загитова — новая чемпионка мира! В прошлом году Загитовой титул чемпионки мира не покорился, но в 2019-м она взяла блестящий реванш! На высоте и Медведева — у неё бронза.

Отрада для Тутберидзе

Победа Загитовой вызвала сильнейший эмоции и у её тренера. Всего за несколько месяцев после эпической битвы её подопечных на Олимпиаде Этери Георгиевна пережила смерть мамы, болезненный уход Медведевой к другому наставнику и массовый отток талантливых фигуристок. Тяжелейшая победа Загитовой помогла Этери Георгиевне выплеснуть накопившиеся эмоции.



«По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства как будто вырвались наружу» – писала Этери Георгиевна в «инстаграме».



Вот-вот Загитова лишится звания действующей чемпионки мира, но её выстраданная победа в Сайтаме запомнится навсегда.