«Я прокладывала путь другим женщинам». История первой фигуристки, выступившей в хиджабе

Захра Лари не отличалась успехами на соревнованиях. Но это не помешало ей добиться изменений правил в фигурном катании и войти в историю.

Россиянки доминируют в фигурном катании вот уже более шести лет. Но это не мешает фигуристкам из других стран становиться настоящими героинями этого вида спорта. Захра Лари ни разу не побеждала на престижных соревнованиях. Что уж говорить, спортсменка из Объединённых Арабских Эмиратов по сумме двух программ не пробивала даже сотни баллов. Её подвиг состоит не в феноменальных спортивных результатах, а совсем в другом.

Захра — первая фигуристка из ОАЭ и по совместительству первая фигуристка, выступившая в хиджабе.

Дебют Лари на международном уровне омрачился штрафом за выступление в головном уборе. Фигуристка на судей не обиделась, но и не сдалась. Захра добилась изменения правил в фигурном катании и проложила путь в этот вид спорта другим мусульманкам.

А ведь всего этого не было бы, если бы родители Захры не пошли девушке на уступки.

Лари пришла в фигурное катание после просмотра фильма

В фигурное катание Захра пришла очень поздно по современным меркам — в 12 лет. В России в этом возрасте юные спортсмены уже крутят четверные прыжки, а Лари тогда не прыгала и одинарных. Да что там — ей нужно было научиться хотя бы сносно скользить!

И всё же её история с фигурным катанием напоминает сюжет сказочного фильма. Кстати, именно просмотр кинокартины и зажёг в девочке-подростке мечту стать фигуристкой. Это была «Принцесса льда» от компании «Дисней». На следующий день после просмотра фильма Захра отправилась на единственный в то время каток в Абу-Даби.

«Когда я начинала, мне было всего 12. Школа и друзья оказали мне огромную поддержку и проявили интерес к моему начинанию. Для меня это с первых дней стало предметом гордости. Я занималась чем-то уникальным и прокладывала путь другим женщинам, чтобы они могли показать, что им всё по плечу», — рассказывала Лари в интервью RT.

Однако встречи со льдом у Захры могло и не случиться: её мама изначально была против такого чужеродного для арабской страны увлечения. Девочке помог отец, который, узнав о желании дочери кататься, сам записал её в секцию. Так начался сказочный, но тернистый путь Лари в фигурном катании.

Родители были против выступлений Захры на соревнованиях

Первым тренером Захры стала специалист из Румынии. Лари была её единственной ученицей на тот момент — настолько не развито было фигурное катание в ОАЭ. Лёд встретил девушку неласково. Легко прыгать, как в фильме, у неё, вопреки ожиданиям, не получилось. Лари упала, едва выйдя на лёд, а затем продолжила серию падений в течение всей тренировки. А самым сложным для неё оказались вовсе не прыжки, а скольжение. Чтобы научиться просто двигаться по льду, ей потребовалось несколько месяцев. Но все эти трудности лишь подстегнули Захру трудиться ещё усерднее.

Об участии в соревнованиях она не думала: каталась в своё удовольствие и всего раз в неделю — один час каждый четверг. А спустя три года тренер предложила ей увеличить количество тренировок, и Захра не заметила, как стала проводить на катке почти всю неделю. При этом в школе она училась исключительно на отлично, так как образование, по мнению её мамы, должно было быть в приоритете.

Когда же фигурное катание у Лари из увлечения начало перерастать в нечто большее, серьёзно забеспокоился её отец. Когда девочке было 15 лет, он сказал ей, что Захра может продолжать тренироваться для себя, но не выступать на международных соревнованиях. Он переживал, что о его дочери начнут говорить люди, ведь до Лари в ОАЭ не было профессиональной фигуристки. Решению отца девушка не противилась, но, к счастью, судьба помогла изменить его мнение.

Однажды Захра пришла поболеть за своих друзей на небольшом турнире в Дубае. И там её отец увидел, как дочери грустно наблюдать за всем со стороны, а самой не выступать. Тогда он наконец-то разрешил дочке соревноваться, и вся её семья превратилась в её главных болельщиков. А вскоре они открыли собственный клуб фигурного катания, который очень помог в развитии этого вида спорта в ОАЭ.

Лари устроила хиджаб-революцию в фигурном катании

На своём первом соревновании Захра Лари поразила всех, выйдя на лёд с покрытой головой. Это произошло в Италии в 2012 году, где судьи дали ей штраф за нарушение запрета на головной убор в костюме. Фигуристка отнеслась с пониманием к такому судейству, ибо никто до неё не катался в хиджабе. Это был вызов и для Захры, и для всего фигурного сообщества. Но после того турнира Лари поспешила развеять предубеждения касательно ношения хиджаба на льду. Девушка доказала, что кататься в нём не опасно, и в итоге Международный союз конькобежцев изменил правила.

Неудивительно, что именно Захру Лари компания Nike позже пригласила сотрудничать для разработки специальной линии спортивных хиджабов. Этот опыт очень понравился девушке, она была рада внести свою лепту в такой значимый проект.

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Главная звезда зимней Универсиады

Своих главных успехов в спорте Захра Лари добилась вместе с русским тренером Александрой Иевлевой. Впервые они познакомились, когда Захра только начинала участвовать в соревнованиях, и та поставила ей одну из программ к сезону. А когда родители девушки открыли свой клуб фигурного катания, они пригласили русского специалиста в нём работать. Они знали, что россияне — лидеры в этом виде спорта, и для хороших результатов им нужен по-настоящему сильный и талантливый тренер.

С Александрой Иевлевой Захра выступила на восьми международных соревнованиях под эгидой ISU и установила личные рекорды в 2018 году: 27,98 балла в короткой программе; 54,92 — в произвольной и 81,58 — по сумме обеих программ.

Однако самым запоминающимся стартом Захры Лари является зимняя Универсиада в Красноярске — 2019. Колоритная фигуристка, катающаяся в хиджабе, вызвала неподдельный интерес СМИ и огромное уважение за то, что ломает стереотипы. Захра стала первой спортсменкой из ОАЭ, которая приняла участие в зимней Универсиаде, и даже её неудачное выступление не омрачило это достижение. Само участие в таком крупном международном турнире — её личная большая победа. А то, как встречали арабскую «принцессу льда» болельщики в Красноярске — и вовсе бесценно. Все понимали, что эта девушка творит историю и прокладывает на своём примере путь в большой спорт и фигурное катание для многих женщин во всём мире.

История продолжается

Во время пандемии в 2020 году Захра Лари успела выйти замуж, но она по-прежнему занимается фигурным катанием и регулярно выкладывает в своём «инстаграме» фото и видео с тренировок. В ОАЭ её сильно поддерживают и гордятся тем, что в их стране есть своя фигуристка.

Критика, конечно, тоже присутствует, но, по сути, сводится к нелепым комментариям в Интернете и соцсетях, на которые Захра не обращает внимания. Она знает, что делает важное дело, и любит фигурное катание всем своим сердцем.