Испанская парница Лаура Баркеро сдала положительный тест прямо на Олимпиаде, но всем всё равно. Жаль, что так не повезло Валиевой.

«Ничего страшного, это же не Россия!» Фигуристка попалась на допинге, но об этом молчат

Олимпиада в Пекине уже завершилась, а копилка скандалов продолжает пополняться. На этот раз неутешительные новости пришли из Испании. Фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительную допинг-пробу прямо в Китае.

Тем удивительнее, что из этого не сделали никакой трагедии. Поборники чистого спорта ни слова не сказали про неё.

Жаль, что так не повезло Камиле Валиевой.

Испанская фигуристка попалась на допинге

К большому неудовольствию любителей фигурного катания, в самом красивом виде спорта всё чаще стали происходить допинговые скандалы, которые раньше считались нетипичными для этой дисциплины. Дело 15-летней Камилы Валиевой прогремело на весь мир во время Олимпиады в Пекине, но мало кто догадывался, что она не единственная фигуристка, которую заподозрили в нечестной игре. Попалась на приёме запрещённого вещества и испанка Лаура Баркеро.

Вместе с партнёром Марко Цандроном спортсменка приехала в Китай с важной миссией — впервые представить свою страну на Олимпийских играх в парном катании. В течение сезона новоиспечённый дуэт показывал неплохие результаты, участвуя в крупных международных соревнованиях. На чемпионате Европы в Таллине Лаура и Марко смогли пробиться в десятку и почти повторили свой успех на главном старте четырёхлетия, заняв одиннадцатое место. Потрясающее достижение для дебютантов!

Однако очень скоро от их радости не осталось и следа, ведь пришло неприятное известие о положительной допинг-пробе Баркеро. Уже после окончания турнира в её организме обнаружили метаболит клостебол. Сообщение об этом вышло на сайте Международного агентства тестирования, также там было сказано, что фигуристка уведомлена о произошедшем и теперь имеет право запросить вскрытие пробы Б. Расследование по этому делу проведёт антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда и вынесет решение в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета.

Для оправдания не нужна даже красивая легенда?

Препарат, в применении которого обвиняют испанку, относится к классу анаболических стероидов — что-то вроде тестостерона, только с очень невысоким уровнем полезного действия. Основное его преимущество — это повышенный рост мышечной массы, но также он обладает заживляющими свойствами. Вот тут и заключается главная интрига в истории Баркеро. Лаура может избежать наказания, оставшись и вовсе невиновной.

Почти удалось провернуть подобное норвежской лыжнице Терезе Йохауг, которая стала известна большинству людей благодаря нелепому эпизоду с мазью для губ. В 2016 году спортсменка оказалась в шатком положении из-за решения врача, который дал ей крем для лечения потрескавшейся слизистой. В его состав как раз входил клостебол, а на упаковке было чётко написано, что этот препарат считается допингом, но ни Терезе, ни её доктора это не остановило.

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

Только из-за того, что случай Йохауг стал причиной большого общественного резонанса, её всё же дисквалифицировали на два года, из-за чего она пропустила Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако с менее известной спортсменкой такой исход маловероятен: при удачном стечении обстоятельств на проступок испанки могут просто закрыть глаза.

Валиеву не щадили — про Баркеро молчат

Не хочется спекулировать на эту тему, но факты говорят сами за себя. Допинговый инцидент с испанской фигуристкой не тронул ровным счётом никого. Функционеры сухо рассказали о результатах анализов и продолжили работать. В то время как имя российской спортсменки было покрыто грязью с таким удовольствием, что это, пожалуй, можно назвать преступлением против человечности. Камиле Валиевой пришлось пройти через все круги ада на пути к своей мечте, которая в итоге оказалась разбита. В сторону ученицы Этери Тутберидзе каждый день летели обидные высказывания и гневные речи обиженных спортсменов и тренеров. Однако, как только речь зашла про такую же нарушительницу правил из другой страны, все правозащитники, борющиеся за чистый спорт, замолкли.

Болельщики не оставили без внимания эту ситуацию и заполнили соцсети негативными комментариями.

— Лишить Испанию флага и гимна!

— 18-го взяли пробу, а 21-го известен результат. Быстро, это же не какая-то там Валиева…

— Это всё из-за России! Зарубежным спортсменам приходится принимать допинг, чтобы обыграть россиян.

Немедленно начать разбирательства в отношении России!

— Ну где все поборники чистого спорта?

— Ничего страшного, это же не Россия!