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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Фигурное катание, этап Гран-при России в Сочи, произвольные программы Трусовой, Петросян — онлайн-трансляция 30 октября

Трусова проигрывает ученице Тутберидзе больше 8 баллов! Расчехлит ли Саша квады? LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Александра Трусова
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Следим за произвольными программами на этапе Гран-при в Сочи.
Расписание этапа Гран-при России в Сочи

Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи. После первого дня соревнований в танцах на льду лидируют Елизавета Худейбердиева/Егор Базин, в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в мужском катании — Марк Кондратюк, а в женском — Аделия Петросян. Александра Трусова проигрывает юной ученице Тутберидзе более восьми баллов. Изменится ли расклад сил сегодня? Будем следить!

Соревнования стартуют в 13:00 с прокатов произвольных программ танцевальных дуэтов. Следом выйдут женщины (14:45) и спортивные пары (16:45), а завершат первый соревновательный день мужчины (18:15).

Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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