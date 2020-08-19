«Хочу видеть женственное катание». Туктамышева надавила на слабое место системы Тутберидзе

Хочешь узнать о себе много нового и интересного – поддержи поднятие возрастного ценза в женском фигурном катании. В отношении Елизаветы Туктамышевой это правило сработало безотказно. Хейтеры тут же навесили на чемпионку мира и Европы ярлыки – лицемерная, пошлая, да и кататься толком не умеет.



И вообще в 23 года давно пора сидеть на пенсии. Участвовать в шоу, пока хватает здоровья, и восхищаться со стороны 15-летними чемпионками, которые меняются быстрее, чем тренеры у «Спартака».

«Наш спорт должен быть красивым»

Туктамышева вышла из юниорского возраста далеко не вчера, но никогда раньше о необходимости поднимать возрастной ценз не говорила. Да и на прямой вопрос в интервью RT ответила максимально корректно.



«Я поддерживаю идею повышения возрастного ценза в женском одиночном катании, потому что для меня важно, чтобы наш спорт выглядел зрелищным и красивым. Я хотела бы, чтобы программы были сбалансированы, чтобы в них был полный набор хореографических и технических элементов. Я хочу видеть зрелое женственное катание. Думаю, это хорошая идея», — сказала Елизавета.

Туктамышева выступила за повышение возрастного ценза в женском одиночном катании

Туктамышева ратует не за себя

Предугадать реакцию фанатов было несложно. Лизу обвинили в желании избавиться от юных конкуренток, превосходящих её по технике. Припомнили ей и то, что сама она стала чемпионкой России в 12 лет, а в 14 побеждала на этапах взрослого Гран-при. Но большинство критиков возмущены самим фактом того, что взрослая состоявшаяся спортсменка посмела рассуждать на больную тему. Уверен, если бы Туктамышева сказала, что ценз не нужен, то в праве на собственное мнение ей бы никто не отказывал.



Глупо думать, что Лиза ратует за возрастной ценз сугубо ради личной выгоды. До Олимпиады в Пекине новые правила вряд ли введут, а дальше и без юниорок Тутберидзе шансов на большие победы у неё будет не много.

Самую яркую фигуристку России манят в Канаду. На родине Туктамышева не нужна? В сборной России Елизавете Туктамышевой места нет, но и отдавать её за рубеж никто не хочет. И что же делать нашей красавице?

И уж совсем странно в данном контексте обсуждать катание самой Туктамышевой, даже если кому-то оно кажется не женственным, а пошлым. Никто не заставляет других фигуристок раздеваться на льду или давить на сексапильность, как это часто делает Лиза. Речь лишь о том, что в программах взрослых девушек чаще присутствует индивидуальность, личные эмоции, а не доведённый до автоматизма набор движений. Конечно, женственность и артистизм не приходят в день 18-летия, но искать их в прокатах 15-летних подростков по меньшей мере опрометчиво.

Кто набросился на Лизу?

У идеи повышения возрастного ценза есть как сторонники, так и противники. Первые считают, что будущее фигурного катания за техническим прогрессом, а вторые устали смотреть на прыгающих детей. Но, пожалуй, ещё больше любителей считать российские медали, не особо заботясь о том, кто и какой ценой их добывает. С их стороны попытки поднять возрастной ценз выглядят не иначе как атака на Россию, а потому любой, кто к этому призывает, — враг и провокатор.



Даже если этот человек сам приносил стране медали и остался верен родине после откровенного предательства со стороны федерации. А теперь за личное мнение Туктамышеву записали чуть ли не во враги России.

Лети прочь, Лиза! Почему самая яркая фигуристка мира не нужна России Туктамышевой в России грозит вечное скитание по второсортным турнирам. Сборной России она не нужна – ей нужно менять спортивное гражданство.

Туктамышева – образец грамотного отношения к спортсмену

Уж кого-кого, а Туктамышеву заподозрить в намерении остановить прогресс просто невозможно. Да, Лиза на виду у любителей фигурного катания уже более 10 лет, но свои главные победы одержала после 18 лет. И даже перешагнув 20-летний рубеж, она осваивает четверные. Возможно, прыгай Лиза четверные и тройной аксель в 15, сейчас бы у нас уже не было возможности любоваться этой яркой и самобытной фигуристкой.

Ни себе ни людям. Как решение федерации может оставить российских фигуристок без Олимпиады Теперь менять гражданство бессмысленно. Катайся за Россию или уходи из спорта!

Казалось бы, вот он живой пример грамотного отношения к спортсмену со стороны тренерского штаба. Но перенимать опыт Туктамышевой и её тренера Алексея Мишина другие специалисты не торопятся.



А зачем, если можно выжать из ребёнка всё, пока организм не стал меняться, и заменить его на другого ребёнка? Пожалуй, угроза поднятия возрастного ценза – единственное уязвимое место этой системы.



И именно поэтому безобидные слова Туктамышевой вызвали такую реакцию у пользователей.