Вот это мужики! Наконец-то российские фигуристы не посыпались на чемпионате мира!

Не всё хрупким девочкам тащить на себе российское фигурное катание! В кои-то веки наши мужчины радуют на чемпионате мира. Евгений Семененко и Михаил Коляда заставили аплодировать себе стоя.

Неужели мечта о трёх местах на Олимпиаде станет реальностью? А может, и на медаль замахнёмся!

Семененко встретится с кумиром

17-летний Евгений Семененко впервые оказался на взрослом международном турнире. В Швецию Женя попал по спортивному принципу — после уверенной победы в финале Кубка России. Но у многих его кандидатура всё равно вызывала сомнения. Перед Женей стоит сложная задача — помочь Михаилу Коляде заработать три квоты для России на следующую Олимпиаду. Для этого юному фигуристу нужно быть в топ-10, причём как можно выше.

В короткой программе Евгений чисто выполнил каскад из тройного и четверного тулупов, затем легко прыгнул четверной сальхов и добил программу эталонным тройным акселем. Спортсмен был настолько убедителен в своём прокате, что судьи не нашли, к чему придраться, — все непрыжковые элементы были оценены на самый высокий, четвёртый уровень. За своё выступление Семененко получил солидные для дебютанта 86,86 балла.

Видео проката Семененко можно посмотреть на сайте Первого канала.

Несмотря на все опасения, арбитры с симпатией отнеслись к интересному фигуристу с необычной программой под музыку Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Сам Семененко не раз признавался, что не видит проблемы выступать на международных стартах под русскоязычную песню. Именно он предложил саундтрек из «Бандитского Петербурга» в качестве своего музыкального сопровождения.

«Мне нравится эта музыка — необычная, никто такую не берёт. Предложил её тренерам, а они одобрили. Программу поставил Никита Михайлов, за что выражаю ему огромную благодарность. Я знал, что эта музыка была у Плющенко. Подумал, что было бы прикольно тоже её взять. Естественно, я смотрел, как Женя катался под эту музыку», — рассказывал Евгений.

Семененко внимательно изучал стиль двукратного олимпийского чемпиона. Вместе с тем он равняется на ещё одного топового спортсмена. Однажды на вопрос, какое выступление в истории фигурного катания он считает самым интересным, Женя ответил, что это прокат Юдзуру Ханю в олимпийском сезоне 2014 года.

«Он тогда выступал в синем костюме. Когда смотришь на Юдзуру, понимаешь, что это просто другой уровень. Какую бы музыку он ни выбрал, под какую бы музыку ни катал, это всегда будет очень круто и красиво!» — приводит слова Семененко «Спорт-Экспресс».

А теперь Евгению выпал шанс выступить на одном турнире с кумиром. Наверняка это очень мотивирует.

Коляда готовится к борьбе за медаль

Потеснить Семененко с вершины первым смог Михаил Коляда. Немногочисленные зрители очень тепло встретили чемпиона России. Начал фигурист не очень уверенно — на каскаде 4Т+3Т спортсмен сделал «тройку» между прыжками. Тем не менее прыжки были прекрасны — высокие, хорошо докрученные. Остальные элементы Коляда выполнил легко — роскошные тройной аксель и тройной лутц.

Видео проката Коляды можно посмотреть на сайте Первого канала.

Но главное достоинство Михаила — его компоненты. Видно, что иностранные судьи не успели забыть яркого фигуриста из России, они очень щедро отплюсовали все дорожки и вращения. В итоге Коляда получил 93,52 балла. И был первым, пока свою программу не представил уникальный японец Юма Кагияма.

«Я всегда говорил, что Миша Коляда — спортсмен all inclusive. В нём есть техника, есть азарт, есть харизма, есть движения», — сказал Алексей Ягудин в прямом эфире Первого канала.

Предел мечтаний. Почему от российских мужчин не стоит ждать подвигов на чемпионате мира На Коляде и Семененко лежит колоссальная ответственность. Но наши фигуристы никому ничего не должны.

Несмотря на то что фигурист сместился на второе место, он по-прежнему сможет побороться за медаль. Главное, чтобы Миша справился с нервами и показал всё, на что он способен.

После короткой программы в исполнении наших парней остались только положительные эмоции. Вот это мужики! Наконец-то наши фигуристы конкурентоспособны и не посыпались на чемпионате мира.