«Розовая пантера». Какой фигуристкой Анна Щербакова была в детстве

Бойцовский характер и артистизм Ани были заметны уже с ранних лет. А её первая программа стала настоящим открытием!

Щербакова – фигуристка с чрезвычайно интересной спортивной судьбой. Аня никогда не была главным фаворитом, но в нужный момент оказывалась сильнее и стабильнее всех. К Ане никогда не была благосклонна судьба, то и дело подбрасывая ей непростые испытания, но она из всех ситуаций выходила победителем. На неё никогда заранее не вешали олимпийскую медаль, сомневаясь даже в её отборе в сборную на Пекин, а она взяла и стала олимпийской чемпионкой. Удивительная фигуристка!

При этом талант и упорство Ани были заметны уже в раннем детстве. А её первая программа «Розовая пантера» стала настоящим открытием.

Рассказываем, какой фигуристкой Щербакова была в детстве.

«Соревнования? Ну ладно, съезжу»

В семье Щербаковой профессиональных спортсменов не было, однако её родители очень хотели, чтобы их дочери занимались спортом. Сначала они отдали в фигурное катание старшую дочь Инну, а вслед за ней и Аню. В 3,5 года Щербакова впервые оказалась на катке. Когда родители привели её на лёд, девочка совсем не умела кататься, ей было очень трудно работать с тренером. Однако сама Аня с особым трепетом и любовью вспоминает первые годы в спорте, отмечая, что в это время фигурное катание было одно удовольствие. Тогда она просто каталась, не думая ни о каких титулах, а к турнирам относилась с лёгкостью. «Соревнования? Ну ладно, съезжу», – говорила Щербакова. Фигурное катание для Ани было как хобби: она не представляла, что станет профессиональной спортсменкой.

«До перехода к Тутберидзе я неосознанно подходила к фигурному катанию, то есть родители привозят на тренировки, мне нравится, я катаюсь. Тренер поставил программу, у меня была «Розовая пантера», классные движения, соревнования. Я всегда это очень любила: смотреть на судей, улыбаться», – делилась Аня.

Дебют Щербаковой на соревнованиях состоялся в 2011 году, а её первой программой стала та самая «Розовая пантера». Девочка старательно отрабатывала каждое движение в постановке, стараясь хорошо презентовать себя перед судьями. Аня с детства была очень артистичной фигуристкой, и её первое выступление это отлично показывает.

«Моя первая программа – «Розовая пантера». 2011 год. Я даже сейчас помню, как старалась дорабатывать каждое движение, выступая с этой программой. Очень любила смотреть на судей, улыбалась им. Правда, совершенно не помню, переживала ли хоть немного за прыжки», – вспоминала Щербакова.

Начала «прибуксовывать»

С детства Аня испытывает радость, когда выходит на лёд. Спортсменке очень нравится прыгать – новые элементы никогда не вызывали у неё страх: пробовать что-то новое – да, бояться – нет. «Входишь в прыжок — и успокаиваешься. Думаешь о своих движениях и забываешь обо всём», — рассказывала Аня в интервью журналу ELLE.

Но не всё всегда было так гладко. Приблизительно в возрасте семи лет у маленькой Ани начали возникать трудности с более сложными прыжками. «Мы начали немного прибуксовывать», – вспоминала этот период мама Ани Юлия.

Не было чёткого понимания ни у спортсменки, ни у её родителей: фигурное катание – это хобби или её будущее. Но Щербакова точно знала: «Если ты в чём-то действительно талантлив, люди тебя заметят». И вот совместно с родителями Аня приняла решение пойти на просмотр к Этери Георгиевне. Понимая серьёзность работы у Тутберидзе, отступления в планах не было.

«У неё тогда каталась Юлия Липницкая, и мы, когда у нас тренировки были после них, выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются. Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень», – вспоминала Аня.

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но уровень оказался не таким уж недосягаемым. Да, первое время Щербакова вспоминает с болью – долгое время не удавались тройные прыжки. Но вскоре Аня запрыгала не только тройные, но и четверные, открыв в фигурном катании абсолютно новую эру.

«Она трудилась с детства»

Щербакова – пример настоящего труженика и бойца в фигурном катании. Не всё легко удавалось спортсменке, на её долю выпадало множество испытаний, но из всех ситуаций она выходила победителем.

«Она трудилась с детства, ей обязательно надо было догнать старших девочек. Боролась с самого детства. У неё была цель – догнать группу, перегнать, сделать что-то больше других. Она шла к этой цели с детства. С самого начала она очень хотела. Были какие-то элементарные вещи, которые Анюте удавались намного быстрее, чем девочкам, которые старше её на два года. Это было видно с самого начала, будет она олимпийской чемпионкой или нет, но она была бойцом, она стремилась и достигала своих вершин с самого начала», – рассказывала в интервью «Звезде» первый тренер Ани Оксана Булычёва.