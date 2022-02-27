«Скоро пятерные будешь делать». Плющенко разгромно проиграл Тутберидзе, но не унывает

Итог соревнований у девушек в финале Кубка России в очередной раз доказал, что противостояние Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе пока существует только на бумаге. Воспитанницы «Ангелов» так и не смогли сдержать натиск учениц лучшего тренера мира и проиграли даже самой юной из них.

К удивлению болельщиков, пока фигуристки двукратного олимпийского чемпиона едва сдерживали слёзы, недовольные своими результатами, сам тренер очень спокойно отреагировал на их оценки. Сложилось ощущение, что наставник вовсе не переживает, что снова уступил основному конкуренту. Напротив, Евгений в шутливой форме критиковал своих звёздочек и даже замахнулся на небывалое достижение — мол, в ближайшем будущем они покажут пятерные прыжки.

Слегка самонадеянное и преждевременное заявление, учитывая, что проблем у начинающего тренера слишком много.

Только вот самая главная из них — то, что он игнорирует собственные промахи.

Плющенко снова критикует и шутит

Однажды тренер Анна Царёва интересно высказалась о пути развития современного женского одиночного катания. По мнению специалиста, уровень конкуренции настолько возрос, что без четверных девушкам уже практически невозможно пробиться на вершину пьедестала. «Чистый туризм», — так охарактеризовала Царёва выступления фигуристок без элементов ультра-си. Возможно, её слова звучали слишком радикально, однако строгость Анны Владимировны вполне оправдана — в конце концов, она желает своим ученицам только лучшего, включая собственную дочь Марию Захарову.

Юная спортсменка вышла на произвольную программу с явным желанием доказать себе и болельщикам, что готова бороться за лидерские позиции. Свой прокат она начала с четверного тулупа — высокий, пролётный прыжок получился слегка недокрученным, из-за чего Маша не устояла на ногах и упала. Больше попыток сложнейших элементов Захарова не предпринимала, зато остальная часть программы вышла изумительно чистой и эмоциональной. Даже тренер фигуристки осталась под впечатлением: Царёва похвалила подопечную за старания и проводила в зону «кисс-энд-край», где их ожидали очень приятные оценки — 126,18 балла, в сумме — 184,73.

Задачу максимального порядка поставила перед собой и Вероника Жилина. Ученица Евгения Плющенко снова не справилась с заявленным контентом в короткой программе, улетев на 10-ю строчку в турнирной таблице, и поэтому срочно должна была реабилитироваться за провал. Вероятно, именно это и заставило её бороться за каждый элемент. Открыла фигуристка свою произвольную великолепным четверным сальховом, а затем зашла на квад-тулуп, но случилась осечка — Ника споткнулась на выезде и не смогла прицепить к нему двойной прыжок. Тем не менее воспитанница «Ангелов» не сдалась и во второй половине исполнила каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. В целом Жилина смогла преодолеть волнение и показать достойный результат, но многочисленные огрехи смазали впечатление от её выступления. Это заметил и двукратный олимпийский чемпион, раскритиковавший ученицу за чрезмерное рвение.

«Ну, а зачем пошла двойной добавлять? Ты выехала, и всё, одного достаточно было, а уже второй цепляла бы — тулуп, ойлер, сальхов. Не надо было там никакой делать. Ты вон четверной, по-моему, перекрутила, скоро пятерные будешь делать», — сказал Плющенко Веронике после проката. Наставник мягко объяснил ей её ошибки, надеясь, что в дальнейшем работа сложится успешнее. Но и сейчас её итог порадовал Жилину — 136,34 балла, всего — 196,08.

Форма Акатьевой вызывает вопросы

После первого дня соревнований в шатком положении оказалась и лучшая юниорка Этери Тутберидзе. Софье Акатьевой наравне с Вероникой Жилиной пришлось расплачиваться за сорванный каскад с тройным акселем — фигуристка не смогла сделать комбинацию, тем самым нарушив правила и лишившись обязательного элемента. Тем не менее диспозиция для атаки у неё была очень хорошая — с четвёртого места Соня вполне могла взлететь на самый верх. И поначалу Акатьева делала всё возможное, чтобы это произошло. Спортсменка исправила ситуацию с трикселем, продемонстрировав высочайшее качество исполнения. Невероятным оказался каскад из четверного и тройного тулупов и сольный четверной сальхов. Казалось, воспитанница «Хрустального» просто не может оступиться. Тем не менее это произошло: Соня совершила степ-аут на квад-тулупе, не сумев сделать свой коронный каскад с ойлером и тройным сальховом.

Но обиднее всего было то, что не всё в порядке было и на непрыжковых элементах. Совершенно неожиданно для себя Акатьева получила третий уровень на дорожке шагов. Её мощная история про девушку-воина Мулан в этот раз выглядела несколько блёкло. Похоже, Соня переживает, что её форма не звенит, однако паниковать ещё рано. Очень хочется надеяться, что совсем скоро фигуристка придёт в норму и снова впечатлит всех безукоризненными прокатами. Арбитры дали понять, что верят в спортсменку: 157,67 балла, 222,22 — за две программы.

Поразила выдающимся катанием одногруппница Сони Алиса Двоеглазова. Фигуристка практически безупречно выполнила два четверных тулупа, один из них в каскаде. Артистически ученица Этери Георгиевны была великолепна: целостность образа, попадание в музыкальные акценты, пластичность и экспрессивность — всё это Алиса показывает в очень юном возрасте, за что и была вознаграждена высокими оценками от судей: 196,99 балла — Двоеглазова не пропустила вперёд учениц Плющенко, доказав, что штаб Тутберидзе недосягаем.

Петросян борется за чемпионат мира

Многое не удалось Софье Титовой. Подопечная Евгения Викторовича трижды упала с элементов ультра-си. Ни тройной аксель, ни две попытки четверного сальхова не оправдали себя. К сожалению, это сильно отразилось на настроении фигуристки, которая едва сдерживала слёзы после проката. Не осталось ободряющих слов для неё у Плющенко: наставник лишь крепко обнял Соню и поцеловал в макушку. Было заметно, что он очень расстроен и волнуется за состояние своей подопечной. Всего 177,65 балла набрала Титова и заняла восьмое место. Это точно не то, на что она рассчитывала.

Завершала соревнования девушек победительница короткой программы Аделия Петросян. Уникальная фигуристка из группы Этери Тутберидзе всё ещё надеется попасть на чемпионат мира среди юниоров, поэтому старается показать всё, на что способна. Она снова заявила два четверных риттбергера, но по традиции справилась лишь с одним — в каскаде с двойным тулупом. На втором прыжке случилось падение, но это нисколько не обескуражило Аделию. Свою прогрессивную постановку под песню Paint it black она откатала очень вдохновенно, заслужив от зрителей громкие овации. Согласны с мнением фанатов были и судьи: с результатом в 211,44 балла она завоевала серебряную медаль.

Итоги финала Кубка России по фигурному катанию не стали сюрпризом. Плющенко снова разгромно проиграл Тутберидзе: его ученицы не справились с давлением звёзд «Хрустального». Что уж говорить, если даже самая юная из них пусть на несколько сотых, но оказалась сильнее главной тренерской надежды Евгения? Вот только, похоже, сам начинающий тренер проблемы в этом никакой не видит. Это-то и настораживает — если двукратный олимпийский чемпион не перестанет игнорировать свои поражения, то они никогда и не закончатся. Время искать причину не в случайности или неправильном выборе ученицы, а в себе самом. И пока оставить мечту о пятерных прыжках, научившись стабильно выполнять предложенный технический набор. Иначе печальная судьба не минует «Ангелов».