Малинин сошёл с ума! Реальна ли в фигурном катании программа с семью квадами?

Безумству храбрых принято петь песню. Совсем недавно мы увидели, как Илья Малинин приземляет четверной аксель и выезжает из него без падения, но настало время для новых свершений.

В подкасте американской фигуристки Полины Эдмундс «Bleav In Figure Skating» Малинин допустил, что попробует ради интереса расстановку с семью четверными прыжками, одним из которых будет четверной аксель. Каскады из четверных он прыгает ради забавы, а вот на эту вещь, кажется, настроился серьезно:



«Каскады из четверных забирают много энергии, это сложно с точки зрения ментальности, это влияет на всю программу. Например, если я прыгну каскад из двух четверных тулупов, то уже не смогу повторить другой квад. Это отстой, если собираешься делать программу из четверных. А аксель… Сейчас я планирую вставлять его в программу, как и все остальные квады. Я попробую расстановку с семью четверными», – сказал Илья.



А возможна ли в принципе программа, которую хочет попробовать Малинин? Сколько она будет стоить? И может ли на такую авантюру замахнуться кто-то из российских фигуристов?

Обязателен ли четверной аксель для такой программы?

Да, с учётом нынешних правил, когда повторять в произвольной программе можно лишь один из четверных прыжков, для «семиквадки» необходимо исполнение четверного акселя.



При старых правилах (до сезона-2018/2019) можно было повторять два четверных прыжка (например, прыгать два лутца и два тулупа, но при этом не повторять тройные), и тогда исполнение четверного акселя не понадобилось бы.

«Семиквадку» по старым правилам можно было бы проехать с тройным акселем и каскадом из двух четверных: такие Малинин на тренировках тоже пробовал, в том числе и с риттбергером. Ещё один вариант – каскад из тройного акселя и четверного тулупа. Но увы, с нынешним сводом правил заветную программу Малинину составить не удастся, да и в принципе прыгать каскад из квадов невыгодно.



Об этом говорил и Марк Кондратюк после победы на индивидуальном прыжковом турнире Кубка Первого Канала. Тогда он справился с каскадом четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.



«Глобально в этом нет смысла. Это убирает сразу же каскад из трёх прыжков, а также пару четверных, которые нельзя потом повторить», – говорил фигурист.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Как составить программу из семи четверных и сколько она будет стоить?

Порядок исполнения прыжков, безусловно, может быть любым, но здесь решили расставить прыжки в зависимости от их стоимости: самый дорогой и сложный в начале, самый «лёгкий» – в конце (если так, конечно, можно говорить про квады).

Прыжковый элемент Базовая стоимость 4А четверной аксель 12,5 4Lz-3T каскад четверной лутц – тройной тулуп 15,70 4F четверной флип 11,0 4Lo четверной риттбергер 10,5 4S* четверной сальхов 10,67 4T-1eu-3S* четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов 15,73 4T-3T* четверной тулуп – тройной тулуп 15,07

*прыжки во второй половине программы, базовая стоимость умножается на коэффициент 1,1.

Допустим, что эта программа существует в вакууме и никаких погрешностей насчёт потерь уровней нет: в таком случае базовая стоимость будет составлять более 108 баллов. Базовая стоимость идеальной «пятиквадки» Нэйтана Чена на ЧМ-2021 в Стокгольме составила 100,1 балла.

Почему «семиквадка» – это буквально невозможная затея?

Рекорд мужского одиночного на данный момент – шесть четверных прыжков в произвольной программе, он принадлежит олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену. Стоит отметить, что это рекорд с маленькой звездочкой. «Шестиквадка» Нэйтана на ОИ-2018 была не до конца чистой: один из флипов он приземлил с касанием льда рукой. На ЧМ-2018 Чен снова приземлил шесть квадов, но выезд из сальхова получился в степаут.



В начале пекинского олимпийского цикла было введено правило, согласно которому можно повторять только один квад, а не два. На этом правиле как раз и строилась «шестиквадка» Нэйтана в сезоне-2017/2018: он повторял флип в первой половине и тулуп – во второй, а также добавлял к ним лутц и сальхов. Можно было обойтись без четверного риттбергера, которого Чен попросту боялся.

Нэйтан пытался построить «шестиквадку» и по новым правилам, с риттбергером, но так её и не выкатал. Попытка случилась на Skate America в сезоне-2021/2022, и тогда Чен допустил две бабочки – на лутце и на сальхове. Дальше по сезону он к такому набору не возвращался: доехать здоровым до Олимпиады и выиграть её было важнее.



Какой должна быть физическая форма для того, чтобы выкатать программу с семью четверными – представить сложно. Да и если важно не просто приземлить эти прыжки вкривь и вкось, а чисто, и при этом не потерять много уровней на непрыжковых элементах. Если вновь обратиться к опытам Нэйтана с шестью квадами, можно вспомнить, что тогда он частенько терял уровни на дорожке или вращениях.

Нэйтан Чен Фото: Jamie Squire/Getty Images

Четверной прыжок часто требует длинного захода и набора определенной скорости, в связи с чем теряются переходы и связки, программы лишаются части хореографии, теряют своё лицо. Почему часто критикуют произвольные программы Александры Трусовой? Потому что из-за большого количества четверных в постановках есть такие провисающие места, в которых Саша просто разгоняется для исполнения прыжка. Но без этого разгона набрать скорость для хорошего исполнения четверного невозможно.



В случае Малинина программы как таковой и не построится – «семиквадка» ещё меньше будет напоминать какое-то цельное полотно, чем наборы с пятью и шестью квадами. Останется ли энергия после такого количества сложнейших прыжков на хореодорожку и на заключительные вращения?

Что там у наших парней? До семи квадов точно далеко

Российские одиночники больше четырех четверных в одной программе ещё не выкатывали. На международных стартах это удалось сделать Макару Игнатову (набор риттбергер – сальхов – два тулупа + один тройной аксель), на внутренних – ещё и Марку Кондратюку: во время Кубка Первого канала фигурист справился с набором из четверного лутца, тулупа и двух сальховов, также приземлив два тройных акселя.

На четыре квада в новом сезоне нацелен и Евгений Семененко. По словам Ильи Авербуха, который работал над его новой произвольной, расчёт идёт минимум на четыре четверных, один из которых старший – риттбергер. Чуть сложнее возможный набор Петра Гуменника: в Саранске на Кубке Первого канала он пробовал «четырёхквадку» с лутцем, риттбергером и двумя сальховами, прокат получился с одной «бабочкой».



Потенциально в будущем на «семиквадку» могут замахнуться фигуристы с качественным и высоким тройным акселем, из которого можно вырастить четверной, а также те, у кого нет проблем с рёбрами на прыжках, чтобы собрать в программе все остальные квады.



Пока же на подобное замахиваются только в США: тон Малинина в подкасте был вполне серьёзным. Но для начала надо ещё хотя бы приземлить четверной аксель в соревновательном режиме – а дальше можно замахиваться на что-то более серьёзное.