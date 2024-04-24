Президент УФФК: неясно, почему переход Дэвис/Смолкина в Монреаль не обсуждался с нами

Президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов отреагировал на переход бывших российских спортсменов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, с 2023 года представляющих Грузию на международных соревнованиях, в Монреальскую академию. Напомним, там же тренируется первая танцевальная пара Украины — Мария Голубцова и Кирилл Белобров. Ранее новый тренер Дэвис/Смолкина Роман Агенауэр, работающий в академии, сообщил, что переход стал возможен в том числе из-за улучшения международной обстановки.

«Я не знаю, какое улучшение ситуации он имеет в виду. Может быть, лично ему стало лучше. Но для нас всё стало только сложнее, учитывая, что СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») продолжается. Такое заявление от тренера для нашей федерации неприемлемо.

Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, какую команду они представляют. Мы пока не общались с руководством академии, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», — приводит слова президента УФФУ «Суспільне Спорт».

Также Амирханов рассказал о реакции танцевального дуэта Мария Голубцова/Кирилл Белобров на тренировки рядом с бывшими россиянами. По словам президента федерации, Голубцова призналась, что они «негативно» реагируют на такое пополнение в команде. Белобров добавил, что появление российской пары в академии «удивило» некоторых его коллег, а также такое «соседство» беспокоит самих украинцев.