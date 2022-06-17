Известная российская фигуристка неожиданно вышла замуж. Все думали, что Женя с другим

Евгения Тарасова состояла в отношениях со своим партнёром Владимиром Морозовым. Но связала судьбу с олимпийским чемпионом Фёдором Климовым.

Серебряная медалистка Пекина в парном катании Евгения Тарасова буквально шокировала известиями о свадьбе. Девушка до последнего скрывала грядущие перемены в личной жизни. Болельщики совсем не подозревали, что творится у неё на любовном фронте. Разве что строили догадки, что она вновь сошлась со своим партнёром Владимиром Морозовым после Олимпиады в Пекине.

Но честь повести под венец Женю выпала другому фигуристу. Кстати, тоже парнику. Правда, с ним она никогда не каталась на льду.

Зато в жизни они оказались идеальной парой!

Тайная любовь​ на расстоянии

Избранником Жени стал фигурист Фёдор Климов, который в паре с Ксенией Столбовой выиграл командное золото и личное серебро на Олимпиаде в Сочи. Завершив спортивную карьеру в 2018 году, фигурист нашёл себя в тренерском деле. Сейчас он работает с парниками в Центре олимпийской подготовки в Сочи. То есть с Женей его разделяли более тысячи километров, ведь она последний год тренировалась в Москве. Поразительно, как они умудрялись всё это время поддерживать отношения! Не каждые влюблённые выдерживают испытание расстоянием.

Евгения Тарасова Фото: Из личного архива Тарасовой

Тарасова и Климов до последнего скрывали, что они вместе. Болельщики понятия не имели об их романе. И едва ли могли что-то заподозрить. Никто не знал, что в олимпийском сезоне у Жени вовсю разворачивалась потрясающая лав-стори, которая вылилась в создание семьи. Тем более с кем-то, кто большую часть времени находится вдали от неё.

Если бы счастливая невеста не выложила свадебные фото в соцсетях, то, наверное, её замужество ещё долго оставалось бы тайной.

Профессиональная конспираторша, однако!

А как же Морозов?

Интересно, что в прошлом Тарасова долгое время встречалась со своим партнёром Владимиром Морозовым. Они не только вместе тренировались, но и жили. Многим безумно нравилась их пара. Казалось, они идеально подходят друг другу. Оба от природы рыжие, за что их и прозвали «рыжиками». А ещё миниатюрная Женя безумно мило смотрелась рядом с могучим высоким исполином Вовой. Их нежные чувства друг к другу воплощались в программах на льду. Играть в любовь на глазах зрителей и судей им не приходилось: любовь между ними и так играла не на шутку.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако постоянное нахождение вместе — и на тренировках, и на соревнованиях, и дома — не укрепило их отношения, а напротив — разрушило. Пережив неудачу на Олимпиаде в Пхёнчхане, где они упустили медаль в личном первенстве, Женя и Вова расстались. В новый олимпийский цикл они вошли лишь коллегами, которые нацелились на реванш в Пекине.

И он им удался. В Поднебесной Тарасова и Морозов завоевали серебро в личном турнире. К этому достижению их во многом подвела Этери Тутберидзе, взяв под опеку в олимпийский сезон.

Спортсмены блестяще выступили на главных стартах и получили заслуженные награды. Поклонники же заметили, что Тарасова и Морозов наконец-то наладили отношения, которые у них явно хромали после разрыва. Самые сентиментальные понадеялись, что они снова встречаются. Или, по крайней мере, на пороге воссоединения. Безумно красивый и нежный показательный номер фигуристов под трек Басты «Сансара» лишь разжигал фантазии мечтателей.

Но проза жизни показала иное: за пределами катка дороги Жени и Вовы потекли в разные стороны. Дорога Жени привела её к Фёдору Климову, и дальнейший путь она продолжила с новым возлюбленным. И вот они дошли уже до загса и обменялись клятвами верности.

Такого крутого поворота в жизни Жени никак не ожидали!

«По-моему, не нужно слов»

Свадьба Евгении Тарасовой и Фёдора Климова состоялась в Москве. На торжество они позвали близких и друзей. В том числе и других фигуристов. Например, Елизавету Туктамышеву — закадычную подружку Жени. В мае они вместе отдыхали на Мальдивах, и Лиза наверняка была в курсе грядущих перемен у подруги. Но сохранила тайну, ничем не выдав жениха и невесту.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: Из личного архива Тарасовой

О вступлении в супружескую жизнь Женя рассказала сама. Она опубликовала в соцсетях безумно романтичные фото с Климовым. Воздушное белое платье восхитительно село на хрупкую девушку, подчеркнув её грацию и красоту. А новоиспеченный муж бережно поднял избранницу, словно хрустальную статуэтку.

Как же приятно видеть их такими счастливыми!

Позже Женя также посвятила радостному событию лаконичный пост с фотографиями обручальных колец.

«По-моему, не нужно слов», — написала Тарасова, поставив забавный эмодзи.

Евгения Тарасова и Фёдор Климов Фото: Из личного архива Тарасовой

В комментариях фигуристку тут же забросали поздравлениями и добрыми пожеланиями. Одной из первых стала Камила Валиева.

«Поздравляю!» — написала олимпийская чемпионка. К поздравлению Камилы присоединились Елена Радионова, Морис Квителашвили, Алексей Ягудин, Александра Бойкова и другие фигуристы.

Не остались в стороне и иностранцы. Канадские парники Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс не сдержали восторга.

«Вау! Поздравляю вас обоих!», «Поздравляю!» — друг за другом написали Эрик и Ванесса.

Американская парница Алекса Книрим тоже отметилась под постом у Тарасовой: «Поздравляю, красавица!»

Весь мир фигурного катания в восторге от свадьбы Тарасовой и Климова. Да и как не радоваться столь приятной новости? Похоже, в это межсезонье Купидоны работают особенно активно. Александра Трусова и Марк Кондратюк только начинают писать свою любовную историю, зато их старшие товарищи уверенно связывают себя брачными узами.

Настоящий свадебный бум в фигурке!