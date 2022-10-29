Сюрприз от ученицы Тутберидзе помог обойти Трусову! Но программа Саши — с мегапотенциалом

Ещё одна премьера от Саши Трусовой, сюрприз от Аделии Петросян и неоправданный риск Самоделкиной — в Сочи сегодня было весьма жарко.

В сочинском «Айсберге» отгремела женская короткая программа. Чем же удивили публику Аделия Петросян, Александра Трусова, Софья Самоделкина и другие девушки?

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Аделия Петросян начала шокировать публику уже с разминки – три попытки тройного акселя, из которых две успешные. Вуаля – и тройной аксель был сделан и в прокате. В заявке значился лишь дупель, раньше Аделия исполняла триксель только на тренировках, так что прыжок можно считать сюрпризом. Но абсолютно чистым прокат не получился: к сожалению, случилась ошибка на каскаде флип — тулуп, после второго прыжка фигуристка оступилась.

«Умница!» – прокричали Аделии на выходе с катка. 78,92 балла набрала фигуристка за своё выступление. Несмотря на такой сложный контент, фигуристка пела прямо во время проката. Это заметил и Максим Траньков.

«Мне очень нравится эта песня, она близка мне по словам и по характеру. Мне нравится, и я пою», – отметила Аделия уже после выступления в эфире Первого канала.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александра Трусова снова выступала с премьерой. После смены штаба фигуристка поменяла ещё и обе программы. В короткой выбор пал на Ainsi bas la vida от Indila. Музыку, по словам Саши в миксте, впервые предложила она сама – давно хотела французскую песню. Но в прокате получилось далеко не всё: каскад удался лишь 3-2 (лутц – тулуп), на некоторых непрыжковых элементах слетели уровни.

Новой программе – меньше месяца, темп музыки очень быстрый, и во второй половине выкатывать его невероятно сложно. Фигуристке банально не хватило времени, чтобы набрать оптимальную физическую форму после травмы спины – тогда программа звенела бы так, как она может звенеть. А ведь может – такой постановки в карьере Саши точно не было. Чем-то постановка могла напомнить олимпийскую «Фриду», но при более детальном рассмотрении действительно общего мало. Такого темпа, такой современной стилистики на соревнованиях Трусова ещё не демонстрировала.

70,20 балла получила Саша за своё выступление. Этого хватило, чтобы занять второе место.

Максимальную сложность в короткой программе заявила Софья Самоделкина. К тройному акселю и тройному флипу фигуристка запланировала и каскад лутц – риттбергер. Но в прокате дело не пошло с самого начала: с первого прыжка Соня упала, как и с риттбергера в каскаде – виной всему недокрут, который отчётливо было видно на повторе. После короткой программы фигуристка только пятая, её прокат оценили в 63,66 балла. Пока это пятое место, но в произвольной Самоделкина может поправить положение: отставание от топ-3 некритическое.

Софья Самоделкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вихрем пронеслась по короткой программе Вероника Яметова из Екатеринбурга. У спортсменки одна из самых ярких коротких программ сезона среди девушек. Скорость на вращениях, скорость на дорожке шагов, высота прыжков, хореографические находки, энергетика, в конце концов – всё это у девушки есть. 68,03 балла получила Вероника за свой прокат, а если бы не сдвоила тулуп в каскаде, смогла бы и пробить отметку в 70 баллов. Пока Вероника – третья, она совсем немного уступает Александре Трусовой.

София Захарова из Петербурга – единственная, для кого этот этап уже второй. На прошлой неделе фигуристка очаровала своей программой «Кабаре» весь «Мегаспорт», а сейчас настал черёд «Айсберга». Прокат пролетел в одно мгновение, со всем контентом Соня справилась и получила за выступление 67,55 балла. Это текущее четвёртое место.

Уже завтра, 30 октября, девушки выступят с произвольными программами. Ждать ли нам парада ультра-си или пока фигуристки поберегут себя и нервы болельщиков? Пока участницы «Бархатного сезона» держат интригу.