Кубок Первого канала пройдёт в новом формате. Чтобы избежать скандалов среди фигуристов?

Организаторы научились на ошибках и решили не подогревать противостояние Загитовой и Медведевой. Но одна проблема у турнира всё же остаётся.

Главный турнир весны среди российских фигуристов, Кубок Первого канала, подвергли серьёзному апгрейду. Организаторы извлекли урок из прежних ошибок и постарались сделать командные соревнования максимально интересными и справедливыми. Скандального противостояния Медведевой и Загитовой не повторится, а прыжковый турнир порадует расширенным составом участников и нововведениями.

Единственный незакрытый вопрос — формат жеребьёвки. В прошлом году именно она привела к новому всплеску конфликта между Женей и Алиной. Удастся ли организаторам предотвратить эту проблему теперь?

Олимпийская система на Кубке Первого канала

В прошлом году много вопросов и споров на Кубке Первого канала вызвал метод определения победителя — по сумме набранных баллов всеми членами команд. Это означало, что выиграть можно было за счёт пары фигуристов с очень высокими результатами, а не общими командными усилиями. Например, благодаря космическим оценкам девочек.

Но больше такого не будет. Подсчёт результатов перевели на олимпийскую систему. То есть складывать станут не баллы, которые получат фигуристы за свои прокаты, а присуждённые им за них очки. Максимальное число очков своей команде принесут те, кто займёт первые места в каждой программе, минимальное — оказавшиеся на последних строчках турнирной таблицы. Это позволит исключить слишком большой разрыв в баллах и уравновесит шансы обеих команд.

И, конечно, олимпийская система поможет сохранить интригу для болельщиков, что тоже очень важно. Победа «Красной машины» год назад была предсказуема, хотя ребята из «Времени первых» в оба соревновательных дня лидировали до выхода на лёд одиночниц.

Противостояния Загитовой и Медведевой не будет

Противостояние Медведевой и Загитовой в качестве капитанов команд отменяется. А значит, вероятность скандалов на Кубке Первого канала автоматически снизится. Очередное разжигание конфликта между знаменитыми воспитанницами Тутберидзе не нарушит в целом позитивную атмосферу турнира.

Достаточно вспомнить, как поклонники фигуристок всерьёз восприняли искусственное соперничество своих любимиц, невзирая на то что те ни в короткой, ни в произвольной программах не выступали. Да и Алину с Женей накрыли пхёнчханские флешбэки со всеми вытекающими последствиями. Пресс-конференция капитанов по итогам Кубка буквально кипела страстями: Женя категорически отказывалась признавать поражение, а Алина не позволила свести всё к «победила дружба». Напротив — подчеркнула, что выиграла «Красная машина».

«Я от лица своей команды хочу сказать, что мы поражение не признаём. Гордимся, что выиграли приз зрительских симпатий. Люди знают, кого они выбирают», — заявила на пресс-конференции Медведева.

Однако повторения этой драмы наблюдать не придётся. Загитова с Медведевой снова будут поддерживать команды, но уже в роли ведущих. А капитанов выберут непосредственно из участников — действующих фигуристов.

Модернизация прыжкового турнира

Идея отдельных соревнований по прыжкам изначально многим пришлась по вкусу, но реформы напрашивались и здесь. В Саранске вместо битвы девушек и парней, мы увидим противостояние смешанных команд, в которые войдут помимо одиночников спортивные пары.

Всего запланировано четыре раунда. Фигуристам предстоит показать свои сложнейшие сольные прыжки, прыжки в каскаде и каскад из пяти прыжков. Парники исполнят выбросы и подкрутки. Посмотреть точно будет на что! Тем более состав участников значительно расширился. Так, у девушек в прыжковом турнире выступят помимо Щербаковой, Валиевой, Туктамышевой и Хромых новые лица — наши прекрасные юниорки: Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева и Вероника Жилина.

Петросян и Самоделкина, кстати, будут участвовать и в командном турнире. Почему не Акатьева и Жилина? Скорее всего, дело в том, что первые в следующем сезоне выходят во взрослые и им очень пригодится возможность зарекомендовать себя заранее перед судьями. Но не нужно переживать за Веронику с Софьей: со своими великолепными прыжками они даже без прокатов обязательно получат порцию славы!

«Хотелось бы, чтобы всё решала фортуна»

Несмотря на приятные новшества, в организации Кубка Первого канала остаётся довольно значимый пробел — жеребьёвка участников. В прошлом году фактически никакой жеребьёвки не состоялось. Её заменили драфтом. Медведева и Загитова по очереди набирали себе спортсменов: прямо в лучших традициях школьных уроков физкультуры! Организаторы пытались урегулировать процесс, назначив сеяных фигуристов, которые не могли находиться в одной команде. Вот только это мало помогло. В итоге у Алины оказались две сильнейшие одиночницы — Анна Щербакова и Камила Валиева. Медведева забрала к себе Александру Трусову, но шансы на победу всё равно выглядели неравными. Особенно с учётом системы оценивания по сумме набранных баллов.

«Должно было быть две чаши с шариками, и каждый из капитанов вытягивает шарики, где написаны имена фигуристов. Но я больше сторонник той жеребьёвки, которой мы придерживаемся на международных и российских соревнованиях. Меня не поставили в известность, что мы не будем «жеребиться», а будем выбирать. Я узнала только в самый последний момент, от Ягудина. Я сначала восприняла это как шутку. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы всё решала фортуна, так было бы честнее», — сказала тогда Медведева.

Как поступят организаторы с распределением спортсменов по командам в этот раз, пока неизвестно. Может быть, последуют желанию Медведевой и устроят настоящую жеребьёвку? Пусть уж лучше этот сложный вопрос решит его величество случай, чтобы никто потом не обижался. Правда, рандомная методика никак не исключает, что в одну команду могут попасть все первые номера нашей сборной. Тогда дисбаланс сил будет ещё сильнее.

Организаторам Кубка Первого канала определённо есть над чем поразмыслить. Иначе дружественный турнир наших фигуристов вновь накроет флёр несправедливости и драмы.