«Ничего страшного, это же не Россия!» Фигуристка попалась на допинге, но об этом молчат

Олимпиада в Пекине уже завершилась, а копилка скандалов продолжает пополняться. На этот раз неутешительные новости пришли из Испании. Фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительную допинг-пробу прямо в Китае.
Тем удивительнее, что из этого не сделали никакой трагедии. Поборники чистого спорта ни слова не сказали про неё.
Жаль, что так не повезло Камиле Валиевой.
Испанская фигуристка попалась на допинге
К большому неудовольствию любителей фигурного катания, в самом красивом виде спорта всё чаще стали происходить допинговые скандалы, которые раньше считались нетипичными для этой дисциплины. Дело 15-летней Камилы Валиевой прогремело на весь мир во время Олимпиады в Пекине, но мало кто догадывался, что она не единственная фигуристка, которую заподозрили в нечестной игре. Попалась на приёме запрещённого вещества и испанка Лаура Баркеро.
Вместе с партнёром Марко Цандроном спортсменка приехала в Китай с важной миссией — впервые представить свою страну на Олимпийских играх в парном катании. В течение сезона новоиспечённый дуэт показывал неплохие результаты, участвуя в крупных международных соревнованиях. На чемпионате Европы в Таллине Лаура и Марко смогли пробиться в десятку и почти повторили свой успех на главном старте четырёхлетия, заняв одиннадцатое место. Потрясающее достижение для дебютантов!
Однако очень скоро от их радости не осталось и следа, ведь пришло неприятное известие о положительной допинг-пробе Баркеро. Уже после окончания турнира в её организме обнаружили метаболит клостебол. Сообщение об этом вышло на сайте Международного агентства тестирования, также там было сказано, что фигуристка уведомлена о произошедшем и теперь имеет право запросить вскрытие пробы Б. Расследование по этому делу проведёт антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда и вынесет решение в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета.
Для оправдания не нужна даже красивая легенда?
Препарат, в применении которого обвиняют испанку, относится к классу анаболических стероидов — что-то вроде тестостерона, только с очень невысоким уровнем полезного действия. Основное его преимущество — это повышенный рост мышечной массы, но также он обладает заживляющими свойствами. Вот тут и заключается главная интрига в истории Баркеро. Лаура может избежать наказания, оставшись и вовсе невиновной.
Почти удалось провернуть подобное норвежской лыжнице Терезе Йохауг, которая стала известна большинству людей благодаря нелепому эпизоду с мазью для губ. В 2016 году спортсменка оказалась в шатком положении из-за решения врача, который дал ей крем для лечения потрескавшейся слизистой. В его состав как раз входил клостебол, а на упаковке было чётко написано, что этот препарат считается допингом, но ни Терезе, ни её доктора это не остановило.
Терезе Йохауг
Фото: Getty Images
Только из-за того, что случай Йохауг стал причиной большого общественного резонанса, её всё же дисквалифицировали на два года, из-за чего она пропустила Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако с менее известной спортсменкой такой исход маловероятен: при удачном стечении обстоятельств на проступок испанки могут просто закрыть глаза.
Валиеву не щадили — про Баркеро молчат
Не хочется спекулировать на эту тему, но факты говорят сами за себя. Допинговый инцидент с испанской фигуристкой не тронул ровным счётом никого. Функционеры сухо рассказали о результатах анализов и продолжили работать. В то время как имя российской спортсменки было покрыто грязью с таким удовольствием, что это, пожалуй, можно назвать преступлением против человечности. Камиле Валиевой пришлось пройти через все круги ада на пути к своей мечте, которая в итоге оказалась разбита. В сторону ученицы Этери Тутберидзе каждый день летели обидные высказывания и гневные речи обиженных спортсменов и тренеров. Однако, как только речь зашла про такую же нарушительницу правил из другой страны, все правозащитники, борющиеся за чистый спорт, замолкли.
Болельщики не оставили без внимания эту ситуацию и заполнили соцсети негативными комментариями.
— Лишить Испанию флага и гимна!
— 18-го взяли пробу, а 21-го известен результат. Быстро, это же не какая-то там Валиева…
— Это всё из-за России! Зарубежным спортсменам приходится принимать допинг, чтобы обыграть россиян.
Немедленно начать разбирательства в отношении России!
— Ну где все поборники чистого спорта?
— Ничего страшного, это же не Россия!
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