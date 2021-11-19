Российские фигуристки восхитили на Гран-при во Франции. Иностранок не спасли даже судьи

Женские соревнования на прошлом этапе Гран-при прошли для российских болельщиков безрадостно. Единственная участница от нашей страны Дарья Усачёва снялась прямо перед короткой программой из-за травмы. Но во Франции наши фигуристки заставили забыть обо всех грустных новостях прошлой недели. Россиянки блестяще стартовали в Гренобле!

Щербакова и Косторная отказались от риска, но выдали потрясающие прокаты и заняли первые два места. Прекрасно выступила и Ксения Синицына, но судьи явно занизили ей баллы.



Правда, даже такие приёмы не смогли лишить нас полностью российской тройки по итогам короткой программы.

Судьи проявили строгость к Синицыной. Чтобы избежать российского пьедестала?

Первой фигуристкой, выступившей на Гран-при в Гренобле, стала наша Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой проводит дебютный сезон по взрослым. На своём первом этапе в США девушка выдала роскошные прокаты, но судьи приняли её слишком строго — Ксюша заняла только пятое место. С таким результатом Синицына уже точно не сможет претендовать на финал. Так что Гран-при для неё в первую очередь — возможность заявить о себе на международной арене.

С этим фигуристка прекрасно справляется. Уже второй турнир кряду она выдаёт безупречные прокаты. Ксюша идеально откатала свою проникновенную короткую программу «Колыбельная». Все прыжки были исполнены чётко и уверенно. Юную фигуристку будто совсем не беспокоило волнение. Синицына выдала чувственный и нежный прокат. Плавное, лёгкое катание Ксюши буквально гипнотизирует зрителей. Прокат фигуристки зал встретил громкими аплодисментами. Ксюша смотрелась даже лучше, чем в США. Но судьи вновь оказались строги к юной фигуристке. За вдохновенный прокат Синицына получила всего лишь 69,89 балла. Просто необъяснимые баллы.



Конкуренция среди женщин в Гренобле ожидается небольшая. Так что у наших девочек хорошие шансы занять весь пьедестал. Но судьи делают всё, чтобы этого не допустить. Иначе очень маленькие баллы Ксюши и не объяснишь.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Американскую фигуристку постигла драма

Помимо Ксюши, в первой разминке интерес для болельщиков представляла американка Мэрайя Белл. Для фигуристки этап во Франции — дебютный в сезоне. С успешными выступлениями в Гренобле ученица Рафаэля Арутюняна могла побороться за финал Гран-при. Но короткая программа спортсменке не удалась — Мэрайя упала с каскада флип-тулуп и отстала от Синицыной на 9 баллов. Для другой американки, Старр Эндрюс, выступление на Гран-при сложилось драматично. После исполнения риттбергера фигуристка почувствовала боль в ноге и не смогла докатать программу. Старр, прихрамывая, дошла до бортика, и её увели с арены. Девушке было очень больно.

Вторая разминка началась с не самых удачных прокатов. Кореянка Хаен Ли допустила ошибку на каждом прыжковом элементе, а японка Вакаба Хигути вместо тройного акселя совершила «бабочку». Зажигательное выступление выдала азербайджанка Екатерина Рябова, тренирующаяся в Москве. Но из-за технических огрехов и низких компонентов фигуристку оценили низко. Вдохновенный прокат выдала американка Карен Чен, но и она без недочётов не обошлась — фигуристка сдвоила тулуп в каскаде и допустила несколько недокрутов. Никто из иностранок не смог сместить Синицыну с лидерской позиции.

Прежняя Косторная возвращается!

Первой бросила вызов Ксюше уже Алёна Косторная. Фигуристка не стала рисковать и зашла в прокате лишь на двойной аксель. Ученица Тутберидзе безупречно исполнила облегчённый вариант программы, показав техничные и уверенные прыжки. На дорожке шагов Алёна поймала кураж и оторвалась по полной. Фигуристка выдала эмоциональный и зажигательный прокат. Кажется, прежняя Косторная возвращается!



После своего выступления спортсменка выглядела очень радостной. Тепло встретили Алёну и зрители, которые одарили фигуристку овациями. Даже сквозь маску было видно, что и Этери Тутберидзе довольна своей ученицей. Судьи достойно оценили прокат Косторной — 76,44 балла. Правда, Алёна, кажется, осталась недовольна такой оценкой. Фигуристка сразу же начала переговариваться о баллах с тренером и в целом выглядела расстроенной.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Щербакова отказалась от риска, но победила

Перед началом этапа Гран-при в Гренобле Щербакова удивила неожиданным решением — фигуристка поменяла короткую программу. Постановку «Повелительница бури», в которой Аня раскрылась с новой стороны, заменили на более классическую под музыку Dangerous Affairs. Уже сейчас можно сказать, что премьера прошла успешно. Новая постановка Ани выглядит мощно и насыщенно. И главное, фигуристка сама ощущает себя в ней органично. В техническом аспекте удивило то, что Щербакова тоже сегодня отказалась от риска. Вместо коронного каскада с риттбергером Анна исполняла облегчённую версию с тулупом. Возможно, к этому фигуристку подтолкнуло неудачное выступление в короткой программе на Гран-при Италии, где она допустила грубейшую ошибку.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Тем не менее даже облегчение контента не помешало Ане захватить лидерство в Гренобле. Щербакова стала первой с небольшим отрывом от Косторной. Судьи оценили прокат Ани в 77,94 балла.



По итогам первого дня Гран-при Франции наши фигуристки занимают первые три места. Хоть арбитры и пытались этого не допустить, занизив оценки Ксении Синицыной, нельзя отрицать, что нашим девочкам нет равных в мире. Даже судьи не могут спасти иностранок — настолько они далеки от россиянок.