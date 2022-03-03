Сделала одолжение. Тутберидзе отказалась от Косторной, но это пойдёт фигуристке на благо

Отказ Этери Тутберидзе работать с Алёной Косторной вовсе не жестокий бесчеловечный поступок, а вполне себе мудрое решение тренера с многолетним стажем. Тутберидзе подтолкнула фигуристку к переменам, пойти на которые та по разным причинам не осмеливалась. Всё это время Алёна терпела ради достижения высоких результатов и, безусловно, боролась за попадание на Олимпийские игры до получения травмы.



Но пролетев мимо Пекина и объявив, что продолжит карьеру, она не могла не понимать, что держаться ещё четыре года у главного поставщика чемпионок в женском одиночном ей будет невероятно сложно.

Косторная — бриллиант, требующий бережной ручной огранки, грубое фабричное производство ей не подходит. Но у Тутберидзе нет времени неспешно шлифовать таланты отдельной ученицы, когда каток заполнен более молодыми и вооружёнными ультра-си спортсменками.



Прощание с «Хрустальным» и переход к Елене Буяновой в ЦСКА — благо для Алёны и шанс на возрождение.

Трудные времена в группе Тутберидзе превратили Алёну в дополнительный груз

Олимпиада в Пекине закончилась для тренерского штаба Тутберидзе не только олимпийским золотом и серебром, но и серьёзными проблемами. Допинг-скандал с Камилой Валиевой, хотя и затих, но по-прежнему не закрыт. Само по себе это дело не рассосётся, а значит отнимет немало нервов, пока будут идти расследования. Камила — несовершеннолетняя, поэтому ответственность её окружения в этой истории очень велика, независимо от наличия его вины. Репутации Тутберидзе на международном уровне нанесён значительный урон, нужно его нивелировать и добиться справедливости в отношении Камилы.

Хлопот в «Хрустальном» добавилось и после поражения Александры Трусовой в личном турнире Анне Щербаковой. Нервный срыв Саши из-за потери золотой медали нарушил царящую, на первый взгляд, гармонию между ней и тренерами. Гармонии, скорее всего, никакой и не было. Царила рабочая атмосфера и здоровая конкуренция с другими девушками. Но после столь эмоционального выпада Саши в Пекине надеяться, что она затем быстро смирилась и отбросила все свои претензии — слишком наивно.



Алёна со своими проблемами и сложным характером оказалась, к сожалению, на фоне этих ситуаций лишним грузом для тренерского штаба. Тем более с двумя поломанными руками. Было бы нечестно держать её при себе и не заниматься с ней должным образом.

В «Хрустальном» Алёне не хватает внимания из-за обилия сильных девочек

Количество сильных фигуристок в группе Тутберидзе сегодня зашкаливает. К Валиевой, Трусовой, Щербаковой, Усачёвой и Хромых нужно добавить подрастающих перспективных юниорок. Практически каждая владеет ультра-си. Исключение — Дарья Усачёва, которая вынужденно приостановила изучение тройного акселя из-за травмы.



Алена свой триксель тоже сейчас не прыгает, ей предстоит заново его восстанавливать. Да и в первой половине сезона она фактически на соревнованиях чисто не сделала его ни разу. Полноценного возвращения коронного элемента так и не состоялось.

Огромное число подопечных ограничивает внимание тренеров, уделить достаточно времени Косторной они физически не могут. Вряд ли ей по вкусу вечно дожидаться, когда до неё дойдёт очередь. Не находясь в лидерах, она и не претендует на особое отношение. У Тутберидзе подобное в принципе не практикуется, независимо от количества титулов ученицы. Чемпионством Европы двухлетней давности в «Хрустальном» явно никого не удивить.



А что бывает, когда Алёна предоставлена сама себе мы видели: обе руки она себе уже поломала, не хватало повредить что-нибудь ещё в отчаянной надежде угнаться за конкурентками, вытворяющими на её глазах четверные.



У Елены Буяновой в ЦСКА оглядываться на более сильных девочек ей не придётся, как и форсировать свою форму, и она сможет спокойно восстановиться к новому сезону.

Буянова «взяла девочку, которая к ней очень просилась»

В мае прошлого года, спустя два месяца после возвращения Косторной в «Хрустальный» из «Ангелов Плющенко», появилась информация, что она пыталась сначала перейти как раз в ЦСКА к Буяновой. Но вместе с ней туда подался и тренировавший её на тот момент Сергей Розанов. Амбициозного специалиста с отрицательным бэкграундом Елена Германовна брать отказалась, но подробности своего решения раскрывать не стала.



«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», — призналась тогда Буянова Р-Спорт.

Приходила ли вместе с Розановым в ЦСКА Алёна доподлинно неизвестно. Но было это незадолго до её переговоров с Тутберидзе. Возможно, именно неудачная попытка перейти в ЦСКА заставила фигуристку вернуться в прежний тренерский штаб. Других вариантов не было, а будущее в «Ангелах Плющенко» не вызывало оптимизма. Татьяна Тарасова, кстати, подтвердила, что к Буяновой Алёна действительно просилась.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла её до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено.



Алёна тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — приводят слова Тарасовой «Спорт-экспресс».



Почему же теперь для Алёны в группе Буяновой зажёгся зелёный свет? Годичное пребывание в «Хрустальном» всё-таки принесло ей пользу и две медали с этапов Гран-при. К тому же её могла порекомендовать сама Тутберидзе, которая была в курсе всех перипетий своей фигуристки. Алёна не могла себе позволить вновь уйти по своей инициативе — был бы жуткий скандал. А так и её желание исполнилось, и расставание с Тутберидзе прошло относительно спокойно.



Дальше нужно только работать. У Косторной есть четыре года, чтобы возродиться из пепла и показать свои результаты.