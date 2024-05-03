Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как мотивировал Романа Костомарова и других фигуристов.

«Я люблю достучаться разговором, люблю поговорить с человеком. Ну, там, например, просто сказать: «Вот что ты приходишь, по шесть часов жопу морозишь, и понимаешь…» Но я же на следующий день приду и скажу: «Ты сегодня красавчик». Сначала ты его опускаешь. Ты смотришь, как он опущенный себя ведёт. Либо он опускается дальше, либо он приходит — и другой человек. И когда он другой, ты обязан ему сказать, что это совсем другая тренировка. И тогда человек начинает расцветать.

Конечно, нужно и хвалить. Вот Рому Костомарову надо было только хвалить. Ему можно было сказать, что ты, например, катался хуже, чем француз сегодня раза в два на тренировке. И просто отойти в сторону. Он его вечером разорвёт 100% на соревнованиях. Это 200%. Но в тренировочном процессе чаще надо хвалить, потому что он прям на похвалах расцветал», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»