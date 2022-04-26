«Наш Дар Всевышнего». В семье фигуристки Ильиных и скандального танцовщика пополнение

Красивая история любви Елены Ильиных и Сергея Полунина заслуживает стать основной для романтической мелодрамы со счастливым концом. Харизматичный танцовщик появился в жизни обаятельной фигуристки в самый трудный момент и научил её любить. Спортсменка до мозга костей, Елена нашла для себя новый смысл, заключающийся в семейном тепле и материнстве. И если раньше в руках супругов был целый Мир, то теперь вселенная подарила им настоящий Дар.

В доме фигуристки и звезды балета очередное пополнение!

«Я в первый раз ощутила это чувство любви»

Поклонникам фигурного катания Елена Ильиных запомнилась как эталон партнёрши в танцах на льду. Пластичная, музыкальная, техничная, она идеально дополняла своего коллегу Никиту Кацалапова, с которым добилась отличных результатов на разных соревнованиях. Дуэт блистал на Олимпиаде в Сочи, где они получили сразу две награды: золото в командном турнире и бронзу — в личном. Фигуристы могли продолжать покорять мировую вершину, но внезапно их союз распался. Кацалапов стал выступать с Викторией Синициной, а Ильиных после нескольких неудач с разными партнёрами ушла в ледовые шоу. Спортсменка всерьёз задумывалась об уходе со льда и тяжело переживала этот период. Тогда-то в её жизни и появился человек, вдохновивший творческую Елену на новые свершения.

Знакомство с Сергеем Полуниным произошло в интернете. Харизматичный танцовщик, известный также своими скандальными высказываниями и необычной татуировкой с портретом президента РФ Владимира Путина на груди, сразу привлёк внимание изящной фигуристки. Молодые люди долгое время переписывались в социальных сетях, а затем решили встретиться лично — на спектакле Полунина в Мюнхене.

Елена Ильиных и Сергей Полунин Фото: Из личного архива Елены Ильиных

Их отношения развивались быстро: Елена рассказывала, что почти сразу почувствовала необычайную связь с Сергеем. В его обществе она ощущала себя защищённой и любимой.



«Он очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я в первый раз ощутила это чувство любви, для меня — подарок судьбы. Максимально стараюсь находиться рядом с ним, поддерживать и самой учиться хорошим вещам. А других у Серёжи нет», — говорила спортсменка в интервью журналу HELLO.

Тайная беременность и необычные имена для детей

В отношениях Ильиных и Полунина царила полная гармония, а весной 2020 года в жизни возлюбленных произошло счастливое событие: пара объявила о рождении сына. Интересно, что до этого момента о беременности спортсменки никто не догадывался, поскольку она по-прежнему вела активный образ жизни: путешествовала по миру, посещала премьеры супруга и развивала «Академию чемпионов» совместно с Юлией Липницкой. Ильиных и Полунин хранили тайну до последнего, чтобы окружить любовью и заботой будущего ребёнка. Это выразилось даже в том, какое имя дали родители новорождённому сыну. Своего первенца пара назвала Мир, отметив, что теперь в их руках находится настоящее чудо, данное им вселенной.

Счастью Елены и Сергея не было предела, а недавно у них появился ещё один повод для радости. В их семье произошло очередное пополнение: в апреле этого года фигуристка родила второго сына, которому тоже дала необычное имя.

Елена Ильиных с сыном Фото: Из личного архива Елены Ильиных

«Когда ты родился, ты уже точно про себя всё знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам всё решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», — как и в прошлый раз, Ильиных выделила слово «Дар» в приветственном посте для малыша неспроста — так зовут наследника Полунина.



Символичные имена детей лишь показывают любовь Елены и Сергея, которые желают юным Миру и Дару только самого лучшего. Пожелаем и мы, чтобы мальчики росли здоровыми и счастливыми и несли свет в жизнь олимпийской чемпионки.