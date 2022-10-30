Трусова проигрывает ученице Тутберидзе больше 8 баллов! Расчехлит ли Саша квады? LIVE
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Следим за произвольными программами на этапе Гран-при в Сочи.
Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи. После первого дня соревнований в танцах на льду лидируют Елизавета Худейбердиева/Егор Базин, в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в мужском катании — Марк Кондратюк, а в женском — Аделия Петросян. Александра Трусова проигрывает юной ученице Тутберидзе более восьми баллов. Изменится ли расклад сил сегодня? Будем следить!
Соревнования стартуют в 13:00 с прокатов произвольных программ танцевальных дуэтов. Следом выйдут женщины (14:45) и спортивные пары (16:45), а завершат первый соревновательный день мужчины (18:15).
Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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