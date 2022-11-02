Ягудин рассекал на мотоцикле по льду со связанной красоткой. Что произошло?!

Мы привыкли к тому, что есть классические ледовые шоу-сказки, которые ставят преимущественно к Новому году, чтобы можно было привести на арену всю семью. Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка – все эти промоушены достаточно давно на рынке. Мы привыкли к фильмам про фигурное катание – драмам о преодолении, в которых не так уж умело интерпретируют сам вид спорта.

А что такое ледовый киноспектакль? Что-то посередине – вроде бы и в основе лежит всем известная сказка, выглядит это как ледовое шоу, но обстановка – крайне камерная, да и пространства ледового у артистов совсем немного.

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Прямо на льду посреди главной арены «Юбилейного» в Петербурге разместили съёмочную площадку «Бременских музыкантов». По длинному борту – огромный экран с технологиями дополненной реальности, посреди катка – кусты и деревья, сугробы из искусственного снега. Лёд, кстати, настоящий, если стоишь на нём долго и не в коньках, начинают мерзнуть ноги. Да и скользко всё-таки передвигаться по этому «зимнему лесу».

На съёмочной площадке и впрямь нужно быть осторожным – во время одной из сцен на толпу журналистов чуть не наехал Алексей Ягудин на мотоцикле. Слава богу, все отделались лёгким испугом, и транспортное средство вовремя остановили. У местных техников и представителей МЧС всё под контролем.

Анастасия Мартюшева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На площадке Ягудин – это гениальный сыщик, тот самый, который отыщет даже прыщик на теле у слона. Во время общения с журналистами олимпийский чемпион активно рассказывает истории – самый запоминающийся Новый год в его жизни, например, случился в лифте во время одного из чемпионатов России. А сейчас этот праздник уже не воспринимается как праздник – фигуристы в новогодние каникулы обычно пашут как проклятые, катая по несколько спектаклей в день.

В люльке мотоцикла – связанная принцесса, фигуристка Анастасия Мартюшева. Её достаточно легко узнать в гриме, пусть и с царской копной волос. А вот кого узнать сложно, так это олимпийскую чемпионку Елену Бережную, которая примерила на себя образ Кошки. Перед каждой сменой около 40 минут уходит на грим, во время которого известная фигуристка меняется до неузнаваемости. Также приходится гримироваться и артистам Государственного детского ледового театра Санкт-Петербурга, остальным музыкантам – Ослу, Петуху и Собаке.

Елена Бережная и Александр Маркунцов Фото: Анастасия Матросова

Известных фигуристов в постановке задействовано много. Мария Петрова по сценарию – разбойник (мужская роль), а вот её партнёру Алексею Тихонову внезапно досталась роль женская. В новой сказке чемпион мира и Европы примерит на себя образ Атаманши. Такой выбор исходил не от самих фигуристов, а от режиссёра, да и Тихонову приходится катать женских персонажей не впервые. В постановке про Карлсона он перевоплощался в фактурную дамочку Фрекен Бок.

Постановщиком всего этого действа является хореограф Никита Михайлов, он же исполнитель одной из главных ролей – Трубадур. Сложно представить, как удаётся совмещать работу со спортсменами, постановку ледовых шоу и съёмки в подобных проектах. Только-только в Сочи прошла премьера двух новых программ Александры Трусовой, постановщиком которых стал именно Михайлов. «Как мы всё успеваем? Мы не спим», – улыбаясь, отвечает Никита. В «Бременских музыкантах» можно будет увидеть полный набор элементов фигурного катания – и прыжки, и вращения, и парные взаимодействия, так что умельцам будет в чём себя проявить.

Елена Бережная, Никита Михайлов, Григорий Забелло, Александр Маркунцов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Не обойдётся и без приглашения знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Любимый музыкальный исполнитель Камилы Валиевой Ваня Дмитриенко всё ближе знакомится с фигурным катанием: на этот раз он сыграет самого себя в сцене концерта под окнами принцессы – тот самый певец, который «заехал на час».

На съёмки даже заглядывала Елизавета Туктамышева – по пути с тренировки в раздевалку почему бы и не пообщаться со знакомыми фигуристами? У подопечных Алексея Мишина в самом разгаре подготовка к грядущим этапам Гран-при, пока параллельно на площадке всё заполоняют дымом. Уже в Москве через неделю можно будет увидеть не только Туктамышеву, но и Михаила Коляду, а возможно, даже и Евгения Семененко, который снялся с этапа в Казани.

А на «Бременских музыкантов» можно будет посмотреть 31 декабря – эту сказку снимают аккурат к встрече Нового года.