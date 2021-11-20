Щербакова и Косторная больно упали на Гран-при Франции. Девочки еле сдержали слёзы

Аня с Алёной не обошлись без грубых ошибок в Гренобле, но всё равно заняли первые два места. Даже Тутберидзе не стала ругать своих учениц.

На Гран-при Франции произошло нечто необъяснимое. После поразительных выступлений в короткой программе Щербакова и Косторная допустили грубейшие ошибки в произвольной. Алёна больно упала с тройного акселя, а Аня и вовсе свалилась перед заходом на прыжок. После своих выступлений девочки еле сдерживали слёзы.

Но грубые ошибки не помешали россиянкам занять первые два места на Гран-при Франции. Даже Тутберидзе не стала ругать своих учениц.

Бэлл и Риппон рассмешили зрителей

В первой разминке отличное выступление выдала американка Мэрайя Бэлл. Фигуристка абстрагировалась от неудачи накануне и проникновенно откатала программу под знаменитую композицию «Hallelujah». После завершения выступления девушка радостно вскинула кулаки вверх. Мэрайя выглядела очень довольной. А в «кисс-энд-край» с Бэлл произошла забавная ситуация. Девушка вспомнила, что забыла надеть маску и начала её судорожно искать. В это время её тренер Адам Риппон в шутку прикрыл лицо фигуристки рукой. Зрителей этот момент очень повеселил. Во время оглашения результатов Бэлл была уже в маске. Оценка в 190,79 балла Мэрайю не порадовала, но Риппон отметил, что результат хороший.



Обратила внимание на себя кореянка Хаен Ли. В начале программы фигуристка попыталась исполнить тройной аксель. Прыжок девушке не удался, а вместе с ним посыпалась и остальная программа. Хаен стала допускать ошибки практически на каждом элементе. В «кисс-энд-край» Ли едва сдерживала слёзы — не на такой прокат она рассчитывала.

Японка выдала мощнейший прокат

Последней в первой разминке каталась азербайджанка Екатерина Рябова, тренирующаяся в Москве. Фигуристка выдала классное выступление, но судьи вновь оценили её очень строго — за два проката Катя набрала всего 186,65 балла. Вторую разминку мощнейшим прокатом открыла Вакаба Хигучи. Японка идеально исполнила тройной аксель, заставив трибуны воскликнуть от восторга. Остальные элементы фигуристке тоже удались безупречно. Прокат под музыку из «Короля льва» выдался очень проникновенным. Вакаба явно поймала кураж! После окончания выступления зрители встали со своих мест и начали громко аплодировать. А Хигучи лучезарно улыбалась. В произвольной программе японка установила личный рекорд — 141,04 балла.



А вот американка Карен Чен, сенсационно занявшая четвёртое место на чемпионате мира — 2021, без грубых ошибок не обошлась. После окончания проката фигуристка скривила лицо — собой она была недовольна. Не удался произвольный прокат и кореянке Ён Чон Пак.

Косторная упала и едва не расплакалась

Первой из россиянок появилась на льду Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой выдала пронзительное выступление под музыку из популярного сериала «Ход королевы». Ксюша безупречно исполнила практически все элементы, но было заметно, что судьи скупятся ей на надбавки. Фигуристку принимают на международной арене со всей строгостью. Нежное утончённое катание Синицыной не хотят оценивать по достоинству. К сожалению, двух идеальных выступлений девушке не хватило, чтобы попасть на пьедестал. Ксюша уступила Вакабе Хигучи шесть баллов и разбила мечты о российском пьедестале.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Алёна Косторная вышла на лёд с ярким макияжем и была похожа на красивую инопланетянку. По глазам было видно, что настрой у фигуристки боевой. Однако прокат Алёна начала с обидной ошибки. Ученица Тутберидзе больно упала с тройного акселя и уже было хотела опустить руки. Но фигуристка собралась и продолжила с чувством катать свою программу. Оставшиеся элементы Косторная выполнила безупречно. А на дорожке шагов оставила все свои обиды и эмоции, выложившись на максимум. Но радоваться было нечему. После проката Алёна еле-еле сдерживала слёзы, а её взгляд выглядел потухшим. Фигуристка была очень расстроена. Но оценки её немного взбодрили. Даже за прокат с грубой ошибкой Алёне удалось заработать свой личный рекорд в сезоне — 145,41 балла. А Тутберидзе поддержала свою ученицу, нежно приобняв её.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Щербакова допустила необъяснимую ошибку, но всё равно выиграла

С Анной Щербаковой произошло нечто необъяснимое. Фигуристка удивила неожиданной ошибкой. Ученица Тутберидзе поскользнулась перед заходом на лутц и плашмя упала на лёд. Очень редкая ошибка для фигурного катания. Но даже несмотря на неудачу Аня не расстроилась. Щербакова зарядилась спортивной злостью и в оставшуюся часть проката выложилась на максимум. Безупречно были исполнены сложнейшие квад-флип и каскад лутц-риттбергер. Не подвёл Аню и фирменный артистизм. Фигуристка продолжала кататься так, будто ничего и не произошло. Щербакова в очередной раз поразила своим бойцовский характером.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Только после окончания проката Аня показала свои истинные эмоции. Глаза фигуристки были на мокром месте, она еле сдерживала слёзы. Щербакова была очень разочарована прокатом. В «кисс-энд-край» Аня разводила руками. Кажется, фигуристка сама не поняла, как могла возникнуть такая ошибка. Поддержала ученицу и Тутберидзе, похлопав её по ноге. К счастью, на результатах досадная ошибка Щербаковой не сказалась. Контент фигуристки настолько сложнее, чем у соперниц, что ей не составило труда выиграть с хорошим отрывом. Аня оторвалась от Косторной на восемь баллов и прошла в финал Гран-при. Благодаря второму месту во Франции справилась с этой задачей и Алёна.



Щербакову и Косторную ждёт горячая битва в Осаке!