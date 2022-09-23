Слёзы из-за Валиевой, жвачка Плющенко и аплодисменты Тутберидзе. Фигурное бинго

То, чего мы так долго ждали, вот-вот произойдёт. Сезон в фигурном катании стартует уже завтра! Лучшие фигуристы России наконец презентуют свои новые программы, сбросив завесу тайны. Больше спортсмены не смогут кормить нас загадками. Музыка, образы, постановки — всё это вскроется в эти выходные.
Тем не менее есть вещи, которые повторяются из года в год, и мы способны их предугадать заранее. То, что кто-то из фигуристов прибегнет к музыке с «золотого диска», использует лиричный образ или допустит падение — бесспорно. А вот доведёт ли Валиева зал до слёз, покусится ли кто-то на пятиквадку и будет ли кому-то аплодировать Тутберидзе — всё ещё остаётся интригой.
Чтобы сделать просмотр контрольных прокатов увлекательнее, мы приготовили для вас фигурное бинго. Правила игры просты: вычёркиваешь произошедшее, и если тебе удаётся закрыть ряд по вертикали, горизонтали или диагонали, то ты победил!
Сохраняй наши картинки, зови друзей и преврати просмотр контрольных прокатов в захватывающую игру!
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