Украинская фигуристка Голубцова: слова про неприязнь к Дэвис/Смолкину — ложь федерации

Украинская фигуристка Мария Голубцова, выступающая в танцах на льду со своим партнёром Кириллом Белобровом, прокомментировала слова президента Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниля Амирханова о том, что их дуэт «негативно» реагирует на появление бывших россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Монреальской академии. Напомним, Голубцова/Белобров также тренируются в Канаде.

По словам спортсменки, Амирханов сказал неправду, выдав за их личное мнение попросту удобные для федерации высказывания совершенно других людей.

«Я не понимаю, почему все начинают вспоминать о нас, когда вокруг происходит какая-то драма, а не когда нам нужна помощь, не когда я борюсь с болью в спине в середине сезона, не когда я плачу в полночь. Последние два года были тяжёлыми для нас, появилось много проблем, например, депрессия. Мы устали, мы на грани, мы устали бороться со всеми препятствиями на нашем пути. Последней каплей было интервью, мнение которого было не нашим, а мнением людей, которые его отредактировали. Так грустно жить в жизни, полной лжи и жестокости вокруг», — написала Голубцова в своих социальных сетях.

При этом фигуристка отметила, что Федерация Украины говорит о их якобы «неприязни» к Дэвис и Смолкину, но закрывает глаза на бывшую первую пару Украины, Александру Назарову и Максима Никитина, которые много лет катались в России и только в последние годы неожиданно стали «патриотами».