Талантливая российская фигуристка победила «болезнь поцелуев». Но опасность не миновала?

После возвращения Александры Трусовой к Этери Тутберидзе война «Хрустального» с «Ангелами Плющенко» потеряла актуальность. Но любителям жарких тренерских противостояний в олимпийском сезоне скучать не придётся.

В парном катании вызов легендарной Тамаре Москвиной бросили сразу два выдающихся тренера: Тутберидзе и Нина Мозер. Естественно, тут же пошли слухи о громких переходах, а одни из лидеров сборной России уже сменили место дислокации.

И если все перестановки и интриги можно оценивать по-разному, то новость о победе талантливой российской парницы над опасной болезнью вызывает только радость.

Хочется верить, что главное испытание в своей карьере Дарья Павлюченко уже преодолела.

У Москвиной появились авторитетные конкуренты

Парное катание уверенно догоняет женское одиночное не только по успехам России, но и по количеству громких новостей. Конечно, пока они редко вызывают у болельщиков такой ажиотаж, как любая информация об одиночницах, но главное, что процесс пошёл. В парном катании всё интереснее!

Великая Тамара Москвина в прошлом сезоне привела на пьедестал чемпионата мира сразу две молодые российские пары, но сохранить доминирование её группе будет трудно. Мало того что из творческого отпуска вернулась триумфатор Сочи Нина Мозер, так ещё и Этери Тутберидзе решила расширить зону влияния аккурат перед олимпийским сезоном.

Крик отчаяния. Почему Тутберидзе не решит основную проблему Тарасовой и Морозова С трудом верится, что Этери удастся наладить отношения между двумя взрослыми людьми. Громкий переход кажется авантюрой.

Этери Георгиевна не стала начинать всё с нуля, а приютила в «Хрустальном» Евгению Тарасову и Владимира Морозова – самый титулованный действующий дуэт России. Несмотря на риск, смена обстановки может как следует встряхнуть опытных фигуристов и дать им преимущество в борьбе с молодыми и дерзкими парами Москвиной.

Мозер нацеливается на Олимпиаду-2026

У Нины Мозер, подготовившей двукратных олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова и какое-то время доминировавшей в парном катании, на данный момент супердуэтов не наблюдается, но сбрасывать со счетов искушённого специалиста не стоит. Возвращаясь к активной работе, Нина Михайловна говорила, что будет работать с Алиной Пепелевой/Романом Плешковым и ещё одной взрослой парой. После чемпионата мира активно шли слухи о переходе к ней от Москвиной Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, однако сначала это опровергли фигуристы, а затем и сама Мозер.

Если перед этим сезоном её группа так и не пополнится топовой парой, то это будет означать, что Нина Михайловна нацеливается на лидерство уже в следующем олимпийском цикле. В принципе, об этом она и сама говорила в интервью Василию Конову. Пока же у Мозер есть время для экспериментов и попыток создать идеальную пару с прицелом на Игры-2026. Этим вызвано и разделение Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова, которые уже скатываются с другими партнёрами.

Павлюченко справилась с опасной болезнью

У тренера Сергея Доброскокова нет того авторитета и популярности, как у Тутберидзе или Мозер, но его пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин способна конкурировать даже с дуэтами Москвиной и наверняка будет претендовать на участие в Олимпиаде. А совсем недавно у поклонников бронзовых призёров чемпионата Европы появился огромный повод для радости. Дарья избавилась от мононуклеоза, который у неё диагностировали после сезона.

«Болезнь поцелуев». Талантливая российская фигуристка столкнулась с неприятной проблемой Мононуклеоз оборвал карьеры многих звёзд спорта. Но Дарья Павлюченко обязательно справится.

Острая вирусная инфекция, именуемая «болезнью поцелуев», влияет на иммунную и центральную нервную системы, поражает верхние дыхательные пути и провоцирует ослабление организма. Для спортсменов этот неприятный диагноз часто становился приговором, так что известие о мононуклеозе у Павлюченко вызвало сильную тревогу среди болельщиков.

К счастью, грамотные действия тренеров и врачей помогли талантливой российской фигуристке победить «болезнь поцелуев» и вернуться к тренировкам. Правда, окончательно опасность не миновала, ведь вирус не исчезает из организма, а остаётся в нём пожизненно, то есть после выздоровления возможен рецидив.

Надеемся, что этого не случится, и тогда нас ждут реально крутая борьба за три путёвки на Олимпиаду и обязательный скачок интереса к парному катанию. Не только же девочкам тащить на себе бремя популярности.