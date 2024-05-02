Ставиский предположил, что переход Дэвис и Смолкина в Монреаль может быть ошибкой

Тренер и хореограф Максим Ставиский выразил опасения по поводу перехода дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Монреаль. Он заявил, что там танцевальных дуэтов уже очень много.

«И для меня переход Дэвис и Смолкина в Монреаль, возможно, ошибка. Не исключаю, что было бы лучше, если бы они остались единственной парой у Килякова, чем десятой — в Монреале. Но время покажет», — приводит слова Ставиского «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дэвис и Смолкин выступают за Грузию, пара тренировалась у Алексея Килякова в США. Сам Ставиский признавался, что хотел бы видеть Дэвис и Смолкина выступающими за Россию, потому что в паре отличное взаимодействие друг с другом.

Сам Ставиский недавно сообщил о том, что покинул академию Плющенко.