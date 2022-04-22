«Моё тело — красивое»: Туктамышева, Навка и другие фигуристки в мужских журналах

Кажется, съёмку двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой для журнала MAXIM прокомментировали едва ли не все в мире фигурного катания, да и за его пределами. Для самой Жени она стала отличным способом повысить самооценку. «Это большой шаг к принятию своей сексуальности», — подчеркнула Медведева.
Евгения Медведева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / maximonline.ru
Но Евгения – далеко не первая фигуристка, попавшая на обложку мужского журнала.
Елизавета Туктамышева
Лиза пошумела съёмкой в конце февраля 2021 года, а спустя месяц завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. «Когда я увидела фотографии для MAXIM, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело — красивое», — призналась Елизавета в подкасте IceRoom.
Елизавета Туктамышева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / maximonline.ru
Татьяна Навка
Ещё до победы на Олимпиаде-2006 Навка приняла участие в фотосессии для MAXIM. Сейчас архивные снимки супруги Дмитрия Пескова недоступны — издание удалило их после того, как Татьяна вышла замуж.
Татьяна Навка
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Катарина Витт
Легенда фигурного катания 80-х снялась для Playboy в 1998-м, спустя четыре года после окончательного завершения спортивной карьеры. Журнал добивался согласия спортсменки на фотосессию 10 лет — и всё-таки добился.
Катарина Витт
Фото: Thomas Langer/Getty Images / Журнал Playboy
Татьяна Тотьмянина
Уже в 2014 году, спустя долгое время после завершения карьеры, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина появилась на обложке Playboy. «Как же такая красота может не нравиться?» — отреагировал на съёмку супруги фигурист Алексей Ягудин.
Татьяна Тотьмянина
Фото: Stuart Franklin/Getty Images / Журнал Playboy
Мария Бутырская
В 2003 году чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы завершила спортивную карьеру и в этом же году появилась в откровенной фотосессии в журнале «Спорт Клуб».
Мария Бутырская
Фото: Clive Brunskill/Getty Images / Журнал «Спорт Клуб»
Анна Семенович
В юности Семенович была достаточно успешной фигуристкой и каталась в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. С фигурным катанием пришлось закончить из-за травмы. Когда у Анны началась карьера в шоу-бизнесе, она не раз снималась для подобных журналов.
Анна Семенович
Фото: Aubrey Washington/Getty Images / playboyrussia.com
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