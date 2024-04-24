Президент УФФК: Россия использует все возможности, чтобы вернуться на международную арену

Президент Федерации фигурного катания на коньках Украины Даниль Амирханов высказался на тему возможного возвращения российских спортсменов на международные старты. По его словам, украинская федерация пытается делать всё, что в их силах, для противостояния подобному решению ISU, но им не хватает ресурсов, чтобы быть уверенными, что это точно не произойдёт в ближайшее время.

«Я бы не сказал, что мы ничего не обсуждаем с международными партнёрами. Мы всегда отстаиваем свою точку зрения, рассказываем, показываем. Но вы понимаете, что каждая федерация и организация решают вопросы по своему усмотрению. Мы примерно знаем, что может повлиять на их решение. Может, деньги, может быть, общие дела. Мы делаем всё возможное на своём фронте, чтобы предотвратить возможное возвращение россиян. Но, к сожалению, не всё зависит от нас. Конечно, вся украинская федерация отрицательно относится к России. Но эта страна использует все возможности, чтобы хоть как-то вернуться в фигурное катание», — приводит слова президента Федерации Украины «Суспільне Спорт».

Напомним, в 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. На данный момент неизвестно, смогут ли фигуристы из России принять участие в следующей Олимпиаде.

Ранее глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что российская делегация поедет на ближайшее заседание ISU, которое пройдёт с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США), чтобы узнать сроки возвращения российских фигуристов на международные старты.