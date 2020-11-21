Самая сексуальная фигуристка России разделась прямо на льду. Видео стало вирусным

Можно долго спорить о лучшей фигуристке современности, но звание самой сексуальной одиночницы вопросов не вызывает. В этой роли прочно закрепилась великолепная Елизавета Туктамышева.
Чувственные выступления Лизы приводят мужчин в экстаз, а её раскованность ощущается и за пределами катка. Девушка не стесняется выкладывать откровенные фотографии и свободно говорит на интимные темы. Благодаря отсутствию комплексов Туктамышева обрела такую славу, о которой Загитова и Медведева могут только мечтать. О роскошной русской фигуристке заговорил весь мир!
А ведь для этого она всего лишь разделась на льду.
Легендарный стриптиз на льду
Лиза ворвалась в наше фигурное катание в 12 лет в статусе вундеркинда и главной олимпийской надежды. Но ни тогда, ни даже после победы на чемпионате мира-2015 о ней не говорили так много и эмоционально, как осенью 2018-го.
На показательных выступлениях после победного для неё этапа Гран-при в Канаде Туктамышева порадовала зрителей (особенно мужскую их часть) смелым и откровенным номером, видео которого взорвало интернет.
Чемпионка мира выбрала для себя дерзкий образ стюардессы. В середине номера фигуристка настолько вошла в раж, что, казалось, кофточка слетела с неё по велению сердца. Но на самом деле это была задумка Алексея Мишина.
«Лиза хотела сделать номер «Стюардесса» на песню Toxic Бритни Спирс. Я сказал, что это не самый позитивный персонаж, и что номер должен отражать содержание клипа, в котором очень ярко было представлено эротическое начало. Мне же принадлежит идея открыться и сбросить жакет», — признавался тренер в интервью «Спорт-Экспресс» после триумфальной премьеры.
В Японии Туктамышева повторила резонансный трюк, и на этот раз чуть не потеряла бюстгальтер. Он удержался буквально на последней застёжке.
Туктамышева против «закомплексованных дам»
Вместе с восторженными отзывами Лиза получила тонну критики. Причём осуждали спортсменку не только болельщики, но и коллеги. Самый яркий конфликт случился с фигуристкой Анной Погорилой, которая резко высказалась о номере Лизы.
«Не разделяю этих восторгов. Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — возмущалась Анна в интервью «Аргументам и Фактам».
Лиза восприняла критику Погорилой в штыки и дерзко ответила ей в твиттере. «Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», – парировалаТуктамышева.
Заступилась за Лизу и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. «Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах», — возмущалась Навка в интервью «Реальному времени».
Поддержала подругу и фигуристка Бетина Попова. «Когда у меня будет ребенок, и он спросит: «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании, не дающий покоя завистливым, закомплексованным дамам», – написала Попова. Лиза поблагодарила подругу за поддержку.
Туктамышева о сексе
После нашумевшего номера, который уже набрал больше пяти миллионов просмотров, Туктамышева дала несколько откровенных интервью.
Лиза призналась, что лучше фигурного катания может быть только секс, а также заявила о готовности сняться в мужском журнале.
«Я из тех девушек, которые не стесняются говорить о сексе», — сказала Лиза в интервью Марии Командной.
Лиза успокоилась ради спорта
Постепенно Туктамышева перестала провоцировать публику, сосредоточившись на спорте. К тому же, проблемы со здоровьем и скомканная концовка сезона-2018/19 настроили на более серьёзный лад.
Сейчас Лиза единственная из фигуристок старше 20 лет, кто исполняет четверные прыжки и тройной аксель. Яркая российская фигуристка на своём примере показывает, что сложнейшие прыжки можно успешно выполнять и после переходного возраста, обладая не девичьей, а уже женской фигурой.
Пусть бороться за победу с юными суперталантами Лизе тяжело, зато в показательных выступлениях она вне конкуренции.
И ещё неизвестно, какой сюрприз Туктамышева подготовила зрителям московского этапа Гран-при.
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