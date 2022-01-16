Фигуристка Щербакова совершила подвиг на ЧЕ. И не позволила Трусовой развеять проклятие

Соревнования одиночниц на чемпионате Европы оставили у российских болельщиков смешанные чувства. В короткой программе несравненная Валиева обновила очередной мировой рекорд и заставила всю страну собой гордиться. А вот выступления Щербаковой и Трусовой не порадовали. Девушки допустили по падению, а Аня и вовсе осталась без каскада. Обеих учениц Тутберидзе сенсационно опередила бельгийка Хендрикс, выдавшая прокат жизни. За российский пьедестал, на который мы так надеялись, стало тревожно.

Но в произвольной программе наши фигуристки развеяли все сомнения насчёт своего превосходства. Щербакова совершила подвиг, собравшись после провала и выдав лучший прокат в карьере. Она завоевала серебро и не дала Трусовой, покусившейся на историческое достижение, избавиться от проклятия вечно третьей. На удивление, дрогнула потрясающая Валиева, но это не помешало завоевать ей титул.

Камила — новая чемпионка Европы! И наши фигуристки в восьмой раз в истории завоёвывают полный пьедестал континентального первенства!

На европейских фигуристок тяжело смотреть

Первые разминки девушек на чемпионате Европы смотреть было тяжело. Подавляющее большинство фигуристок откровенно мучилось на льду, совершая грубейшие ошибки. Сразу 11 из 17 девушек, выступающих в первых трёх разминках, совершили падения. И ладно бы они допускали помарки на сложнейших прыжках, но нет же, они падали с тройных, а порой даже с двойных. Женское одиночное катание в Европе всё ещё оставляет желать лучшего.

Первой, кто по-настоящему впечатлил, стала эстонка Нина Петрыкина. Девушка выдала сильный прокат, заставив зрителей рукоплескать. Петрыкина надолго закрепилась в лидерах и закрыла вопрос о том, кто же должен ехать на Олимпиаду от Эстонии. Её соперница Эва-Лотта Кийбус, принёсшая стране квоту, откаталась неудачно.

Провальные прокаты соперниц позволили Петрыкиной войти в топ-10 на своём дебютном чемпионате Европы, а первой её обойти смогла азербайджанка Екатерина Рябова. Фигуристка выдала отличный прокат без видимых ошибок и установила сразу два личных рекорда: 131,28 за произвольную, и 196,75 — за короткую. После объявления баллов Катя не смогла сдержать слёз. Как же радостно за эту яркую фигуристку!

Не лучшим образом сложился прокат у бывшей россиянки Анастасии Губановой. Фигуристка, представляющая Грузию, допустила несколько грубых ошибок и получила по сумме лишь 188,17 балла, уступив Рябовой. Зато порадовала другая бывшая россиянка, ныне выступающая за Польшу, Екатерина Куракова. Спортсменка исполнила в начале программы сложнейший каскад лутц — ойлер — флип, без видимых ошибок получились и остальные элементы. Своим катанием Катя произвела ошеломляющее впечатление и заставила зрителей рукоплескать. За свои прокаты Куракова получила 204,73 балла. После объявления оценок Катя не смогла сдержать эмоций и радостно закричала.

Щербакова реабилитировалась за провал

Первой из российских девушек в борьбу за медали включилась Анна Щербакова. После провала в короткой программе, где фигуристка получила худшие баллы за два года, за неё стало по-настоящему тревожно. Аня была не похожа на саму себя, из-за чего с новой силой спровоцировала разговоры, а достойна ли она вообще ехать на Олимпиаду. В произвольной Щербаковой нужно было кататься идеально, чтобы пресечь всю критику в свою сторону и доказать, что её отправляют в Пекин заслуженно. И с этой задачей Аня прекрасно справилась. В начале проката ученица Тутберидзе бомбанула чистейшим четверным флипом, безукоризненно были исполнены и остальные элементы. На середине проката зрители начали громко аплодировать в такт музыке, чем очень зарядили Щербакову. Аня показала свой знаменитый характер и совершила настоящий подвиг, реабилитировавшись после провала. После своего выступления фигуристка не смогла сдержать слёз. Щербакова постояла за себя и доказала, что она должна быть на Олимпиаде. Браво!

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В произвольной программе Аня установила личный рекорд — 168,37 балла. По сумме фигуристка набрала 237,42 балла. Потрясающая заявка!

Трусова сенсационно уступила Щербаковой

Александра Трусова продолжает гнаться за технической сложностью, и никакие ошибки её не пугают. В короткой программе Саша упала с тройного акселя, но даже это не сподвигло её отказаться от риска. В произвольной ученица Тутберидзе решила покуситься на место в истории и зайти сразу на пять квадов. Но, к сожалению, Русской ракете удалось далеко не всё. Саша идеально исполнила четверные флип, сальхов и лутц в каскаде с сальховом через ойлер, но упала с квад-тулупа и квад-лутца. Зрители аплодировали стоя Русской ракете, но сама Саша была явно собою недовольна. Сумасшедший контент ей вновь не покорился.

За произвольную программу Трусова набрала 159,23 балла, по сумме — 234,36. И сенсационно уступила Щербаковой… Даже трёх квадов и внушительного запаса в короткой Саше не хватило, чтобы выиграть серебро. Трусовой так и не удалось развеять проклятие вечно третьей.

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Валиева дрогнула, но победила

Луна Хендрикс стала одной из главных сенсаций турнира в Таллине. В присутствии трёх сильнейших россиянок бельгийка покусилась на медаль. Луна выдала лучший прокат короткой программы в карьере, уступив только Камиле Валиевой. Девушка рыдала от счастья, радуясь своему успеху. Но, к сожалению, вновь почувствовать положительные эмоции после произвольной Луна не смогла. Девушка совершила несколько грубейших на каскадах и уступила по произвольной Кураковой. По сумме баллов Хендрикс смогла удержаться на четвёртой позиции, доказав, что она лучшая в Европе после россиянок. Но бороться за пьедестал с таким прокатом было нереально.

Несравненная Камила Валиева в этом сезоне показывает чудеса хладнокровия. Фигуристка играючи бьёт мировые рекорды на каждом старте, на котором участвует. В короткой программе на чемпионате Европы ученица Тутберидзе установила феноменальное достижение, впервые в истории пробив 90 баллов. Казалось, новый рекорд Камилы как минимум по сумме неминуем. Но что-то пошло не так. Ученица Тутберидзе дрогнула, упав с тройного акселя и с ошибкой исполнив каскад из четверного тулупа и сальхова через ойлер. При всём при этом Валиева показала идеальные квад-сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов. Зал поддерживал девушку, но сама она была собою недовольна. После проката Камила схватилась за голову. Не порадовали её и баллы: 168,61 за произвольную и 259,06 по сумме. После нескольких подряд мировых рекордов такие результаты видеть непривычно. Настолько высокая планка у Валиевой!

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Во время чемпионского интервью Камила едва сдерживала слёзы, тяжело переживая за совершённые ошибки. Болельщики тоже плакали, но не от горя, а от счастья. Ведь российские фигуристки довершили триумф нашей сборной, захватив ещё один подиум на чемпионате Европы. В Россию отправляется сразу девять медалей, четыре из которых золотые.

Невероятный успех нашего фигурного катания!