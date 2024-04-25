«Братья-хоккеисты занимают много льда». Сихарулидзе — о сложностях проведения турниров

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о трудностях проведения большого количества соревнований внутри страны.

«Так как мы не выступаем на международных соревнованиях, мы увеличили количество турниров в России. Расширили их географию: они проходят в совершенно разных городах. Даже там, где никогда не проводились турниры по фигурному катанию. Не могу сказать, что у нас есть какие-то огромные сложности. Да, наши братья-хоккеисты очень много занимают льда — и КХЛ, и молодёжные лиги, поэтому очень сложно найти время, когда можно проводить турниры по фигурному катанию, когда есть такие окна на ледовых аренах.

Но при этом мы видим колоссальный интерес как зрителей в разных городах, так и городских властей: они сами обращаются к нам, чтобы в их городах проводили какие-либо соревнования. Более того, мы сейчас ведём с ними диалог о том, чтобы после проведения крупнейших турниров — чемпионата России или финала Гран-при России — оставался след фигурного катания в этих городах. Обсуждаем с ними возможности. Например, проводим чемпионат России, но город начинает строительство арены именно под фигурное катание, а мы, в свою очередь, будем помогать с подготовкой спортсменов. И у нас такой диалог складывается.

То есть у нас идея не только в том, чтобы провести чемпионат России на ура, поставить на уши город и на этом закончить. А чтобы был след после этого чемпионата России. Это очень разумно, правильно, если останется ледовая арена, где будут тренироваться дети. И основное условие — там тренируются только фигуристы. В противном случае наши братья-хоккеисты опять могут съесть всё время. Поэтому интерес высокий, и, думаю, больших сложностей нет, а есть большие радости», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.