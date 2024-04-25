Матвей Ветлугин объяснил, почему удалился из социальных сетей

Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 в мужском одиночном катании Матвей Ветлугин высказался о том, удалил свои социальные сети после неудачи на Кубке Первого канала.

«Это была попытка небольшого детокса. И мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. С Кубком Первого канала это связано только отчасти. Но сейчас я до сих пор ничего не восстановил. Значит, мне так нормально. Не могу сказать, что я сильно потерял, отказавшись от соцсетей. Да, теперь нет прямого взаимодействия с болельщиками. Но я надеюсь, что каждый из них понимает, что я им верен. И я попытаюсь это оправдать.

Неудачу на Кубке Первого канала переживал тяжело. Меня выбрали журналисты. Перед ними, болельщиками, тренерами, командой испытываешь плохие чувства — не оправдание надежд, стыд и т. д. Это была тяжёлая яма. Было плохо. Сильно плохо», — приводит слова Ветлугина Sport24.