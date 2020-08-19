«Хочу видеть женственное катание». Туктамышева надавила на слабое место системы Тутберидзе

Хочешь узнать о себе много нового и интересного – поддержи поднятие возрастного ценза в женском фигурном катании. В отношении Елизаветы Туктамышевой это правило сработало безотказно. Хейтеры тут же навесили на чемпионку мира и Европы ярлыки – лицемерная, пошлая, да и кататься толком не умеет.
И вообще в 23 года давно пора сидеть на пенсии. Участвовать в шоу, пока хватает здоровья, и восхищаться со стороны 15-летними чемпионками, которые меняются быстрее, чем тренеры у «Спартака».
«Наш спорт должен быть красивым»
Туктамышева вышла из юниорского возраста далеко не вчера, но никогда раньше о необходимости поднимать возрастной ценз не говорила. Да и на прямой вопрос в интервью RT ответила максимально корректно.
«Я поддерживаю идею повышения возрастного ценза в женском одиночном катании, потому что для меня важно, чтобы наш спорт выглядел зрелищным и красивым. Я хотела бы, чтобы программы были сбалансированы, чтобы в них был полный набор хореографических и технических элементов. Я хочу видеть зрелое женственное катание. Думаю, это хорошая идея», — сказала Елизавета.
Туктамышева ратует не за себя
Предугадать реакцию фанатов было несложно. Лизу обвинили в желании избавиться от юных конкуренток, превосходящих её по технике. Припомнили ей и то, что сама она стала чемпионкой России в 12 лет, а в 14 побеждала на этапах взрослого Гран-при. Но большинство критиков возмущены самим фактом того, что взрослая состоявшаяся спортсменка посмела рассуждать на больную тему. Уверен, если бы Туктамышева сказала, что ценз не нужен, то в праве на собственное мнение ей бы никто не отказывал.
Глупо думать, что Лиза ратует за возрастной ценз сугубо ради личной выгоды. До Олимпиады в Пекине новые правила вряд ли введут, а дальше и без юниорок Тутберидзе шансов на большие победы у неё будет не много.
И уж совсем странно в данном контексте обсуждать катание самой Туктамышевой, даже если кому-то оно кажется не женственным, а пошлым. Никто не заставляет других фигуристок раздеваться на льду или давить на сексапильность, как это часто делает Лиза. Речь лишь о том, что в программах взрослых девушек чаще присутствует индивидуальность, личные эмоции, а не доведённый до автоматизма набор движений. Конечно, женственность и артистизм не приходят в день 18-летия, но искать их в прокатах 15-летних подростков по меньшей мере опрометчиво.
Кто набросился на Лизу?
У идеи повышения возрастного ценза есть как сторонники, так и противники. Первые считают, что будущее фигурного катания за техническим прогрессом, а вторые устали смотреть на прыгающих детей. Но, пожалуй, ещё больше любителей считать российские медали, не особо заботясь о том, кто и какой ценой их добывает. С их стороны попытки поднять возрастной ценз выглядят не иначе как атака на Россию, а потому любой, кто к этому призывает, — враг и провокатор.
Даже если этот человек сам приносил стране медали и остался верен родине после откровенного предательства со стороны федерации. А теперь за личное мнение Туктамышеву записали чуть ли не во враги России.
Туктамышева – образец грамотного отношения к спортсмену
Уж кого-кого, а Туктамышеву заподозрить в намерении остановить прогресс просто невозможно. Да, Лиза на виду у любителей фигурного катания уже более 10 лет, но свои главные победы одержала после 18 лет. И даже перешагнув 20-летний рубеж, она осваивает четверные. Возможно, прыгай Лиза четверные и тройной аксель в 15, сейчас бы у нас уже не было возможности любоваться этой яркой и самобытной фигуристкой.
Казалось бы, вот он живой пример грамотного отношения к спортсмену со стороны тренерского штаба. Но перенимать опыт Туктамышевой и её тренера Алексея Мишина другие специалисты не торопятся.
А зачем, если можно выжать из ребёнка всё, пока организм не стал меняться, и заменить его на другого ребёнка? Пожалуй, угроза поднятия возрастного ценза – единственное уязвимое место этой системы.
И именно поэтому безобидные слова Туктамышевой вызвали такую реакцию у пользователей.
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