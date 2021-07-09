«Находиться в квартире было опасно». Драматичное детство знаменитой российской фигуристки

Во время выступления Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина на Олимпиаде в Турине на их плечах лежало всё давление мира. Болельщики опасались, как бы безоговорочные фавориты не дрогнули в самый важный момент карьеры. Вместо этого Татьяна и Максим показали лучший прокат в истории.

И только по эмоциям после финальной позы можно было понять, насколько жёсткий и тяжёлый путь привёл их на вершину олимпийского пьедестала.



Впрочем, характер очаровательной партнёрши закалялся в таких условиях, по сравнению с которыми меркли и страшная травма, и конфликты с тренерами, и закулисные интриги.



Отвечать на вызовы судьбы, стиснув зубы и сдерживая слёзы, знаменитая российская фигуристка научилась ещё в раннем детстве.

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Семейная драма и жизнь на складе

Одна из самых титулованных и известных фигуристок России Татьяна Тотьмянина не очень любит рассказывать о своём детстве. И на это есть причины. В секцию фигурного катания в родной Перми девочка попала по инициативе мамы, которая когда-то сама стояла на коньках и даже прыгала тройные, но реализоваться в спорте не смогла. Обстановка в семье была неблагополучной, так что спорт стал для Тани настоящей отдушиной, а пропуск тренировки из-за низкой оценки в школе – самым страшным наказанием. Дома же юной фигуристке приходилось терпеть постоянные конфликты взрослых.



«Бывало, приходили с мамой домой, забьëмся в своей комнате, думаем, никого дома нет. Бабушка не давала отцу жить в квартире, поэтому он взял и ушёл. Мама посчитала это предательством», — рассказывала Тотьмянина.



К сожалению, на этом злоключения Тани и её мамы не закончились. Женщина была вынуждена покинуть свою квартиру и несколько лет прожила с дочерью на складе, где сама же работала. Драматичное детство знаменитой российской фигуристки продолжалось.



«Находиться в квартире было опасно. Для мамы физически, а для меня психологически. Нам пришлось переехать к маме на работу — на склад — и там жить. Мы спали, обнявшись на сдвинутых стульях, но это были безопасные ночи», — вспоминала Татьяна.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Мама Тотьмяниной оставила родной город ради карьеры дочери

Удивительно, но даже в таких тяжелейших обстоятельствах Тотьмянина не оставила фигурное катание. Более того, именно огромное желание увидеть успешную карьеру дочери и давало Наталье Васильевне силы преодолевать все жизненные неприятности. К 14 годам Татьяна считалась королевой домашнего льда, но перспектив для дальнейшего развития в Перми не было, и девушка всё чаще задумывалась об уходе из спорта.



К счастью, этого не произошло. Юную и хрупкую одиночницу заметили на чемпионате России и предложили переехать в Санкт-Петербург для перехода в парное катание. Всё решилось всего за 30 секунд – во время разговора в телефонном аппарате. Заручившись согласием мамы, Таня дала положительный ответ и вскоре сменила родную Пермь на большой и далёкий Питер. Там поначалу тоже было непросто, но поддержка мамы и близость крупного успеха помогали не опустить руки.

Сложности начались ещё на стадии поиска партнёра. Наталья Васильевна признавалась, что за 18-летним Максимом Марининым стояла очередь из талантливых и перспективных фигуристок. Тотьмянина стала уже четвёртой партнёршей высокого и красивого Максима, но именно с ней ему удалось образовать по-настоящему гармоничный и многообещающий дуэт. Но даже когда результаты пары пошли в гору, мама Тотьмяниной продолжала браться за любую работу. Позже Татьяна рассказывала, что Наталья Васильевна перемыла чуть ли не весь Петербург, чтобы она имела возможность кататься и идти к мечте.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наталья Тотьмянина успела увидеть главную победу Татьяны

Через несколько лет Тотьмянина и Маринин были уже одной из лучших пар планеты, звёздами первой величины. И всё это время рядом с ними была мама партнёрши. Наталья Васильевна буквально посвятила жизнь карьере дочери. Вместе они преодолели и неудачную попытку перехода к Тамаре Москвиной, и болезненное расставание с тренером Натальей Павловой, и тяжелейшую травму Татьяны за полтора года до Олимпиады.

Тогда, кстати, пережить сложный момент фигуристам помогла мудрость Таниной мамы. Маринин корил себя за то, что уронил партнёршу, и испытывал психологические проблемы. Тогда Наталья Васильевна заявила, что дочь может найти другого партнёра, и Максиму пришлось взять себя в руки.



Уже на чемпионате России они подтвердили статус лучшей пары страны и больше ни разу не опустились ниже первого места. Блестящим завершением серии из десяти побед стал триумф на Олимпиаде в Турине. Мировой рекорд, восторг трибун и объятия счастливых фигуристов на льду. Позже Татьяна призналась, что первые её мысли после проката были о том, что она не подвела маму и всё закончилось.



Всего через три года Натальи Тотьмяниной не стало. Но главную победу дочери, на которую она положила всю свою жизнь, женщина всё-таки увидела.