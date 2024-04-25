Сихарулидзе: интерес к фигурному катанию растёт с каждым годом

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что интерес к российскому фигурному катанию растёт с каждым годом.

«Фигурное катание в порядке. Первое, что интересно и важно, — много детей приходит заниматься. Очень много. Для развития вида спорта это очень важно. Если говорить про сборные, то ребята заряжены, работают с интересом, здорово катаются. Я вижу, как они стараются прогрессировать.

Что ещё важно — болельщики, фаны. Если взглянуть на любой турнир, видно, что трибуны забиты, становится ясно, что интерес колоссальный. Он не уменьшается, а только растёт с каждым годом.

Если все эти три момента, которые я обозначил, взять вместе, то они говорят о том, что фигурное катание находится на подъёме, в хорошем состоянии, и нас это очень радует», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.