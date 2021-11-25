Щербакова упрочила свои позиции в «Гонке за Пекин». Косторная всё дальше от Олимпиады

Олимпийский сезон в фигурном катании проходит очень стремительно. Серия Гран-при близится к своему логическому завершению, а картина в борьбе за Игры тем временем становится всё яснее. Лидерские позиции Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой в «Гонке за Пекин» всё ещё непоколебимы. Упрочила своё место в тройке и Анна Щербакова. А вот Алёна Косторная всё дальше от Олимпиады.

В очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» смотрим, как изменилась ситуация в сражении за три путёвки на Игры после этапа Гран-при во Франции. И отвечаем на главный вопрос: кто же из фигуристок заслужил представлять Россию на Олимпиаде на данный момент?

В Гренобле Щербакова одержала убедительную победу, но превзойти личный рекорд не смогла. Тем не менее Аня удерживает вторую позицию по лучшим результатам сезона, уступая только Камиле Валиевой. Косторная же, напротив, увеличила свой «сизн бэст» с 218,83 до 221,85 балла. Но на положение в таблице это никак не повлияло. Алёна остаётся шестой, опережая только Дарью Усачёву. Не изменила своих позиций и Майя Хромых, которая в минувшие выходные соревновалась на «челленджере» в Варшаве. Фигуристка выдала два неудачных проката, из-за чего не смогла увеличить личный рекорд.

Анна Щербакова с лёгкостью выиграла свой второй этап Гран-при, благодаря чему получает два балла. По одному баллу достаётся Алёне Косторной за второе место в Гренобле и Майе Хромых за победу на «челленджере» в Варшаве.

Щербакова немного поправила своё положение в таблице прыжков. В Гренобле фигуристке удался четверной флип, а короткая программа была выкатана идеально. Но балл фигуристка теряет из-за падения с лутца. Тем не менее это не мешает ей сравняться в таблице с Александрой Трусовой. Косторная получает балл за идеальный прокат в короткой программе, но тут же лишается его из-за падения в произвольной. Позиции Алёны в прыжковом зачёте остаются неизменными. Ухудшила своё положение Хромых. Майя получает балл за чистый прокат короткой программы, но теряет сразу два из-за падений в произвольной.

И Щербаковой, и Косторной удалось незначительно увеличить свой средний балл за компоненты после выступления в Гренобле. Но на их положение в таблице это не повлияло. Хромых же, напротив, понизила свой результат. Из-за неудачных прокатов в Варшаве средний балл Майи снизился на два. Теперь она занимает последнее место по части компонентов.

Мнения журналистов и читателей по сравнению с прошлым выпуском «Гонки за Пекин» не изменились. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова по-прежнему в топ-3.

Не произошло изменений и в общем зачёте. Разве что Щербакова упрочила свои позиции. Теперь Аня с хорошим отрывом занимает третью строчку. Валиева и Туктамышева продолжают лидировать в «Гонке за Пекин». Если бы выбор состава надо было делать сегодня, то на Олимпиаду стоило бы отправить этих трёх девушек. А вот Косторная даже после второго места в Гренобле всё дальше от поездки на Игры. Алёна так и остаётся на шестом месте, превосходя лишь травмированную Дарью Усачёву, потерявшую свой этап.

На заключительном этапе Гран-при в Сочи, который пройдёт с 26 по 28 ноября, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева постараются упрочить своё лидерство. Шанс выбиться в лидеры «Гонки за Пекин» есть и у Майи Хромых.