Императрице — 25! Вспоминаем самые эпатажные выходки Елизаветы Туктамышевой

Разговоры о сексе, фотосессия для мужского журнала и раздевание на льду. Туктамышева живёт без оглядки на чужое мнение.

Елизавете Туктамышевой исполнилось 25 лет, и именно сейчас она демонстрирует своё лучшее катание в карьере. Это настоящий вызов в женской «одиночке», где балом правят несовершеннолетние фигуристки. Но Императрице не привыкать к смелым поступкам: она всегда находит, чем удивить и эпатировать публику.

Вспоминаем 25 эпатажных и просто смелых поступков фигуристки, ставшей воплощением мирового женского катания.

Язык в «кисс-энд-край» и фотосессия в образе императрицы

1. В 15 лет Лиза купила в подарок младшей сестре мелки для рисования на теле, но не удержалась, чтобы самой не испытать их в действии. Лиза раскрасила себе мелками всё лицо и не побоялась показать его в «Инстаграме»!

2. В 2012 году Лиза поделилась смешным стихотворением и сопроводила его авторской иллюстрацией.

«Лошадь-морковка в пустыне гуляет,

Чёрное солнце ярко сверкает,

Дерево с неба быстро растёт,

В поле селёдка горит и цветёт».

3. Когда Туктамышева узнала, что стала чемпионкой России в 2012 году, она показала язык, сидя с тренерами в зоне «кисс-энд-край».

4. После победы на чемпионате мира — 2015 Лиза снялась для обложки журнала «Мир фигурного катания» в образе императрицы. На фигуристке было шикарное бело-серое платье, усыпанное стразами и украшенное перьями, а также корона на голове.

5. На жеребьёвку чемпионата России — 2016 Лиза надела обтягивающее чёрное платье с белым лифом и очень смелым декольте, отлично демонстрировавшим достоинства девушки.

Откровенные номера и фото в купальнике

6. Показательный номер Туктамышевой под песню Mambo Italiano в сезоне-2016/2017 был очень горячим. Лиза выступала в суперкороткой чёрной юбке с разрезом, коротком чёрном топе и накинутой белой рубашке, завязанной на пупке.

7. На жеребьёвке чемпионата России — 2017 Елизавета Туктамышева снова выделилась: на этот раз основное внимание привлекли ноги Императрицы, которые украсили узорчатые чёрные колготки и красная мини-юбка.

8. В январе 2018 года Лиза взорвала интернет, выложив в «Инстаграме» свою фотографию в купальнике. Надо сказать, что фигуристка и до этого публиковала фото в купальниках, но конкретно это получилась максимально чувственным, а оттенки серого только усилили этот эффект.

9. В честь 8 марта в 2018 году Лиза опубликовала в своём «инстаграме» фото в чёрных чулках и кружевном боди, которые точно не оставили равнодушным ни одного мужчину и заставили позавидовать многих девушек.

10. Во время отпуска в мае 2018 года Туктамышева показала себя в слитом купальнике с оголёнными ягодицами. Естественно, реакция общественности не заставила себя ждать. Впрочем, многие отметили, что у Лизы красивое тело.

Фигуристка бальзаковского возраста

11. «Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше» — вот так Елизавета подписала откровенные фото со своей новой фотосессии в августе 2018 года. Увидеть действующую фигуристку в белье многие не ожидали, но скрывать шикарную фигуру — не в стиле Лизы.

12. Накануне контрольных прокатов в 2018 году Лиза снялась в ещё одной красивой фотосессии и снова продемонстрировала бельё. Правда, дозированно: снималась в брюках и пиджаке, накинутом на чёрный бюстгальтер.

13. Комментируя начало сезона-2018/2019, Туктамышева сравнила себя с женщиной бальзаковского возраста.

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — всё равно что быть 40-летней женщиной в жизни».

14. «Возвращаю мужчин в фигурное катание» — с таким девизом Лиза катала свой знаменитый показательный номер под Toxic Бритни Спирс, в котором примерила на себя роль стюардессы и зажигала на льду в бюстгальтере.

15. Перед Гран-при в Японии в ноябре 2018-го Лиза опубликовала в своём «инстаграме» фотографию в купальнике телесного цвета, из-за чего получился эффект голого тела.

Разговоры о сексе и четверной в 23 года

16. На YouTube-канале Марии Командной Туктамышева рассказывала о своей сексуальной жизни:

«Сексом можно заниматься хоть каждый день, зависит от желания и здоровья. Мне пока 22, и со здоровьем у меня всё в порядке. Но только не перед тренировками и соревнованиями. Есть правдивая теория, что лучше не заниматься сексом перед тренировками. Будет неправильный настрой».

17. Помните соревнования прыжков на командном турнире Первого канала в прошлом сезоне? А ведь именно Елизавета Туктамышева предложила эту идею ещё в августе 2019 года:

«Если ISU или ФФККР организуют подобное мероприятие, я первая соглашусь в нём участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт».

18. 27 ноября 2019 года нужно вписать в историю — как день, когда четверной прыжок впервые прыгнула взрослая девушка. Да, 23-летняя Лиза сделала его на тренировке, но это стало настоящей бомбой для всего фигурного катания.

19. В феврале 2020 года Лиза поразила огненным выступлением на закрытии теннисного турнира «Ladies Trophy». Специально для неё там установили мини-сцену со льдом. Лиза спускалась на лёд на качелях, размахивала кожаной курткой и стала главной звездой вечера.

20. Во время карантина весной 2020 года в «Инстаграме» был популярен челлендж с подушкой, которой прикрывали голое тело, имитируя платье. Лиза тоже поучаствовала в этом челлендже и, помимо подушки, добавила к своему «карантинному» образу розовый шарфик и кепи барабанщицы.

Смелые наряды и фотосессия для Maxim

21. В прошлом декабре Лиза вновь впечатлила смелым нарядом на жеребьёвке чемпионата России. Чёрное платье с глубоким декольте и приоткрытым животом выглядело очень впечатляюще.

22. В феврале 2021 года Елизавета Туктамышева снялась для мужского журнала Maxim. Полностью раздеваться Лиза не стала, но градус откровенности от этого ничуть не снизился.

23. На контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга в этом году Туктамышева катала новую произвольную в незабываемом костюме. Яркое золотое платье с зелёными вставками и максимально короткой юбкой больше подходило для шоу, а не для соревнований.

24. Финальная версия платья для олимпийской произвольной тоже не обошлась без эпатажа: более длинную по сравнению с прошлым вариантом юбку компенсирует телесная сетка на животе.

25. К олимпийскому сезону Елизавета Туктамышева подготовила очень яркую показательную программу, в которой снова разделась. В начале номера Лиза катается в чёрном пиджаке и шляпке, но к концу остаётся в сексуальном красном боди.

Без Елизаветы Туктамышевой фигурное катание было бы определённо скучнее. Нам очень повезло, что у нас есть такая смелая, яркая и неподражаемая фигуристка, которая подкупает своим умением жить и кататься без оглядки на чужое мнение.