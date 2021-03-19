Предел мечтаний. Почему от российских мужчин не стоит ждать подвигов на чемпионате мира

На Коляде и Семененко лежит колоссальная ответственность. Но наши фигуристы никому ничего не должны.

Пока в других видах болельщики предвкушают борьбу за золото и даже надеются на чисто российский пьедестал, у мужчин пределом мечтаний считается бронза Михаила Коляды.

При этом даже отсутствие медали среди одиночников может стать отличным результатом для сборной России. Правда, для этого Коляде и малоизвестному юниору Евгению Семененко нужно выдать лучшие прокаты сезона.

Смогут ли российские парни справиться с архисложной задачей на чемпионате мира?

И так ли нужны России три путёвки на Олимпиаду?

Как Семененко сенсационно попал на чемпионат мира

Сборная России на чемпионат мира в этом сезоне формировалась по спортивному принципу, но мужской состав всё равно вызвал вопросы. Одну из двух путёвок в Стокгольм забронировал за собой Михаил Коляда, выигравший чемпионат России в Челябинске. Решающий раунд борьбы за второе место состоялся в финале Кубка России, причём перед турниром называли имена четырёх кандидатов: Дмитрия Алиева, Андрея Мозалёва, Макара Игнатова и Марка Кондратюка. Но главные претенденты на чемпионат мира допустили массу ошибок, а осечками фаворитов лучше всех воспользовались Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

В итоге турнир, который был призван внести ясность, окончательно всё запутал. Кого бы федерация ни отправила в Швецию, критики было не избежать. Тренеры решили довериться спортивному принципу и сделали выбор в пользу 17-летнего Евгения Семененко. С одной стороны, бросать неопытного и нестабильного юниора в битву за олимпийские квоты – огромный риск. С другой, наша мужская «одиночка» и так в последнее время напоминают сплошную лотерею. Каждый может как выстрелить, так и провалиться, причём предсказать результат конкретного фигуриста на конкретном турнире практически невозможно.

В составе сборной России на чемпионат мира суперсенсация. Женя, не подведи! У федерации хватило мужества послать на главный старт сезона малоизвестного юниора. А уж участие Туктамышевой даже не обсуждается!

В этом контексте для России особенно важно завоевать максимальную квоту на Олимпийские игры. Присутствие сразу трёх наших парней в Пекине не только даст каждому из них бесценный опыт, но и повысит математические шансы на то, что хотя бы один россиянин выстоит и покажет максимум. Поэтому именно борьба за квоты и будет первоочередной задачей для Коляды и Семененко на чемпионате мира. И нашим фигуристам нужно, чтобы сумма их мест не превышала 13. Объективно говоря, задача архисложная, но всё-таки выполнимая.

Евгений Семененко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коляда поборется за бронзу

Мужское одиночное катание – единственный вид программы, где у России практически нет шансов на золото. При удачном стечении обстоятельств до бронзы может дотянуться Коляда, который в этом сезоне будто бы обрёл второе дыхание. После перехода к Мишину Михаил каждый прокат превращает в пронзительный спектакль, чем очаровывает зрителей и судей. Бороться с Нейтаном Ченом и Юдзуру Ханю пока что не в состоянии ни один фигурист, а быть первым после таких глыб — уже честь.

Главное преимущество Коляды в том, что его очень любят судьи. Даже с провальными прокатами Миша входил в топ-6 чемпионата мира. Да, он целый сезон отсутствовал на международной арене, но вряд ли арбитры успели охладеть к его катанию. При том уровне, который фигурист показывает сейчас, место в пятёрке для него должно быть задачей-минимум. А вот замахнуться на большее можно будет лишь с идеальными прокатами и, желательно, с подарками от конкурентов.

Мишин и Коляда понимают, какая ответственность свалилась на них, поэтому на чемпионате мира пойдут ва-банк. Миша готовит самый сложный для себя контент в сезоне — в короткой программе он исполнит два четверных прыжка, в произвольной — три. При чистых прокатах с таким контентом Коляда может легко уйти за 300 баллов. Хоть по технике Миша далеко не самый сильный фигурист, надбавки за элементы и оценка за интерпретацию у него не уступают Чену и Ханю.

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников! Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!

Главными конкурентами Коляды в борьбе за бронзу станут японец Шома Уно, американец Винсент Чжоу и француз Кевин Эймоз. Но из-за того, что полноценный сезон был только в России, сложно сказать, как на них повлияла пандемия и в какой форме они подойдут к чемпионату мира.

Михаил Коляда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семененко должен войти в десятку

Евгению Семененко будет куда сложнее показать высокий результат. Из-за низкого рейтинга ученик Мишина начнёт турнир в ранних разминках, которые судьи традиционно обделяют щедрыми оценками. Так что Евгению придётся прыгать выше головы.

Главная задача Семененко — выдать два безошибочных проката. Только в этом случае перспективный фигурист может привлечь внимание судей и взлететь в десятку. Если Коляда всё-таки возьмёт бронзу, то Евгению достаточно будет занять десятое место. Но чем ниже будет позиция у Михаила, тем выше должен оказаться Семененко.

Конкурентов за попадание в топ-10 у Евгения предостаточно. Фигурист будет бороться с американцем Джейсоном Брауном, итальянцами Даниэлем Грасслем и Маттео Риццо, японцем Юмой Кагиямой, грузином Морисом Квителашвили и китайцем Бояном Цзинем. Учитывая непонятную форму конкурентов и то, что мужская одиночка — лотерея не только в России, войти в десятку вполне реально. Только в отличие от именитых соперников, у Семененко совершенно нет права на ошибку. Чтобы завоевать третью квоту, Евгению придётся выдать прокаты жизни и надеяться, что Коляда сделает то же самое.

Коляда обыгрывает фигуристов со сложнейшими прыжками. С ним вообще реально бороться? Ученик Мишина набрал больше 100 баллов в короткой программе. И судьи тут ни при чём.

Ученики Мишина не подводят в важный момент

Стоит отметить и то, что Мишин умеет выводить своих фигуристов на пик формы к важным стартам. Ученики Алексея Николаевича ещё ни разу не подводили в важный момент. Два года назад неожиданно выстрелил Андрей Лазукин, попавший на чемпионат мира из резервного состава. Фигурист достойно заменил травмированного Максима Ковтуна, получив лучшие баллы в карьере и войдя в десятку на своём дебютном чемпионате мира.

Хочется верить, что похожая ситуация произойдёт и с Семененко. Евгений на кураже может показать выдающиеся прокаты и оставить не у дел всех, кто в него не верил. Но важно понимать, что отсутствие трёх квот на Олимпиаду среди мужчин ни в коем случае не станет катастрофой. Да, у нас много молодых и талантливых фигуристов. Да, хочется видеть в Пекине как можно больше наших парней. Но реальность такова, что сейчас у России нет двух одиночников, способных железно превратить две путёвки на Игры в три. Поэтому не стоит ждать подвига от российских фигуристов на чемпионате мира. И уж совсем странно говорить, что они обязаны взять три квоты – в данном случае они никому ничего не должны.

Надо просто поддержать фигуристов Мишина. И, конечно, пожелать удачи, без которой выполнить задачу будет практически нереально.