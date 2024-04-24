«Выскочила из кустов». Эмма Гаджиева рассказала о драке с Кристиной Обласовой

Бывшая азербайджанская фигуристка Эмма Гаджиева отреагировала на откровенное интервью Кристины Обласовой «Чемпионату».

«Сейчас гуляют громкие высказывания фигуристки Кристины Обласовой. И многие задались вопросом: «А кто это?» Итак: Кристина Обласова была невероятно талантливой фигуристкой. Мы катались вместе в Олимпийском. Она была постарше меня. Кристина могла неделю не ходить на тренировки, где-то тусить, а потом прийти и сразу собрать 3+3 без разминки. Мегаодарённая! Но из-за разгильдяйства и лени пределом её карьеры стала победа на юниорском чемпионате мира. Ну и различные скандалы.

Она всегда казалась мне безобидной. Да, ругалась, психовала, била коньками об лёд, швыряла музыкальные диски в раздевалке, но была на позитиве и веселила нас на тренировках. Пока… Однажды на сборах Кристина не подкараулила меня и не выскочила из кустов, чтобы отомстить за то, что меня, юниорку, пару раз поставили ей (взрослой фигуристке) в пример. Пара-пара-пам.

В общем, взрослая карьера в фигурке у неё не задалась, до UFC со своими талантами Кристина также не добралась», — написала Гаджиева в своих социальных сетях.