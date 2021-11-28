«Распускаю волосы, снимаю пиджак». Фигуристка Туктамышева снова разделась на льду. Видео

Туктамышева недаром считается самой любимой фигуристкой мужской части аудитории фигурного катания. Лиза вовсю пользуется своими козырями и буквально источает страсть на льду. Её чувственные откровенные номера приводят зрителей в экстаз. Так соблазнительно не катается ни одна фигуристка!

Порадовала Туктамышева и сочинскую публику. Лиза представила зрителям свой новый показательный номер и снова разделась на льду!

Туктамышева вновь разделась на льду

Этап Гран-при в Сочи традиционно завершился показательными выступлениями. Обычно эта часть турнира наименее интересна для зрителей. Чаще всего фигуристы используют для гала свои старые соревновательные программы или показывают скучные, ничем не примечательные номера. Но это точно не про Елизавету Туктамышеву. В отличие от многих, Императрица старается радовать болельщиков страстными и неординарными выступлениями. Не стала изменять себе Лиза и в олимпийский сезон. Фигуристка подготовила эффектный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж». И вновь разделась на льду!

Выступление Императрицы сочинские зрители встретили овациями. Туктамышева вышла на лёд в красивом чёрном пиджаке и шляпе и начала показывать свой страстный танец. В середине номера Лиза и вовсе зажгла! Фигуристка перешла к энергичной хореографии и сбросила с себя шляпу. Но гвоздём программы стал момент, когда девушка после вращения распускает волосы и срывает с себя пиджак. Императрица снова разделась на льду! Под верхней одеждой у Туктамышевой оказалось соблазнительное красное боди, в котором она продолжила отжигать. Зрители были в экстазе! Трибуны отблагодарили фигуристку за смелое выступление овациями. Хоть Лизе и не удалось выиграть золото на сочинском Гран-при, в день показательных она затмила абсолютно всех.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Переодевание всегда создаёт вау-эффект»

Новый показательный номер Туктамышева подготовила вместе со знаменитым французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио. На постановку ушло всего два дня. Лиза рассказывала, что ей было очень весело работать над танцем. Это её тема и она чувствует себя в ней очень комфортно.



«Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто.



Получилось задорно, весело, зажигательно и ярко. А это, мне кажется, самое главное для показательного номера. Главное – с улыбкой и настроением», — делилась Туктамышева в интервью Первому каналу.



И с Лизой нельзя не согласиться. Из раза в раз фигуристка превращает показательные в жаркое шоу, на котором затмевает всех без исключения.