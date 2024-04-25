Сихарулидзе: российские спортивные пары железно могли бы претендовать на медали ЧМ

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о прошедшем чемпионате мира и поделился мнением о том, как российские спортивные пары могли бы выступить на турнире.

«Конечно, я смотрел чемпионат мира. Очень сложно говорить, как бы там выступили россияне. Спортсменам надо находиться на одном льду и соревноваться в одинаковых условиях, тогда что-то видно. Но, теоретически рассуждая, наверное, можно пройтись по видам.

Парное катание. Думаю, наше парное катание не просто конкурентоспособно. В данном случае нужно говорить, что они лидеры. А вот одна-две пары из других стран могли бы быть конкурентоспособными, если наши делают ошибки. Наверное, так будет правильно подойти к этому. У нас в парах сейчас, особенно в основной сборной, серьёзнейшая борьба. У нас не только две пары — Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов — но и целый ряд пар, которые катаются примерно на их уровне и постоянно прогрессируют. Нашим лидерам точно нельзя работать спустя рукава, потому что их подпирают со всех сторон. Если задуматься, я не могу сказать, какие результаты будут на следующий год. Именно в катании, не по занимаемым местам. Кто-то может, в том числе из Перми, из Москвы — у Доброскокова сейчас есть пара, которая прыгает параллельный тройной лутц и так далее — выстрелить и поддавить наших лидеров.

Но опять же: для болельщиков, зрителей, тех, кто смотрит фигурное катание по телевидению, — это здорово. Потому что они видят, как развивается вид и какая невероятная конкуренция внутри вида. Поэтому интересно смотреть. Это захватывающее зрелище.

Я очень рад, как обстоят дела у нас в основной сборной в парном катании, и, конечно, пытаясь спрогнозировать, что бы было на чемпионате мира, я спокоен. Думаю, и болельщики, которые смотрели чемпионат мира, это понимают: наши пары железно могли бы претендовать на золотую, серебряную, бронзовую медали. Я в этом уверен», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.