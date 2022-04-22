«Моё тело — красивое»: Туктамышева, Навка и другие фигуристки в мужских журналах

Кажется, съёмку двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой для журнала MAXIM прокомментировали едва ли не все в мире фигурного катания, да и за его пределами. Для самой Жени она стала отличным способом повысить самооценку. «Это большой шаг к принятию своей сексуальности», — подчеркнула Медведева.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / maximonline.ru

Но Евгения – далеко не первая фигуристка, попавшая на обложку мужского журнала.

Елизавета Туктамышева

Лиза пошумела съёмкой в конце февраля 2021 года, а спустя месяц завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. «Когда я увидела фотографии для MAXIM, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело — красивое», — призналась Елизавета в подкасте IceRoom.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / maximonline.ru

Татьяна Навка

Ещё до победы на Олимпиаде-2006 Навка приняла участие в фотосессии для MAXIM. Сейчас архивные снимки супруги Дмитрия Пескова недоступны — издание удалило их после того, как Татьяна вышла замуж.

Татьяна Навка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Катарина Витт

Легенда фигурного катания 80-х снялась для Playboy в 1998-м, спустя четыре года после окончательного завершения спортивной карьеры. Журнал добивался согласия спортсменки на фотосессию 10 лет — и всё-таки добился.

Катарина Витт Фото: Thomas Langer/Getty Images / Журнал Playboy

Татьяна Тотьмянина

Уже в 2014 году, спустя долгое время после завершения карьеры, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина появилась на обложке Playboy. «Как же такая красота может не нравиться?» — отреагировал на съёмку супруги фигурист Алексей Ягудин.

Татьяна Тотьмянина Фото: Stuart Franklin/Getty Images / Журнал Playboy

Мария Бутырская

В 2003 году чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы завершила спортивную карьеру и в этом же году появилась в откровенной фотосессии в журнале «Спорт Клуб».

Мария Бутырская Фото: Clive Brunskill/Getty Images / Журнал «Спорт Клуб»

Анна Семенович

В юности Семенович была достаточно успешной фигуристкой и каталась в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. С фигурным катанием пришлось закончить из-за травмы. Когда у Анны началась карьера в шоу-бизнесе, она не раз снималась для подобных журналов.