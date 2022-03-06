Несколько лет назад Полина прошла тот путь, на который вступила Алёна Косторная. Однако переход в ЦСКА запомнился лишь закатом её карьеры.

«Работа на соперничестве мне не нравилась». Как Цурская ушла от Тутберидзе к Буяновой

Алёна Косторная — уникальная фигуристка, которой удалось уйти от Тутберидзе дважды. Но в трансфере из «Хрустального» в ЦСКА она уж точно не новатор. Всего четыре года назад такой же путь прошла Полина Цурская, которая, как и Алёна, являлась одной из самых талантливых фигуристок современности. Полина отличалась невероятно красивыми и высокими прыжками, но реализовать свой потенциал в полной мере ей так и не удалось. Блестящий старт на юниорском уровне не привёл её к победам во взрослых и поездке на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Вслед за Евгенией Медведевой она покинула группу Тутберидзе и обосновалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

Как же сложилась судьба Цурской после ухода из «Хрустального»?

«Упустила своё место в олимпийской сборной»

Попав к Тутберидзе в 2013 году, Цурская через два года превратилась в настоящую звезду среди юниоров. До выхода во взрослые она взяла золото практически на всех международных стартах, в том числе юношеских Олимпийских играх и в финале Гран-при. Исключением стал юниорский чемпионат мира в 2017 году, на котором она каталась с травмой.

«Если вам известны такие заболевания, как экзостоз… Когда в одном месте кости вырастают, а в другом они просто отваливаются. Это редкие генетические вещи, это у неё в отца. В этот раз на чемпионат мира она приехала с очень серьёзным диагнозом. Но она хочет кататься, будем делать всё, что можно.

Девочка с огромным талантом кататься, но сложным здоровьем. Мы и федерация пытаемся поддержать её здоровье, и пока она имеет хоть какой-то шанс кататься, имеет желание, мы будем это делать», – говорила Тутберидзе в интервью «РИА Новости Спорт».

Травм за годы тренировок девушка действительно приобрела немало, но её мама позже опровергла наличие у своей дочери генетического заболевания.

В сезон-2017/2018 Полина вступала в списке основных претенденток на поездку в Пхёнчхан вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Но если последние в итоге добрались до Олимпиады, то Полина, заняв пятое место на чемпионате России, не смогла претендовать на заветную путёвку. Ей было очень обидно упустить такой шанс, но спорт есть спорт – не даёт никому ни малейших поблажек.

«Было обидно, но кого винить, кроме себя? Я искренне переживала за наших девочек. Но временами мне лезли в голову мысли, что я не то что отдала, а упустила своё место в олимпийской сборной. А могла бы быть на Олимпиаде и переживать незабываемые эмоции, о которых говорили все спортсмены в интервью», – цитировали Цурскую на официальном сайте ФФККР.

В конце не оправдавшего её надежд олимпийского сезона Полина решила уйти от Тутберидзе. Буквально через несколько дней после Медведевой. Новым тренером выбрала Елену Буянову из ЦСКА – наставницу триумфатора сочинской Олимпиады Аделины Сотниковой.

«Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась»

К переходу от Тутберидзе Полину Цурскую подтолкнули разные причины. С одной стороны, её преследовали травмы, с другой – накопилось эмоциональное напряжение. Не попав на Олимпиаду, она чувствовала себя растерянной. Естественно, ей хотелось что-то изменить. Тем более с Этери у неё всё чаще случалось недопонимание. Впоследствии Полина сочла это типичными подростковыми заморочками, но тогда ей так не казалось.

«Пошли травмы. Психологически стало тяжело. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки. Всё-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама всё знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей.

В тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти», – рассказывала Цурская «Советскому спорту».

Это решение Полина вынашивала, разумеется, не один день, но долго ничего не говорила Тутберидзе. Даже немного боялась, не зная, какой ждать реакции. Но напрасно. Та спокойно восприняла переход своей воспитанницы. Полина пришла к ней с цветами и за всё поблагодарила, сохранив хорошие отношения.

«Работа на соперничестве мне не слишком нравилась»

В группе Елены Буяновой Цурская обрела желанный психологический комфорт на тренировках. Она каталась со своей давней подругой Марией Сотсковой и наконец-то вздохнула свободно после каждодневной конкуренции на льду у девочек Тутберидзе. Буянова больше уделяла внимания индивидуальной работе со спортсменами, и Полине такой подход пришёлся по душе.

«В ЦСКА тренеры стараются разделить всех спортсменов таким образом, чтобы иметь возможность работать с каждым индивидуально. Отдельно отрабатывать прыжки, скольжение, отдельно – хореографическую часть катания. Работа на соперничестве, честно говоря, мне не слишком нравилась. Мне это не очень подходит», – признавалась Цурская в интервью «РИА Новости Спорт».

В ЦСКА Полине довелось поработать с Татьяной Тарасовой: заслуженный тренер участвовала в постановке её программ для нового сезона. А Буянова, видя у новой подопечной безусловный талант, переживала, как бы Полине снова не помешали травмы. Сравнивала Цурскую с хрустальной вазой: такая ценная и хрупкая одновременно. Важно было уберечь юное дарование. И уберечь удалось. Правда, результаты фигуристки совсем не впечатляли.

На этапе Гран-при в Америке Полина заняла седьмое место, на домашнем этапе – восьмое, а на чемпионате России не вошла даже в десятку: стала 14-й. Удручающая картина для столь перспективной спортсменки.

При этом здоровье её не беспокоило, а вот показать то, что умеет, она уже не могла. После провала в короткой программе на Гран-при в Москве девушка объясняла свои проблемы психологией.

«Прокатом, конечно, недовольна. Я сделала двойной риттбергер вместо тройного и не получила за него баллов. Каскад тоже был не мой – на тренировках и разминке делала гораздо лучше. И я расстроена именно тем, что во время стартов, в тот момент, когда это нужно, я не могу показать то, что умею» – сетовала Цурская после проката.

Закат карьеры и возвращение под крыло Тутберидзе

Стоит ли удивляться, что после такого падения вниз талантливая фигуристка завершила карьеру всего через год после перехода к другому тренеру? Едва ли. В конце мая 2019-го Полина опубликовала в своём «инстаграме» пост, в котором прощалась с фигурным катанием.

«Всё имеет свойство заканчиваться… вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу», – грустно написала Цурская.

Полина утверждает, что завершила карьеру не потому, что у неё ухудшились результаты в ЦСКА. Так совпало, что она хотела получить серьёзное образование, которое совмещать с профессиональным спортом считала невозможным. Окончив школу, она поступила на очное отделение факультета мировой экономики, а в свободное время занялась подкатками.

Однако волей судьбы Полина Цурская снова оказалась у Тутберидзе. Но уже в роли её коллеги: девушка взяла под своё руководство младшую группу в «Хрустальном». Теперь на лёд она выходит только ради работы с детками. Сама же Полина кататься больше не хочет.