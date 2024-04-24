Ветлугин рассказал, как Мишин отреагировал на его уход к Рукавицыну

Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 в мужском одиночном катании Матвей Ветлугин раскрыл, как происходил его переход из тренерского штаба Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну.

«Плавно, порядочно. Одна из целей перехода — пополнение багажа моих знаний о виде спорта в целом, о том, как можно тренироваться и тренировать. Также это вклад в копилку моего жизненного опыта.

Не могу сказать, что решение было спонтанным, оно назревало до Кубка Первого канала. Такой важный шаг не может приниматься на каких-то эмоциях, необдуманно. Я проанализировал мысли, которые были у меня в голове. Всё взвесил и решил, что так будет лучше для моего дальнейшего совершенствования.

Мишин отпустил спокойно. Евгений Владимирович потом позвонил Алексею Николаевичу, они всё обсудили. Мне кажется, всё получилось мирно», — приводит слова Ветлугина Sport24.