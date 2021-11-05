Обе ученицы Тутберидзе сенсационно проиграли фигуристке без титулов. Девочки, это как?

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Российские фигуристки проиграли малоизвестной европейской спортсменке без серьёзных титулов на Гран-при Италии. Пока речь только о короткой программе, но ситуация в любом случае неприятная.

И если скованность Майи Хромых ещё можно объяснить волнением от дебюта на таком уровне, то грубая ошибка действующей чемпионки мира Анны Щербаковой вызывает большую тревогу за её перспективы.

Конечно, ещё возможно всё изменить, но пока в голове один вопрос: девочки, это как?

Хромых не хватило драйва в дебютном прокате на Гран-при

Одной из главных соперниц российских фигуристок до старта этапа считалась японка Маи Михара. Всего неделю назад в Ванкувере Маи произвела очень приятное впечатление и проиграла только великолепному российскому трио. Михара всё сделала очень чисто и аккуратно, подтвердив свои притязания на серьёзные результаты в этом сезоне. В «кисс энд край» Маи не находила себе места от радости – 70,46 балла за короткую программу она не набирала никогда.

Для Майи Хромых первый взрослый этап Гран-при начался с качественного проката без грубых ошибок. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила двойной аксель и тройной лутц, а также поборолась за каскад после не самого удачного приземления с тройного флипа. Зрители тепло встретили выступление россиянки, однако осталось ощущение, что Майя не позволила себе до конца отвязаться на льду и раствориться в магической блюзовой музыке. По жестам, которые Этери Георгиевна показывала Хромых у бортика, показалось, что тренер тоже не полностью довольна эмоциональной составляющей проката.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Справедливости ради Хромых не выглядела на голову сильнее Михары, что нашло отражение и в судейских оценках. Лишь благодаря более высокой оценке за компоненты Майя добыла скромное преимущество в 1,58 балла. Впрочем, в произвольной у россиянки есть серьёзный козырь в виде двух четверных прыжков.

У российских фигуристок есть сильная соперница в Европе!

Все, кто имел шансы опередить Хромых, выступали во второй разминке. Открывала её чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова. К сожалению для поклонников яркой и танцевально одарённой фигуристки, Соня смотрелась тяжеловато и теряла много баллов на прыжках. Тулуп в каскаде с тройным флипом получился только двойным, а недокрут на тройном лутце привёл к серьёзной потере. После проката на Самодуровой не было лица, а увидев оценки, россиянка запрокинула голову, явно превозмогая желание заплакать. Очень трудно складывается начало сезона для Софьи.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Корейская фигуристка Ын Су Лим после своего выступления тоже не выглядела счастливой. Объясняется это просто – падение с тройного флипа смазало впечатление от красивой эмоциональной программы «Мулен Руж» и не позволило спортсменке включиться в борьбу за промежуточное лидерство.

Выступавшая следом Луна Хендрикс наглядно показала, почему именно она – главная соперница российских фигуристок в Европе. Эффектная спортсменка в свой 22-й день рождения порадовала поклонников чистым и уже по традиции вдохновенным катанием. А вращения и дорожки в её исполнении – это вообще особый вид искусства. После выхода со льда Луна светилась от счастья и с такими же эмоциями встретила рекордные для себя баллы – 73,52 балла. И, как бы ни было неприятно из-за того, что Хендрикс оказалась выше Хромых, следует признать, что всё объективно.

Щербакова только третья с грубой ошибкой

Опытнейшая Сатоко Мияхара предсказуемо стала лидером по оценке за компоненты, но недокрученные прыжки сильно ударили по сумме баллов. При этом даже с заметными ошибками ей удалось преодолеть рубеж в 70 баллов и сохранить шансы на топ-3 по итогам этапа. А вот кореянка Йелим Ким свою короткую программу сорвала.

Если не кривить душой, то для российских болельщиков наибольший интерес представляло выступление Анны Щербаковой. 17-летняя фигуристка показала, что постепенно втягивается в сезон. Её программа под восточные мотивы молодого композитора Кирилла Рихтера выглядела лучше, чем в Будапеште, но во второй половине произошло редчайшее для Анны событие – ошибка на каскаде из двух тройных прыжков. После помарки на приземлении с лутца фигуристка решила прыгать тулуп вместо риттбергера, но сделала лишь два оборота. Досадная оплошность оставила её лишь третьей с нехарактерным для неё результатом в 71,73 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Плотность оценок не позволяет делать прогнозы на произвольную программу, но пока констатируем факт: две звёздные фигуристки Тутберидзе сенсационно проиграли бельгийке без титулов. Так и хочется спросить: девочки, что происходит?