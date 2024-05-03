Жулин: почему на показательных все катаются, как куски говна? Они полупьяные выступают

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин возмутился качеством прокатов, которые демонстрируют фигуристы во время показательных выступлений.

«Самый отрыв происходит, когда ты там полгода или сколько там режимишь, и потом происходит чемпионат мира. И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются. Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идёт отрыв просто. Почему на показательных все катаются, как куски говна, извините за выражение? Вот там полупьяные все выступают», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Ранее Жулин объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России. По словам фигуриста, разница заключается в количестве привлечённых к подготовке специалистов.