«Тупанул. Признаю». За что Ягудину пришлось извиняться перед болельщиками Медведевой

В фигурном катании ни дня без драмы. Одним неосторожным ответом на комментарий в «Инстаграме» Алексей Ягудин спровоцировал конфликт с болельщиками Евгении Медведевой. Фанаты фигуристки обвинили олимпийского чемпиона в хейте своей любимицы. Алексей гнул свою линию до последнего, но в итоге сдался и извинился.
Что же так разозлило фанатов Медведевой? И почему Ягудину всё-таки пришлось признать свою ошибку?
Ягудин поссорился с болельщиками Медведевой
Неожиданный конфликт вспыхнул после реакции Ягудина на один из комментариев в «Инстаграме». Фигурист отправил несколько эмодзи с аплодисментами в ответ на уничижительное высказывание пользователя chelovechki_zagy в адрес Евгении.
Одобрительный ответ Ягудина на оскорбительный комментарий крайне разозлил фанатов двукратной чемпионки мира. В «Инстаграме» спортсмена полно негативных комментариев.
— Чем вам так не угодила Женя, Алексей? Тем, что обратила внимание СМИ на ваши пьяные оскорбления в адрес фигуриста Риппона?
— Алексей, здравствуйте! А что вам Женя лично сделала? За что вы так с ней? Публично поддерживать людей, которые её травят…? Казалось, что у вас нормальные отношения.
— Просто оставьте Женю в покое. Даже не упоминайте её имя. Она заблокировала вас, а значит, она не хочет знать о таких людях, как вы. Она добрая и милая, полная вам противоположность. Вы полны хейта, гомофобии и зависти.
Ягудин не побоялся вступить в перепалку с болельщиками Медведевой. Алексей утверждает, что спокойно относится к Жене и стирает со своей страницы все оскорбления в её адрес. Но поклонников двукратной чемпионки мира экс-фигурист считает неадекватными.
«Попросите всех медвеботов отписаться, здесь почище будет!» — ответил Ягудин на один из комментариев.
Почему Ягудину пришлось извиняться
Поведение прославленного фигуриста выглядело очень неоднозначно. В начале Алексей поддержал оскорбительное высказывание в адрес девушки, вместе с которой работает в множестве проектов: начиная с ледового спектакля «Анна Каренина», заканчивая телевизионным шоу «Ледниковый период». А затем ещё и ввязался в конфликт с её поклонниками, желающими защитить своего кумира. Очень неоднозначное поведение. Но потом всё встало на свои места. Ягудин признался, что перепутал комментарии и ответил не тому человеку.
«Друзья, случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка «Инстаграма». Поэтому могу не там кликать.
Мне начали писать хейт поклонники Жени Медведевой, к которой я отношусь с большим уважением, мы дружим и всё хорошо. На хейт я отреагировал. Вспылил. Только потом понял, откуда хейт ко мне.
Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал, очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю. Позже мне прислали скрин и объяснили, на что я отправил своё виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять. И #стопхейт», — написал Ягудин.
Медведева осудила Ягудина после критики Риппона
Несмотря на признание ошибки, болельщики Медведевой не спешат верить в искренность Ягудина. Неприятный инцидент, спровоцированный фигуристом, заставил вспомнить другую громкую историю. В июне 2020 года Алексей грубо раскритиковал американца Адама Риппона за поддержку темнокожих транссексуалов. Медведева тогда заняла сторону Риппона и отписалась от Ягудина в «Инстаграме».
Накаляет ситуацию и тот факт, что Алексей регулярно восхищается красотой своей соведущей по «Ледниковому периоду» Алины Загитовой, что, в свою очередь, не нравится поклонникам Медведевой. И пусть со стороны перепалка заслуженного чемпиона с подписчиками выглядит не очень, зато интерес к шоу с его участием только растёт. Кто знает, возможно, ради этого всё и затевалось.
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