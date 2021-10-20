«Это не фигурное катание». Как Трусову атаковали после выдающейся победы на Гран-при

На первом в карьере этапе Гран-при в 2019 году Саша сотворила настоящую революцию. Но вместе с восторгами получила и резкую критику.

Александра Трусова проводит уже третий взрослый сезон и, по современным меркам, относится если не к ветеранам, то к фигуристкам с огромным опытом. Тем удивительнее, что за плечами Саши всего два этапа Гран-при за всю карьеру. На первом же из них она буквально разорвала все представления о женском фигурном катании.

Шок от проката Трусовой на этапе Гран-при-2019 в Канаде оказался настолько сильным, что далеко не все смогли адекватно оценить масштаб её достижения. Российскую девочку, совершившую революцию в фигурном катании, обвинили ни много ни мало в уничтожении женского спорта.

За что же иностранцы так ополчились на Трусову после блестящего дебюта на Гран-при?

Погоня за Щербаковой и провал Медведевой

О феномене Трусовой было известно задолго до её перехода во взрослые. Будучи ещё юниоркой, Саша приучила публику к четверным прыжкам, раньше считавшимися фантастикой. Но к её появлению на самых главных турнирах многие всё равно оказались не готовы. Приучать ретроградов к новой реальности Трусова начала ещё на предсезонных турнирах, а этап Гран-при в Лавале должен был окончательно утвердить её гегемонию.

Тем не менее в Канаде Трусова оказалась в роли догоняющей. Её коллега по группе Анна Щербакова установила уникальное достижение на Skate America, прыгнув в одной программе два четверных лутца. Чтобы обойти конкурентку, Саше нужно было предложить что-то экстраординарное, и она это сделала. Шансов не было ни у кого, в том числе и у Евгении Медведевой. Провалившись в короткой программе, тогдашняя подопечная Брайана Орсера в произвольной выдала отличный прокат и после выступления победно вскинула кулак и издала боевой клич. Однако реальность оказалась более суровой — в первой же очной встрече Медведева проиграла Трусовой более 30 баллов.

Дебют Трусовой завершился мировым рекордом

В произвольной программе воспитанница «Хрустального» заявила четыре четверных, однако с первого прыжка — сальхова — Саша упала. Впрочем, это её не сломало — фигуристка собралась и один за другим чисто исполнила сложнейшие элементы — сольный квад-лутц и два каскада с квад-тулупами, один из них во второй половине.

Сильная, уверенная, волевая — такой предстала 15-летняя Трусова в образе Матери драконов из «Игры Престолов». Только за технику спортсменка набрала сумасшедшие 100,20 балла, за прокат в целом — 166,62. Сразу два мировых рекорда на первом в карьере этапе Гран-при – умопомрачительное достижение. Ещё более значимым его делает тот факт, что мировой рекорд в произвольной простоял почти два года и только недавно был побит Камилой Валиевой.

Своим выступлением фигуристка была довольна, даже несмотря на ошибку. Саша призналась, что на тренировках нередко срывает первый элемент, но продолжает совершенствоваться. Упорство и профессионализм Трусовой стали для многих примером. Так, Рика Кихира, которая боролась с Сашей за золото, рассказала, что впечатлена прокатом соперницы, которая вдохновила её двигаться дальше.

«Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, то очень удивилась. Даже если бы я выступила отлично, не знаю, смогла бы её победить. Я никогда не чувствовала себя так раньше и хочу изменить свои программы, чтобы мои оценки стали выше», — говорила Кихира.

Иностранные фигуристки набросились на Трусову

Правда, не все разделяли восторг Кихиры. Некоторые иностранные фигуристки очень тяжело приняли успех россиянки, вероятно, понимая, что теперь им будет непросто бороться за медали. Трусову обвинили в том, что она «уничтожает» женское катание, отдавая предпочтение сложным техническим элементам в ущерб эстетической составляющей. Подобное мнение высказала немецкая одиночница Николь Шотт. Она отметила, что интенсивное развитие спорта может лишить его «души».

«Они ещё совсем дети. Это не фигурное катание. Это, скорее, похоже на воздушный цирк на льду. Возможно, это просто мода, которая приходит и снова уходит. Нагрузка на суставы огромна», — сказала Николь.

Обеспокоена здоровьем наших фигуристок и этическим вопросом тренировок в России была и известная финка Киира Корпи.

«Российские чудо-прыгуньи доминируют в фигурном катании, но цена высока. Я слышала от своих коллег из России и других стран, что сейчас в процессе тренировок «выбраковывается» всё больше детей и подростков. Детские спортивные фабрики выпускают всё более технически умелых и одарённых олимпийских чемпионов. Это жестокая тенденция», — приводит слова Корпи издание Yle.

Ханю пообещал учиться у Трусовой

На защиту Саши встали многие специалисты из России. Наталья Бестемьянова, Аделина Сотникова, Илья Авербух — все как один говорили, что оценки Трусовой — это лишь результат грамотной работы тренера и спортсменки. По их словам, критические отзывы о «Самбо-70» и его воспитанницах —происки завистников, и на них не стоит обращать внимание. Поддержал российских экспертов и канадский комментатор Тед Бартон.

«Это выглядит как зависть к успеху вчерашней юниорки, с первого же турнира ставшей лучшей в мире. Россия должна гордиться и радоваться тому, что за неё выступает такая уникальная фигуристка. Таких, как она, я никогда не видел. Её миссия — двигать фигурное катание вперёд», — сказал Бартон в интервью «Спорт Бизнес Online».

А двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пошёл ещё дальше и заявил, что будет учиться у Трусовой её невероятным прыжкам. На гала-вечере в Канаде спортсмены устроили настоящее представление — параллельно исполнили четверной тулуп. При этом прыжок Саши оказался даже немного лучше.

«Она фантастическая. Невероятная девочка, особенная спортсменка. В России много хороших фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева. Они прыгают четверные, при этом не используя массу энергии. В этом плане они похожи на меня. У них есть чему поучиться», — прокомментировал Ханю победу Трусовой, пообещав следить за её успехами.

Спустя два года Саша возвращается в серию Гран-при и будет пытаться исполнить пять четверных в одной программе. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что с приходом квадов женское фигурное катание не исчезло, а просто перешло на новый, более прогрессивный уровень. И Саша Трусова явно не собирается останавливаться.