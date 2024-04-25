Сихарулидзе: у фигуристов сборной России всё в порядке с количеством турниров

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о количестве соревнований в стране.

«Я думаю, что турниров сейчас очень много. Если говорить про основных ребят, про сборные команды, уверен, что у них всё в порядке с количеством турниров и других выступлений: они могут выступать на публике и в шоу, много этапов Гран-при, финал Гран-при, все те турниры, которые мы проводим с Первым каналом. Они очень серьёзно загружены. Мне кажется, что большего количества турниров и не нужно, ведь к каждому соревнованию необходимо готовиться и невозможно проводить старты каждые несколько дней. Спортсмены и так каждые две недели где-то выступают, или даже чаще. По количеству, думаю, проблем нет.

Если говорить про детей, то у них, во всяком случае в Москве, Питере, какое-то невероятное количество соревнований проходит. В Питере я даже обсуждал: «Может, ребят, мы перебираем с этими соревнованиями? Как-то очень их много». Есть где детям выступать точно, это объективно абсолютно.

Поэтому по количеству турниров, по возможности проявлять себя на публике — никаких проблем нет», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.